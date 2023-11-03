Реабилитация при болезнях сердечно-сосудистой системы

Сердечно-легочная реабилитация может принести пользу некоторым пациентам с ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью либо недавно перенесшим инфаркт миокарда, аорто-коронарное шунтирование, особенно тем, кто до происшествия мог самостоятельно осуществлять повседневную деятельность и совершать прогулки. Сердечно-легочная реабилитация призвана помочь пациентам сохранить или восстановить самостоятельность. (См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).
Как правило, реабилитация начинается с легкой деятельности и развивается на индивидуальной основе; часто выполняется мониторинг ЭКГ. Пациентам с высоким риском следует выполнять упражнения только в хорошо оборудованном центре сердечно-сосудистой реабилитации под надзором обученного персонала.
Когда пациенты в состоянии, их отвозят в кресле-коляске в комнату физиотерапии больницы. Упражнение может включать ходьбу, использование беговой дорожки или велотренажера. Если пациенты переносят эти упражнения хорошо, они переходят к упражнениям, связанным с восхождением по лестнице. Если во время тренировки наблюдаются одышка, головокружение или боли в груди, то упражнения следует немедленно прекратить и проверить состояние сердца. Перед выпиской из больницы проводят оценку состояния пациентов таким образом, чтобы рекомендовать соответствующую программу реабилитации после выписки или схему упражнений.
Физическая активность измеряется в метаболических эквивалентах (MET), которые умножаются на потребление O2 в состоянии покоя; 1 MET (в состоянии покоя) составляет около 3,5 мл/кг/мин O2 (см. таблицу Упражнения на выносливость и потребность обмена веществ при них). Нормальная трудовая и повседневная деятельность (за исключением развлекательных мероприятий) редко превышает 6 МЕТ. Работа по дому с нагрузкой от легкой до умеренной составляет от 2 до 4 МЕТ; тяжелая работа по дому или во дворе составляет от 5 до 6 МЕТ.
Для госпитализированных пациентов физическая активность должна регулироваться таким образом, чтобы частота сердечных сокращений оставалась < 60% от максимальной для этого возраста (например, около 160 уд/мин для людей в возрасте 60 лет), для пациентов, восстанавливающихся в домашних условиях, частота сердечных сокращений должна оставаться < 70% от максимального уровня.
Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда без осложнений, могут выполнить 2 MET-теста на физическую нагрузку, чтобы оценить реакцию организма, как только состояние пациентов стабилизируется. От 4 до 5 MET-теста на физическую нагрузку, выполненные перед выпиской, помогают направлять физическую активность в домашних условиях. Пациенты, которые могут выдержать 5 MET-теста на физическую нагрузку в течение 6 мин, могут смело выполнять после выписки на работу с низкой интенсивностью (например, легкую работу по дому), если они будут достаточно отдыхать между каждом видом деятельности.
Ненужное ограничение деятельности является вредным для восстановления. Врач и другие члены реабилитационной бригады должны объяснить, какие виды деятельности можно выполнять, а какие нет, и должны обеспечить психологическую поддержку. После выписки пациентам могут быть даны подробные программы деятельности в домашних условиях. Большинству пожилых пациентов можно рекомендовать возобновление половой жизни, но во избежание перенапряжения им, в случае необходимости, следует останавливаться и отдыхать. Молодые пары тратят от 5 до 6 МЕТ во время полового акта; тратят ли пожилые пары больше или меньше этого, неизвестно.
Упражнения на выносливость и потребность обмена веществ
Потребность обмена веществ
Активность
Уровень интенсивности
МЕТ*
ккал/час
Ходьба со скоростью 3–5 км/ч
Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 10 км/ч
Легкие упражнения на растягивание
Плавание (с помощью плавательной доски)
Работа по дому (интенсивность от легкой до умеренной)
Низкая
2–4
180–300
Ходьба со скоростью 6 км/ч
Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 13 км/ч
Гольф (с ходьбой или перевозкой сумки)
Легкая гимнастика
Плавание (стоя на месте)
Тяжелая работа по дому или в саду
Умеренный
5–6
300–360
Ходьба или бег трусцой со скоростью 8 км/ч
Езда на велосипеде по ровной местности со скоростью 18–19 км/ч
Плавание (800 м за 30 мин)
Оздоровительный теннис
Пеший туризм
Высокий
7–8
420–480
*Затраты кислорода в состоянии покоя (> 3,5 мл/мин/кг массы тела).
METы=метаболические эквиваленты.
Adapted from Hanson PG, et al: Clinical guidelines for exercise training. Postgraduate Medicine 67(1):120–138, 1980. Copyright McGraw-Hill, Inc.