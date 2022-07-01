skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Методика проведения супрапериостальной инфильтрации

Авторы:Peter J. Heath, DDS, MD, American Board of Oral and Maxillofacial Surgery
Проверено/пересмотрено июл. 2022

Супрапериостальная инфильтрация обезболивает отдельные зубы и применяется для анестезии верхнечелюстных зубов у взрослых и любых зубов у детей.

Супрапериостальная инфильтрация неэффективна для зубов, окруженных плотной альвеолярной костью, таких как зубы нижней челюсти и некоторые верхние моляры у взрослых.

Показания

Болезненное состояние зубов (зубная боль) или их лечение:

  • Перелом (кости, альвеолярного отростка или зубов)

  • Кариес

  • Сухая лунка удаленного зуба

  • Абсцесс зуба легкой или умеренной степени тяжести (если только абсцесс достаточно небольшой, чтобы местная инфильтрация обеспечивала адекватную анестезию; в противном случае используется блокада нерва)

Противопоказания

Абсолютные противопоказания

  • Аллергия на анестезирующий агент или его носитель (обычно можно выбрать другой анестетик)

  • Отсутствие анатомических ориентиров, необходимых для введения иглы-проводника (например, вследствие травмы)

Относительные противопоказания

  • Наличие инфекции на пути введения иглы: использовать блокаду нерва или другую анестезию.

  • Коагулопатия*: если это возможно, перед процедурой необходимо провести коррекцию.

  • Беременность: по возможности избегать лечения в 1-м триместре.

*Антикоагулянтная терапия (например, при легочной эмболии) увеличивает риск кровотечения при стоматологических процедурах, но если она отменена, необходимо скомпенсировать повышенный риск развития тромбоза (например, инсульт). Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а затем с пациентом.

Осложнения

  • Аллергическая реакция на анестетик

  • Токсичность при передозировке анестетика (например, судороги, сердечные аритмии)

  • Внутрисосудистые инъекции анестетика/адреналина

  • Гематома

  • Нейропатия

  • Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область

  • Невозможность обезболивания

  • Повреждение иглы (редко)

Большинство осложнений происходит в результате некорректного введения иглы.

Оборудование

  • Стоматологическое кресло, прямой стул с опорой для головы или носилки-каталка

  • Источник света для внутриротового освещения

  • Нестерильные перчатки

  • Маска и защитные очки или защитный лицевой щиток

  • Марлевые прокладки

  • Аппликаторы с ватным тампоном

  • Стоматологическое зеркало или шпатель

  • Аспиратор

Оборудование для местной анестезии:

  • Местные анестетики в виде мази* (например, лидокаин 5%, бензокаин 20%)

  • Инъекционный местный анестетик, такой как 2% лидокаин с адреналином или без него † 1: 100 000, или для более длительной анестезии – бупивакаин 0,5% с адреналином или без него † 1: 200 000

  • Стоматологический аспирационный шприц (с узким цилиндром и индивидуальными инъекционными анестезирующими картриджами) или другой узкий цилиндрический шприц (например, 3 мл) с запирающей втулкой

  • Игла 25 или 27 калибра: длиной 2 см для супрапериостальной инфильтрации

* ВНИМАНИЕ: все местные анестетики абсорбируются с поверхности слизистых оболочек и при превышении допустимых доз может проявиться токсический эффект. Действие мазей легче контролировать, чем менее концентрированных жидкостей и гелей для наружного применения. Избыточный прием бензокаина в редких случаях может вызывать метгемоглобинемию.

† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл). Адреналин вызывает вазоконстрикцию, что продлевает обезболивающий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченное количество адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1:100 000 адреналина); в качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина.

Дополнительные факторы

  • Если пациент отказывается от процедуры, супрапериостальную инфильтрацию не проводят и ищут другой метод обезболивания.

Сопутствующая анатомия

  • Супрапериостальная инфильтрация обладает анестезирующим действием на отдельные зубные нервы.

