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Логопедическое лечение

Авторы:Zacharia Isaac, MD, Brigham and Women's Hospital
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Логопеды могут определить наиболее эффективные методы коммуникации для пациентов, у которых наблюдается афазия, дизартрия, вербальная апраксия или перенесших ларингэктомию:

  • Экспрессивная афазия: планшет с буквами или рисунками

  • Дизартрия или апраксия в легкой (до умеренной) форме: дыхание и мышечный контроль плюс повторение упражнений

  • Тяжелая дизартрия или апраксия: электронное устройство с клавиатурой и дисплеем для передачи сообщений (печатных или на экране)

  • Состояние после ларингэктомии: новый способ создания голоса (например, при помощи электроглотки - см. Рак гортани: реабилитация)

Логопеды могут также помочь в диагностике и лечении расстройств глотательного рефлекса.

(См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).

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