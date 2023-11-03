Реабилитация при болезнях сердечно-сосудистой системы

Сердечно-легочная реабилитация может принести пользу некоторым пациентам с ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью либо недавно перенесшим инфаркт миокарда, аорто-коронарное шунтирование, особенно тем, кто до происшествия мог самостоятельно осуществлять повседневную деятельность и совершать прогулки. Сердечно-легочная реабилитация призвана помочь пациентам сохранить или восстановить самостоятельность. (См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).

Как правило, реабилитация начинается с легкой деятельности и развивается на индивидуальной основе; часто выполняется мониторинг ЭКГ. Пациентам с высоким риском следует выполнять упражнения только в хорошо оборудованном центре сердечно-сосудистой реабилитации под надзором обученного персонала.

Когда пациенты в состоянии, их отвозят в кресле-коляске в комнату физиотерапии больницы. Упражнение может включать ходьбу, использование беговой дорожки или велотренажера. Если пациенты переносят эти упражнения хорошо, они переходят к упражнениям, связанным с восхождением по лестнице. Если во время тренировки наблюдаются одышка, головокружение или боли в груди, то упражнения следует немедленно прекратить и проверить состояние сердца. Перед выпиской из больницы проводят оценку состояния пациентов таким образом, чтобы рекомендовать соответствующую программу реабилитации после выписки или схему упражнений.

Физическая активность измеряется в метаболических эквивалентах (MET), которые умножаются на потребление O 2 в состоянии покоя; 1 MET (в состоянии покоя) составляет около 3,5 мл/кг/мин O2 (см. таблицу Упражнения на выносливость и потребность обмена веществ при них). Нормальная трудовая и повседневная деятельность (за исключением развлекательных мероприятий) редко превышает 6 МЕТ. Работа по дому с нагрузкой от легкой до умеренной составляет от 2 до 4 МЕТ; тяжелая работа по дому или во дворе составляет от 5 до 6 МЕТ.

Для госпитализированных пациентов физическая активность должна регулироваться таким образом, чтобы частота сердечных сокращений оставалась < 60% от максимальной для этого возраста (например, около 160 уд/мин для людей в возрасте 60 лет), для пациентов, восстанавливающихся в домашних условиях, частота сердечных сокращений должна оставаться < 70% от максимального уровня.

Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда без осложнений, могут выполнить 2 MET-теста на физическую нагрузку, чтобы оценить реакцию организма, как только состояние пациентов стабилизируется. От 4 до 5 MET-теста на физическую нагрузку, выполненные перед выпиской, помогают направлять физическую активность в домашних условиях. Пациенты, которые могут выдержать 5 MET-теста на физическую нагрузку в течение 6 мин, могут смело выполнять после выписки на работу с низкой интенсивностью (например, легкую работу по дому), если они будут достаточно отдыхать между каждом видом деятельности.

Ненужное ограничение деятельности является вредным для восстановления. Врач и другие члены реабилитационной бригады должны объяснить, какие виды деятельности можно выполнять, а какие нет, и должны обеспечить психологическую поддержку. После выписки пациентам могут быть даны подробные программы деятельности в домашних условиях. Большинству пожилых пациентов можно рекомендовать возобновление половой жизни, но во избежание перенапряжения им, в случае необходимости, следует останавливаться и отдыхать. Молодые пары тратят от 5 до 6 МЕТ во время полового акта; тратят ли пожилые пары больше или меньше этого, неизвестно.