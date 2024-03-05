Подготовка к протезированию конечности

Предоперационная подготовка включает

Функциональную оценку

Планирование

Программы упражнений

Функциональная оценка определяет текущие возможности пациентов в соответствии с их целями. Учитывая результаты функциональной оценки, хирург, протезист и физиотерапевт составляют план ухода в пред- и послеоперационный периоды.

Независимо от возраста и текущего физического состояния, пациенты должны как можно скорее приступить к выполнению общей и специальной программы упражнений перед операцией и продолжить тренировки после нее. Упражнения по поддержанию или увеличению мышечной силы, гибкости и диапазона движений выполняются с помощью физиотерапевта. Чем сильнее и более гибкими станут пациенты, тем больше они смогут сделать со своими протезами или без них. Программа трудотерапии может быть внедрена в тех случаях, когда ожидаются трудности в выполнении повседневных дел.