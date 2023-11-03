Логопедическое лечение

Логопеды могут определить наиболее эффективные методы коммуникации для пациентов, у которых наблюдается афазия, дизартрия, вербальная апраксия или перенесших ларингэктомию:

Экспрессивная афазия: планшет с буквами или рисунками

Дизартрия или апраксия в легкой (до умеренной) форме: дыхание и мышечный контроль плюс повторение упражнений

Тяжелая дизартрия или апраксия: электронное устройство с клавиатурой и дисплеем для передачи сообщений (печатных или на экране)

Состояние после ларингэктомии: новый способ создания голоса (например, при помощи электроглотки - см. Рак гортани: реабилитация)

Логопеды могут также помочь в диагностике и лечении расстройств глотательного рефлекса.

(См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).