Облегчение симптомов умирающего больного

Для умирающих пациентов удобной и экономически выгодной является пероральная опиоидная заместительная терапия. Сублингвальный прием также удобен, потому, что пациентам не требуется глотать. Как только пациент начинает получать стабильную эффективную дозу, можно использовать трансдермальные пластыри, чтобы обеспечить стойкое облегчение без необходимости частого дозирования. Опиоиды также можно вводить ректально или инъекционно (в/м, в/в или п/к). Длительное действие опиоидов лучше всего подходит при продолжительных болях. Врачи должны назначать опиоиды в адекватных дозах на постоянной основе и обеспечивать наличие дополнительных опиоидов короткого действия для лечения или профилактики прорывной боли, а также для проведения предполагаемых болезненных процедур (например, смены повязок, физиотерапии).

Беспокойство общественности и медицинских работников относительно наркомании часто необоснованно ограничивает надлежащее применение опиоидов у умирающих пациентов. Даже пациентам с расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ в анамнезе, следует назначать опиоидные препараты для адекватного обезболивания, хотя назначающий препарат врач может ограничить риски злоупотребления, используя препараты, которые с меньшей вероятностью могут стать предметом утечки, и отслеживая признаки употребления вне предписанных дозировок. Стратегии по уменьшению утечки включают выбор определенных опиоидов (например, метадона и бупренорфина), избегание назначения большего количества таблеток, чем необходимо пациенту, и тщательный мониторинг снабжения препаратами. При регулярном использовании развивается фармакологическая зависимость, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать случайного синдрома отмены. Бупренорфин является эффективным опиоидом длительного действия, который, подобно метадону, является анальгетиком и не вызывает эйфории, которую вызывают другие опиоиды. Кинетика бупренорфина более предсказуема, чем кинетика метадона, что требует тщательного мониторинга. Меперидин при хронической боли не рекомендуется из-за его короткой продолжительности действия и повышенной частоты развития побочных эффектов (например, судорог). Стратегии снижения рисков рецептурных опиоидов, такие как программы мониторинга отпускаемых по рецепту лекарств и препаратов для отмены опиоидов, таких как налоксон, к умирающим пациентам обычно не применяются.

Побочные эффекты опиоидов включают тошноту, вялость, спутанность сознания, запоры, зуд и угнетение дыхания. Вызванные опиоидами запоры следует лечить профилактически. У пациентов обычно развивается существенная толерантность к подавляющему дыхательную функцию и седативному действию опиоидов, но гораздо меньшая толерантность — к их обезболивающему и вызывающему запоры действию. Опиоиды также могут вызывать миоклонус, гиперактивный делирий, гипералгезию и судороги. Эти нейротоксические эффекты возникают в результате накопления токсичных метаболитов и обычно проходят при замене другим опиоидом. Пациентам с такими побочными эффектами и сохраняющейся болью часто требуется консультация специалиста по паллиативной помощи или лечению боли.

Когда установленная доза опиоидных препаратов становится недостаточной, разумно увеличить дозу в 1,5–2 раза в сравнении с предыдущей (например, вычисленной на основе суточной дозы). Как правило, серьезное угнетение дыхания имеет место только в том случае, если увеличенная доза более чем в два раза превышает ранее переносимую дозу. Переход с одного опиоида на другой или изменение способа приема уменьшает побочные эффекты и улучшает эффективность обезболивания. При появлении побочных симптомов следует «чередовать» опиоиды. При переключении между различными опиоидами в определении эквианальгетических доз может помочь расчет эквивалентов морфина (3).