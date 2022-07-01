Методика проведения супрапериостальной инфильтрации

Супрапериостальная инфильтрация обезболивает отдельные зубы и применяется для анестезии верхнечелюстных зубов у взрослых и любых зубов у детей.
Супрапериостальная инфильтрация неэффективна для зубов, окруженных плотной альвеолярной костью, таких как зубы нижней челюсти и некоторые верхние моляры у взрослых.
Показания
Болезненное состояние зубов (зубная боль) или их лечение:
Перелом (кости, альвеолярного отростка или зубов)
Абсцесс зуба легкой или умеренной степени тяжести (если только абсцесс достаточно небольшой, чтобы местная инфильтрация обеспечивала адекватную анестезию; в противном случае используется блокада нерва)
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Аллергия на анестезирующий агент или его носитель (обычно можно выбрать другой анестетик)
Отсутствие анатомических ориентиров, необходимых для введения иглы-проводника (например, вследствие травмы)
Относительные противопоказания
Наличие инфекции на пути введения иглы: использовать блокаду нерва или другую анестезию.
Коагулопатия*: если это возможно, перед процедурой необходимо провести коррекцию.
Беременность: по возможности избегать лечения в 1-м триместре.
*Антикоагулянтная терапия (например, при легочной эмболии) увеличивает риск кровотечения при стоматологических процедурах, но если она отменена, необходимо скомпенсировать повышенный риск развития тромбоза (например, инсульт). Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а затем с пациентом.
Осложнения
Аллергическая реакция на анестетик
Токсичность при передозировке анестетика (например, судороги, сердечные аритмии)
Внутрисосудистые инъекции анестетика/адреналина
Гематома
Нейропатия
Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область
Невозможность обезболивания
Повреждение иглы (редко)
Большинство осложнений происходит в результате некорректного введения иглы.
Оборудование
Стоматологическое кресло, прямой стул с опорой для головы или носилки-каталка
Источник света для внутриротового освещения
Нестерильные перчатки
Маска и защитные очки или защитный лицевой щиток
Марлевые прокладки
Аппликаторы с ватным тампоном
Стоматологическое зеркало или шпатель
Аспиратор
Оборудование для местной анестезии:
Местные анестетики в виде мази* (например, лидокаин 5%, бензокаин 20%)
Инъекционный местный анестетик, такой как 2% лидокаин с адреналином или без него † 1: 100 000, или для более длительной анестезии – бупивакаин 0,5% с адреналином или без него † 1: 200 000
Стоматологический аспирационный шприц (с узким цилиндром и индивидуальными инъекционными анестезирующими картриджами) или другой узкий цилиндрический шприц (например, 3 мл) с запирающей втулкой
Игла 25 или 27 калибра: длиной 2 см для супрапериостальной инфильтрации
* ВНИМАНИЕ: все местные анестетики абсорбируются с поверхности слизистых оболочек и при превышении допустимых доз может проявиться токсический эффект. Действие мазей легче контролировать, чем менее концентрированных жидкостей и гелей для наружного применения. Избыточный прием бензокаина в редких случаях может вызывать метгемоглобинемию.
† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл). Адреналин вызывает вазоконстрикцию, что продлевает обезболивающий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченное количество адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1:100 000 адреналина); в качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина.
Дополнительные факторы
Если пациент отказывается от процедуры, супрапериостальную инфильтрацию не проводят и ищут другой метод обезболивания.
Сопутствующая анатомия
Супрапериостальная инфильтрация обладает анестезирующим действием на отдельные зубные нервы.
Инъекционный анестетик вводится рядом с латеральной (буккальной) стороной альвеолярной кости, поддерживающей зуб, на уровне верхушки корня.
Анестетик диффундирует через альвеолярную кость, чтобы достичь зубных нервов отдельных зубов.
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент находится в наклонном положении, голова пациента располагается на уровне локтевого сустава врача, затылок поддерживается подголовником кресла.
Для работы с нижней челюстью пациента последний должен находиться в кресле полулёжа, так чтобы при открытии рта нижняя окклюзионная плоскость была примерно параллельной полу.
При работе с верхней челюстью используйте положение лежа на спине, расположив верхнюю окклюзионную плоскость под углом примерно 60–90 градусов к полу.
Поверните голову и вытяните шею так, чтобы место инъекции (верхняя или нижняя слизисто-щечная складка) было в зоне доступа.
Пошаговое описание методики
Наденьте нестерильные перчатки и маску и защитные очки или защитный лицевой щиток.
Попросите пациента частично закрыть рот и расслабить мышцы челюсти, губы и щеки.
Используя большой и указательный пальцы, захватите щеку сбоку от зуба и отодвиньте ее от зуба так, чтобы сформировалась слизисто-щечная складка.
Используйте марлю, чтобы полностью высушить слизисто-буккальную складку. При необходимости используйте отсасывание, чтобы сохранить сухость области.
Нанесите местный анестетик с помощью ватных аппликаторов и ждите 2–3 минуты до наступления анестезии.
Введение местного анестетика
Снова отведите губу в сторону, чтобы сформировалась слизисто-щечная складка. Держите слизистую в натянутом положении.
Держите шприц с анестетиком так, чтобы срез иглы был обращен к зубу.
Введите иглу в глубину слизисто-щечной складки и продвигайте параллельно зубу в апикальном направлении до тех пор, пока она не соприкоснется с костью (1–1,5 см до контакта с верхней челюстью взрослого человека).
Аспирируйте, чтобы исключить внутрисосудистое размещение. Если аспирация выявила внутрисосудистое размещение, выведите иглу на 2–3 мм, затем перед инъекцией повторно проведите аспирацию.
Медленно введите около 1–2 мл анестетика. Во время инъекции пальцем придавите щеку вблизи места введения анестетика для предотвращения локального вздутия тканей.
Если анестезия не удается в течение 10 минут, вводится небольшое количество на небную/лицевую сторону. Это обычно требуется для удаления зуба.
Курс реабилитации
Пациент должен находится в состоянии покоя, с расслабленным ртом, в ожидании начала анестезии (5–10 минут).
Предостережения и распространенные ошибки
Для минимизации риска поломки иглы, не следует сгибать иглу перед введением, не следует вводить иглу на всю ее глубину (т.е., к соединительной втулке), а также необходимо попросить пациента оставаться неподвижным, с открытым ртом и воздержаться от хватаний за руку.
Советы и рекомендации
Методы отвлечения внимания (например, разговор с пациентом или держание пациента за руку) могут помочь снизить уровень его беспокойства.
Медленно (в течение 30–60 секунд) вводят раствор местной анестезии, чтобы уменьшить боль при инъекции.
Верхние моляры с толстой вышележащей челюстной костью иногда не поддаются надлежащей анестезии с помощью одной только супрапериостальной инфильтрации. Если это так, то необходимо сделать блокаду заднего верхнего альвеолярного нерва. С помощью иглы длиной 25 или 27 калибра (3 см) введите слизисто-буккальную складку поверх второго моляра. Цельтесь кзади, вверх и медиально, в сторону задней стенки бугра верхней челюсти на уровне верхушек корней зубов. Аспирируйте, а затем введите 1–2 мл раствора анестетика.