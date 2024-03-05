Подготовка к протезированию конечности

При элективной ампутации некоторые приготовительные меры могут помочь оптимизировать реабилитацию. Важно как можно раньше информировать пациента и членов его семьи о необходимости ампутации и проанализировать весь процесс от предоперационной подготовки до подбора протеза и жизни с ним. Такое обучение помогает повысить готовность пациента к участию в процессе, что имеет важное значение для успешного результата, а также максимизировать поддержку со стороны семьи. Для пациента может быть полезна встреча с равным консультантом, который пережил ампутацию.
Предоперационное управление
Предоперационная подготовка включает
Функциональную оценку
Планирование
Программы упражнений
Функциональная оценка определяет текущие возможности пациентов в соответствии с их целями. Учитывая результаты функциональной оценки, хирург, протезист и физиотерапевт составляют план ухода в пред- и послеоперационный периоды.
Независимо от возраста и текущего физического состояния, пациенты должны как можно скорее приступить к выполнению общей и специальной программы упражнений перед операцией и продолжить тренировки после нее. Упражнения по поддержанию или увеличению мышечной силы, гибкости и диапазона движений выполняются с помощью физиотерапевта. Чем сильнее и более гибкими станут пациенты, тем больше они смогут сделать со своими протезами или без них. Программа трудотерапии может быть внедрена в тех случаях, когда ожидаются трудности в выполнении повседневных дел.
Обсуждение послеоперационного и предпротезного периода
Послеоперационный контроль состоит в том, чтобы
Защищать культю от случайной травмы (например, ударов, падения)
Контролировать отек
Содействовать выздоровлению
Поддерживать физическую активность, сохранять выносливость сердечно-сосудистой системы и объём движений в суставах
Есть много вариантов надевания протеза, чтобы защитить культю и контролировать появление отека. Эффективное лечение отека улучшает кровообращение, способствует заживлению и уменьшает интенсивность послеоперационной и фантомной боли в конечности.
Физиотерапевт будет работать с пациентом до и после выписки из больницы по мере необходимости, исходя из возможностей пациента и конкретного вида ампутации. Обучение может включать в себя удерживание равновесия на ногах, ходьбу в параллельных брусьях, использование ходунков, костылей и/или инвалидных колясок, а также привитие навыков самообслуживания, включая перемещение и личную гигиену.
Протезист будет еженедельно посещать пациента, чтобы отслеживать прогресс и готовность культи к подгонке подготовительного протеза, которая выполняется тогда, когда объем жидкости культи достаточно стабилен.
Подготовительный протез
После заживления культи и достижения объемом жидкости первоначального уровня стабильности—обычно через 6-10 недель после операции, однако сроки могут увеличиваться при наличии осложнений—можно подогнать подготовительный протез. Подготовительный протез—это временный протез, который позволяет увеличивать нагрузку и переключать компоненты в соответствии с изменяющимся функциональными требованиями пациентов в период их привыкания к ходьбе и занятиям другими видами деятельности. В течение этого периода может несколько раз потребоваться повторная подгонка гильзы подготовительного протеза.
Помимо улучшения подвижности и самостоятельности, преимуществами ранней установки протеза являются достижение лучшего принятия ампутации, восстановление ощущения своего тела, уменьшение фантомной боли, повышение проприоцепции и ощущения фантомной конечности, а также ускорение созревания культи.
Культя у взрослых продолжает претерпевать значительные изменения объема и формы в течение 12-18 месяцев после ампутации. В это время подготовительный протез можно заменить на постоянный или окончательный протез, в котором часто используются те же компоненты шарнира и конечности, которые были признаны оптимальными на подготовительном этапе. Однако даже после того, как культя считается зрелой (> 18 месяцев после ампутации), объем жидкости в ней будет продолжать колебаться ежедневно и в течение длительного периода. Величина изменений варьируется между отдельными лицами и может доставлять проблемы.
Обучение использования протезов конечностей
Во время процесса подгонки пациент сначала учится выполнять функции с протезом. Процесс включает в себя несколько встреч с протезистом для достижения приемлемого уровня комфорта и стабильности.
После достижения комфорта и стабильности у пациентов с протезом верхней конечности, протезист работает над обеспечением максимальной функциональной способности при соответствующем пространственном расположении шарниров и подвесок. Далее с пациентом работает специалист по трудотерапии по приспособлению функций протеза для конкретной повседневной деятельности пациента.
Для пациентов с протезом нижней конечности после достижения комфорта и стабильности культи для достижения устойчивого равновесия и осанки устанавливается протез бедра, колена, лодыжки и/или стопы (см. также Реабилитация после ампутации ноги). Пациент сперва начинает передвижение в пределах параллельных брусьев. Протезист обеспечивает достаточную биомеханическую эффективность перед осмотром физическим терапевтом пациента для тренировки походки. По мере того, как пациент учится эффективно передвигаться, протезист будет модифицировать гильзу, чтобы компенсировать морфологические изменения в тканях, и производить биомеханическое выравнивание шарниров и подвесок. Кроме того, по мере того, как пациент приспосабливается к протезу и становится способен более активно передвигаться, может потребоваться внесение изменений в протез бедра, колена, лодыжки и/или ступни для обеспечения оптимального, эффективного передвижения и функционирования.
Консультирование или психотерапия могут помочь, если пациенты в течение длительного периода с трудом приспосабливаются к потере своей конечности и пользованию протезом.