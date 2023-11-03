Терапевтические и вспомогательные устройства

Ортезы поддерживают поврежденные суставы, связки, сухожилия, мышцы и кости. Большинство из них приспособлены к потребностям пациента и его анатомии. Ортезы, рассчитанные на установку в обуви, могут изменить вес пациента в различных частях стопы для компенсации утраченных функций, предотвращают деформацию или травмы, помогают нести вес или облегчить боль, а также оказывают поддержку. Стоимость ортезов часто очень высока и не покрывается страховкой.

Таблица Средства, помогающие передвигаться Таблица

Вспомогательные средства для ходьбы включают ходунки, костыли и трости (смотри рисунок Правильная высота трости). Они используются для удержания весовой нагрузки, сохранения равновесия тела, или для обеих целей. Каждое устройство имеет свои преимущества и недостатки, и у каждого из них имеются многочисленные модели. После оценки трудотерапевт должен выбрать приспособление, которое обеспечит наилучшее сочетание устойчивости и свободы движений для пациента (см. таблицу Средства, помогающие передвигаться). Врачи должны знать, как осуществить подбор высоты костылей под рост пациента (см. рисунок Подгонка костылей). Рецепт на вспомогательное устройство должен быть как можно более конкретным.

Подгонка и использование косты... Видео

Инвалидные коляски обеспечивают мобильность пациентам, не способным ходить. Некоторые модели производятся самоходными, они обеспечивают стабильность при передвижении по пересеченной местности и через бордюры. Другие модели предназначены для передвижения с помощью помощника, они обеспечивают меньшую стабильность и скорость. Инвалидные коляски поставляются оснащенные различными функциями. Пациентам-спортсменам с пораженными нижними конечностями, но обладающими хорошей силой в верхней части тела, доступны скоростные коляски. Для больных гемоплегией, но с хорошей координацией, могут быть пригодны инвалидные коляски, управляемые одной рукой или половиной высоты. Если пациенты практически владеют функцией рук, показано использование моторизованных инвалидных колясок. Инвалидные коляски для парализованных могут иметь управление с помощью подбородка или рта (с помощью входа и выдоха) и встроенных вентиляторов.

Инвалидное кресло-коляска с электроприводом с питанием от аккумуляторной батареи, управляется при помощи руля или рукоятки, имеет регулятор скорости и способно двигаться вперед и в обратном направлении. Такие устройства используются на устойчивых горизонтальных поверхностях внутри и снаружи здания, но не могут преодолеть бордюры или ступени лестницы. Использование инвалидного кресла-коляски полезно для людей, которые могут стоять и ходить на короткие расстояния (т.е., для передвижения к/от кресла-коляски), но которые не имеют силы и/или выносливости, чтобы передвигаться на большие расстояния.

Протезы представляют собой искусственные части тела, чаще всего конечности, предназначенные для замены нижних или верхних конечностей после ампутации (см. Протезирование конечностей и Реабилитация после ампутации ноги). Технические инновации значительно улучшили комфорт и функциональность протеза. Многие протезы можно косметически изменить, чтобы их вид казался естественным. Протезиста следует привлекать на раннем этапе, чтобы помочь пациентам понять разнообразие вариантов дизайна протезов, которые должны удовлетворять потребностям пациентов и требованиям безопасности. Многие пациенты ожидают значительного восстановления функций. Физическую терапию следует начать еще до установки протеза; терапию следует продолжать до тех пор, пока пациент не сможет функционировать с новой конечностью. Некоторые пациенты не в состоянии терпеть протез или завершении полной реабилитации, необходимой для его успешного применения.

(См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).

Подгонка подмышечных костылей