Обеспечение ухода за кожей культи

Кожу, которая вступает в контакт с гнездом протеза, нужно тщательно оберегать и наблюдать за ее состоянием, чтобы предотвратить разрушение кожи и инфекции кожи. Боль является первым признаком проблемы. Пациент должен снять протез и осмотреть кожу культи при появлении первых неприятных ощущений.
Проблемы с кожей могут быть серьезными и должны оцениваться и лечиться при необходимости врачом пациента в консультации с протезистом. По мере знакомства пациентов с пов-торяющимися проблемами они могут быть в состоянии определить, какие проблемы незначительные, и справляться с ними самостоятельно. Тем не менее любой необычный, продолжительный, болезненный или тревожный симптом должен оценивать врач.
(См. также Обзор протезов конечностей).
Факторы риска возникновения проблем с кожей
Заболевания, снижающие кровообращение в нижних конечностях (например, заболевания периферических артерий, диабет) и подвергающие пациентов риску ампутации, также повышают риск разрушения кожных покровов и инфицирования после ампутации.
Нарушения, при которых ухудшается чувствительность (например, диабетическая невропатия, другие неврологические расстройства), могут замедлить диагностику, не давая пациентам возможности ощущать дискомфорт или боль от разрушения кожных покровов или инфицирования. Пациенты с нарушениями чувствительности должны снимать протез несколько раз в день, чтобы проверять кожу на покраснение и другие признаки разрушения или инфекции. Другим пациентам следует проверять наличие этих признаков хотя бы раз в день.
Возникновение проблем с кожей и трудностей при посадке протеза более вероятно в тех случаях, когда культя имеет определенные особенности, в том числе избыток дистальной ткани за пределами конечной части кости, дряблую кожу, толстые шрамы, инвагинации кожи и тканей, прилипания к коже и тканям, а также терминальные экзостозы костей. Следует по максимуму избегать подобных исходов во время операции, хотя это не всегда возможно в случаях травм.
Если культеприёмная гильза подогнана оптимально, проблемы с кожей минимализированы. Но даже при правильной посадке, нормальные морфологические изменения, такие как атрофия мышц и колебания объема жидкости, могут вызвать изменения соотношения между культей и гильзой, а также увеличить риск возникновения проблем. Проксимальное сужение гильзы приводит к сосудистому и/или лимфатическому застою и дистальному отеку, с повышенным давлением над дистальной частью культи.
Пролежни
Пролежни возникают в местах давления и там, где на кожу действуют боковые (поперечные) силы, особенно при наличии влаги. Распространенными местами давления и режущих травм являются костные выступы, край гильзы протеза и дистальная часть культи.
Первым признаком разрушения кожных покровов является эритема, которая может сопровождаться болью, отеками, волдырями и язвами. Продолжение ношения протеза вызывает более серьезные повреждения кожных покровов и может привести к инфицированию кожи.
Хотя предотвратить все повреждения кожи невозможно, некоторые меры могут помочь предотвратить или задержать их развитие:
Гигиена культи (утром и вечером): мыть слабым мыльным раствором и тщательно промывать проточной водой два раза в день (пациентам с повышенным потоотделением – чаще). Протезист может предоставить антиперспирантные средства, предназначенные специально для пациентов с ампутированными конечностями.
Поддержание внешнего вида протеза и подгонка разъемов
Поддержание стабильной массы тела: это наилучший способ, чтобы быть уверенным в правильной подгонке протеза; даже небольшое изменение веса может повлиять на подгонку.
Здоровое питание и потребление питьевой воды в течение дня: это помогает контролировать массу тела и поддерживает здоровье кожи.
Для пациентов с сахарным диабетом: Мониторинг и контроль уровня сахара в крови.
Убедитесь, что у пациентов с протезами нижних конечностей оптимально установлены протезы.
Когда пациенты видят признаки разрушения кожных покровов, они должны оперативно обратиться к своему протезисту для исключения некорректной подгонки протеза как причины и при необходимости для регулировки протеза. По возможности пациентам следует избегать ношения протеза, до его подгонки. Если протез не является причиной повреждения, или если соответствующая посадка не устраняет проблему, следует провести медицинскую экспертизу.
Инфекция кожи
На нормальной, здоровой коже бактериальные и грибковые микроорганизмы находятся в состоянии равновесия благодаря сухому неповрежденному эпидермису. Однако культя находится внутри чехла, той или иной формы слоя вязкоупругого геля или пластика, что создает теплую, влажную среду, способствующую росту бактерий и грибков и развитию инфекции. Влажная кожа также имеет тенденцию разрушаться, давая бактериям возможность легко проникать в организм. В результате наблюдается распространение инфекций.
Признаки инфекции включают болезненность, покраснение кожи, пустулы, язвы или участки некроза и гнойное отделяемое. Дурной запах может указывать на инфекцию или плохую гигиену. Легкая бактериальная инфекция может развиться во флегмону или вызвать абсцесс, в таких случаях у пациентов могут наблюдаться лихорадка и общее недомогание.
Любой признак инфекции следует быстро оценить. Пациентам следует рекомендовать немедленно обращаться к врачу при следующих симптомах:
Культя холодная на ощупь (что указывает на нарушение кровообращения).
Пораженный участок красного цвета и/или чувствительный на ощупь.
Пораженный участок выделяет неприятный запах.
Увеличение лимфатических узлов в паху или под мышками проксимальнее остаточной конечности.
Имеется гной или выделения.
Кожа стала серой и рыхлой или почернела (может указывать на гангрену).
Лечение бактериальной инфекции обычно включает в себя чистку места повреждения и местное введение антибиотиков. Иногда необходимы хирургическая обработка раны, пероральный прием антибиотиков или то и другое. Обычно протез не следует носить, пока не будет излечена кожная инфекция. Эритема может указывать на серьезные медицинские проблемы; в этом случае необходимы врачебная диагностика и терапия.
Меры для предотвращения травмирования кожи, описанные выше, также помогают предотвратить инфекции.
Грибковая инфекция может быть излечена безрецептурным противогрибковым кремом.
Другие проблемы с кожей
Вросший волос и фолликулит, хотя и неопасны, но могут вызвать сильную боль и дискомфорт. Предотвращение этих проблем возможно, если не сбривать волосы на культе.
Бородавчатая гиперплазия является редким, серьезным кожным заболеванием дистальных тканей культи ниже и выше колена, проявляющимся в виде грубых эритематозных папул, которые сливаются в бляшки и бородавки. Это вызвано сочетанием плохо подогнанной гильзы протеза, сжимающей вены и лимфатические сосуды, потерей нормального венозного и лимфатического оттока из-за сокращения мышц и застойного отека дистальной части остаточной конечности. Бородавчатая гиперплазия на сегодняшний день является редким заболеванием в связи с улучшением конструкции гильзы, которая предусматривает дистальную/терминальную компрессию тканей для обеспечения противодействующего давления. Если это заболевание все-таки развивается, пациентам следует снять протез на неделю и отрегулировать посадку гильзы, что обычно решает проблему в течение 2-4 недель. Однако, при отсутствии лечения, это расстройство может привести к серьезной инфекции. Если появляются шишки, напоминающие бородавки, пациентам следует немедленно обратиться к протезисту для подгонки и настройки крепления.