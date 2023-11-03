Реабилитация после хирургии тазобедренного сустава

Реабилитацию начинают как можно скорее после операции по восстановлению тазобедренного сустава после его перелома или замены. Первичной целью может быть повышение силы и предотвращение атрофии здоровой стороны. Первоначально разрешается только изометрическая нагрузка пораженной конечности во время ее полной вытяжки. Помещение подушки под колено противопоказано, потому что это может привести к образованию сгибательной контрактуры тазобедренного и коленного суставов.

Постепенная мобилизация пораженной конечности обычно приводит к полной способности передвигаться. Скорость восстановления зависит отчасти от типа проделанной операции. Например, после эндопротезирования тазобедренного сустава реабилитация обычно протекает быстрее и в более малом объеме, а ее функциональный результат является лучшим, чем при реабилитации после фиксации перелома с помощью винтов и пластин. Постпроцедурная весовая нагрузка определяется хирургом и зависит от типа хирургического вмешательства, боли, возраста и состояния здоровья. Многие пациенты нуждаются в стационарной реабилитации. Меры предосторожности, скорость восстановления и осложнения могут варьироваться в зависимости от того, выполняется ли эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью более традиционного заднего доступа или более нового прямого переднего доступа. После операции по замене тазобедренного сустава реабилитация обычно проводится следующим образом:

Дни с 1 по 2: постельный режим или поощрение подвижности с частичной нагрузкой при переносимости

Дни с 3 по 5: частичная нагрузка

Дни с 6 по 8: прогрессирование до полной нагрузки с помощью вспомогательных устройств

После 4–8 дней: упражнения на передвижение (при условии, что пациенты могут нести свой полный вес и способны сохранять равновесие)

Примерно после 11-го дня: упражнения на подъем по лестнице

Пациентов учат делать ежедневные упражнения для укрепления мышц туловища и четырехглавой мышцы пораженной ноги. Длительный подъем или толкание тяжелых предметов, наклоны, дотягивание или прыжки могут навредить. Во время передвижения, объем механического напряжения примерно такой же, как при использовании пациентом 1 или 2 тростей, но использование 2 может помешать определенным видам повседневной активности. Пациенты не должны сидеть на стуле, особенно на низком, в течение длительного периода времени и должны использовать кресло для поддержки при вставании. Сидя они должны держать свои ноги нескрещенными.

Терапевты учат пациентов, как безопасно изменить способы ведения основных видов повседневной активности и инструментальной деятельности по самообслуживанию после эндопротезирования тазобедренного сустава, тем самым способствуя заживлению и повышению мобильности. Так, например, пациентов могут научить следующему:

Как сохранять бедро правильно выровненным

Как мыть посуду и гладить белье, сидя на высоком табурете

Как использовать подушку, чтобы приподнять сиденье автомобиля при переносе в и из автомашины

Как использовать предметы с длинной ручкой (например, ложки для обуви), чтобы минимизировать наклоны вперед

Этот инструктаж можно проводить в больнице, во время длительных сеансов реабилитации, в доме пациента немедленно после выписки или в амбулаторных условиях.

(См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).