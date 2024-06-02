Профилактика инфекций в области хирургического вмешательства

Профилактика инфекции в области хирургического вмешательства очень важна для предотвращения осложнений, связанных с инфекцией. Кроме того, у некоторых пациентов повышен риск развития эндокардита после процедуры. Многие хирургические процедуры не требуют использования профилактических или послеоперационных антибиотиков. Однако для определения необходимости проведения профилактики следует оценить факторы, связанные с пациентом и процедурой.

Факторы риска, связанные с пациентом, предполагающие необходимость применения антибиотиков, включают:

Некоторые поражения клапанов сердца

Иммуносупрессию

Операции с повышенным риском включают следующие зоны вероятного бактериального обсеменения:

Рот

Желудочно-кишечный тракт

Дыхательные пути

Мочеполовые пути

При проведении так называемых чистых (вероятно, стерильных) операций профилактика обычно полезна только при введении протезирующего материала или устройства или когда последствие инфекции может быть серьезным (например, развитие медиастинита после аорто-коронарного шунтирования) (1, 2).

Выбор антибиотика основывается на активности препарата против бактерий, которые с наибольшей вероятностью могут заразить рану во время конкретной процедуры (см. таблицу Профилактика антибиотиками при определенных хирургических процедурах). Антибиотик назначают в течение 1 часа до проведения хирургического разреза (за 2 часа для ванкомицина и фторхинолонов). Антибиотики могут вводиться перорально или внутривенно, в зависимости от операции. Для большинства цефалоспоринов, если процедура продолжается > 4 часов, вводят повторную дозу. Для чистых процедур дополнительные дозы вводить не требуется, но целесообразность применения дополнительных доз в других случаях неясна. Введение антибиотиков после операции продолжают более 24 часов только после обнаружения во время операции активной инфекции; тогда антибиотики рассматриваются как лечение, а не как профилактика.

Руководство Центра по контролю и профилактике заболеваний по профилактике инфекций в месте хирургического вмешательства рассматривает местные и немедикаментозные антисептические меры (например, купание, герметизация, орошение, профилактика инфицирования протезных устройств).

Пациентам с определенными факторами риска, в зависимости от типа процедуры, могут потребоваться антибиотики для профилактики инфекционного эндокардита. Руководства по профилактике эндокардита предоставлены Американской ассоциацией сердца и Европейским кардиологическим обществом.

Эффективность различных антисептиков, используемых перед операцией на зараженных или загрязненных ранах для уменьшения инфекций, тщательно не исследовалась (3).