  • Инъекционный анестетик вводится рядом с латеральной (буккальной) стороной альвеолярной кости, поддерживающей зуб, на уровне верхушки корня.

  • Анестетик диффундирует через альвеолярную кость, чтобы достичь зубных нервов отдельных зубов.

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент находится в наклонном положении, голова пациента располагается на уровне локтевого сустава врача, затылок поддерживается подголовником кресла.

  • Для работы с нижней челюстью пациента последний должен находиться в кресле полулёжа, так чтобы при открытии рта нижняя окклюзионная плоскость была примерно параллельной полу.

  • При работе с верхней челюстью используйте положение лежа на спине, расположив верхнюю окклюзионную плоскость под углом примерно 60–90 градусов к полу.

  • Поверните голову и вытяните шею так, чтобы место инъекции (верхняя или нижняя слизисто-щечная складка) было в зоне доступа.

Пошаговое описание методики

  • Наденьте нестерильные перчатки и маску и защитные очки или защитный лицевой щиток.

  • Попросите пациента частично закрыть рот и расслабить мышцы челюсти, губы и щеки.

  • Используя большой и указательный пальцы, захватите щеку сбоку от зуба и отодвиньте ее от зуба так, чтобы сформировалась слизисто-щечная складка.

  • Используйте марлю, чтобы полностью высушить слизисто-буккальную складку. При необходимости используйте отсасывание, чтобы сохранить сухость области.

  • Нанесите местный анестетик с помощью ватных аппликаторов и ждите 2–3 минуты до наступления анестезии.

Введение местного анестетика

  • Снова отведите губу в сторону, чтобы сформировалась слизисто-щечная складка. Держите слизистую в натянутом положении.

  • Держите шприц с анестетиком так, чтобы срез иглы был обращен к зубу.

  • Введите иглу в глубину слизисто-щечной складки и продвигайте параллельно зубу в апикальном направлении до тех пор, пока она не соприкоснется с костью (1–1,5 см до контакта с верхней челюстью взрослого человека).

  • Аспирируйте, чтобы исключить внутрисосудистое размещение. Если аспирация выявила внутрисосудистое размещение, выведите иглу на 2–3 мм, затем перед инъекцией повторно проведите аспирацию.

  • Медленно введите около 1–2 мл анестетика. Во время инъекции пальцем придавите щеку вблизи места введения анестетика для предотвращения локального вздутия тканей.

  • Если анестезия не удается в течение 10 минут, вводится небольшое количество на небную/лицевую сторону. Это обычно требуется для удаления зуба.

Курс реабилитации

  • Пациент должен находится в состоянии покоя, с расслабленным ртом, в ожидании начала анестезии (5–10 минут).

Предостережения и распространенные ошибки

  • Для минимизации риска поломки иглы, не следует сгибать иглу перед введением, не следует вводить иглу на всю ее глубину (т.е., к соединительной втулке), а также необходимо попросить пациента оставаться неподвижным, с открытым ртом и воздержаться от хватаний за руку.

Советы и рекомендации

  • Методы отвлечения внимания (например, разговор с пациентом или держание пациента за руку) могут помочь снизить уровень его беспокойства.

  • Медленно (в течение 30–60 секунд) вводят раствор местной анестезии, чтобы уменьшить боль при инъекции.

  • Верхние моляры с толстой вышележащей челюстной костью иногда не поддаются надлежащей анестезии с помощью одной только супрапериостальной инфильтрации. Если это так, то необходимо сделать блокаду заднего верхнего альвеолярного нерва. С помощью иглы длиной 25 или 27 калибра (3 см) введите слизисто-буккальную складку поверх второго моляра. Цельтесь кзади, вверх и медиально, в сторону задней стенки бугра верхней челюсти на уровне верхушек корней зубов. Аспирируйте, а затем введите 1–2 мл раствора анестетика.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.