Обзор физических упражнений (Overview of Exercise)

Силовая подготовка (на сопротивление) означает силовое мышечное сокращение, вызванное нагрузкой – обычно это свободные грузы или силовые тренажеры с противовесами, а иногда и вес тела (например, отжимания, скручивание брюшного пресса, подтягивания, глубокие приседания). Такие тренировки увеличивают силу мышц, мышечную выносливость и мышечную массу. Силовые тренировки также улучшают функциональные способности и, в зависимости от темпов программы, аэробные показатели. Одновременно увеличиваются выносливость и гибкость сердечно-сосудистой системы. Кроме того, укрепление мышц вокруг травмы (например, мышц бедра при травмированном колене) уменьшает боль, поскольку укрепленные мышцы более функциональны, а более функциональные мышцы меньше болят по мере своего развития и перестройки. Таким образом, программа силовых тренировок может помочь в реабилитации после травм.

Объем обычно классифицируется с точки зрения количества поднятого веса, количества подходов и числа повторов упражнения в каждом подходе. Однако не менее важным параметром является период напряжения – общая продолжительность подъема и опускания веса в течение одного подхода. Для достижения умеренного улучшения физиологического состояния (как развивающего мышечную массу и силу) приемлемое время напряжения – около 60 секунд. Длительность напряжения 90–120 секунд приемлема при реабилитации травм и для повышения мышечной выносливости. Когда целью является увеличение силы, продолжительность напряжения более важна, чем количество повторов (сетов), поскольку количество повторов может изменяться в течение периода напряжения из-за различий в технике, длительности одного подхода и того, насколько медленно проводится каждый повтор. Когда человек может достичь по крайней мере 60-ти секундного напряжения при хорошей технике, сопротивление (груз) можно увеличить с целью выдерживать напряжение в течение минимум 60 секунд на следующем весовом уровне. Количество сетов определяется интенсивностью тренировки; более интенсивная тренировка может потребовать меньшего количества сетов.

Интенсивность, по существу, это субъективная мера воспринимаемых усилий и как близко человек приходит к мышечной усталости в данном множестве (или истощению во время тренировки). для человека, который может поднять не более 100 кг за один раз, 75 кг составляют 75% ПМ. Интенсивность можно также объективно охарактеризовать как количество поднятого веса, выраженное в процентах от максимального количества, поднятого человеком за одно повторение данного упражнения (1 повторный максимум, ПМ), т.е. Общим правилом является выполнение упражнений с нагрузкой от 70 до 85% ПМ. Большие нагрузки увеличивают риск получения травмы и, как правило, подходят только для силовых атлетов-профессионалов. Подъем < 30–40% ПМ обеспечивает минимальное увеличение силы, хотя аэробное улучшение состояния организма и мышечной выносливости может произойти при достаточно длительном времени напряжения и усилий. Во время силовых тренировок стимул изменения тканей определяется в первую очередь качеством и напряженностью и объемом тренировки. Например, у человека, поднимающего 85% ПM за один раз (способного с максимальным усилием выполнить еще 6 повторов), было бы меньше воздействий стимулирующих изменение тканей, чем при подъеме несколько раз по 75–80% ПM (что близко к мышечной усталости или при ее наступлении).

Интенсивность обусловлена мотивацией и толерантностью субъектов. У многих пациентов, проходящих реабилитацию, дискомфорт, боль, недостаток опыта в выполнении физических упражнений и/или ограничение объема движений (вследствие дискомфорта или боли) приводят к приложению меньших усилий, чем можно было бы предпринять или переносить. В результате, для получения желаемой пользы требуется больше подходов (хотя при определении количества добавления подходов необходимо принять во внимание, что при слишком большой физической активности может нарастать раздражение и увеличивается вероятность получения травмы). Люди должны регулярно изменять интенсивность тренировок с целью достижения психического и физического отдыха. Упражнения следует выполнять максимально интенсивно в течение не более чем половины подходов в данной тренировке. Люди должны включать в свое планирование фитнеса перерывы или остановки в тренировках высокой интенсивности (например, 1 неделя каждые 3 мес., возможно, согласованная с праздниками или отпуском), чтобы обеспечить организму достаточное восстановление.

Тем, кто часто тренируется с очень высокой интенсивностью, могут потребоваться более частые перерывы. Постоянный высокоинтенсивный тренинг контрпродуктивен даже для тренированных спортсменов. В этих людей такие симптомы, как усталость или мышечная тяжесть в промежутках между занятиями, отсутствие мотивации к тренировкам, уменьшение физической работоспособности, боль в суставах и сухожилиях (вследствие воспаления) и увеличение ЧСС в покое, предполагают, что упражнение было слишком интенсивным в течение слишком долгого времени. Некоторые люди вынуждены умственно или физически регулярно тренироваться очень интенсивно (например, спортсмены тренируются с высокой интенсивностью). Таким людям могут потребоваться перерывы на восстановление (например, одна неделя перерыва на каждые 3 недели работы), чтобы оправиться от такой напряженной и регулярной активности.

Максимизация мышечной гипертрофии требует больших усилий. Однако выполнение упражнений до тех пор, пока мышцы больше не смогут выполнять повторения (мышечный отказ), не требуется и может трудно переноситься. Количество подходов, необходимых для максимизации мышечной гипертрофии, варьируется в зависимости от генетики человека. У одних людей мышечная масса увеличивается при большом количестве подходов, а у других лучший результат будет наблюдаться при меньшем количестве подходов. Независимо от количества подходов или упражнений, процент улучшений уменьшается с каждым дополнительным повторением или упражнением. Выполнение слишком большого количества упражнений не приводит к более лучшим результатам и может привести к потере мышечной ткани и силы в результате чрезмерной стимуляции. Начинающим следует начинать с 1 подхода или упражнения на каждую мышцу или группу мышц, а затем медленно увеличивать количество повторений или упражнений до достижения 3–5 подходов по 1 упражнению или 1 подхода по 3–5 упражнений, особенно если они не тренируются до мышечного отказа.

Вариации упражнений помогают разнообразием раздражителей; многократное использование одного и того же раздражителя (например, одного и того же вида движений) в конечном итоге не даёт желаемого эффекта из-за адаптации мышц к раздражителю. Вариации упражнений также помогают предотвратить микротравмы, вызванные повторяющимися движениями.

Правильная биомеханика тела важна для личной безопасности и эффективных силовых тренировок. Люди должны стремиться к правильной биомеханике тела (грудь высоко поднята, плечи прямые и отведены назад, живот втянут, но при этом не допускается блокировка суставов) и выполнять упражнения плавными и непрерывными движениями без рывков или слишком быстрого опускания веса. Не менее важно поощрять контролируемое дыхание, что пред-отвращает головокружение (а в крайних случаях – и потери сознания), как происходит при опыте Вальсальвы. Следует выдыхать во время подъема тяжести и вдыхать при одновременном опускании тяжести. Если движение выполняется медленно, например, опускание груза в течение ≥ 5 секунд, людям может потребоваться сделать несколько вдохов и выдохов, но дыхание все равно должно быть скоординировано таким образом, чтобы последний вдох был сделан непосредственно перед фазой подъема, а выдох – в момент начала подъема. Артериальное давление увеличивается во время силовых тренировок (не связанно с атеросклерозом) и, как правило, достигает наиболее высокого уровня при чрезмерном захвате (обычно во время упражнения «жим ногами» при работе больших нижних мышц тела и очень плотном сжимании ручек тренажера). Тем не менее после тренировки КД быстро возвращается к норме; увеличение является минимальным при правильной технике дыхания независимо от нагрузки.