Обеспечение ухода за кожей культи

Заболевания, снижающие кровообращение в нижних конечностях (например, заболевания периферических артерий, диабет) и подвергающие пациентов риску ампутации, также повышают риск разрушения кожных покровов и инфицирования после ампутации.

Нарушения, при которых ухудшается чувствительность (например, диабетическая невропатия, другие неврологические расстройства), могут замедлить диагностику, не давая пациентам возможности ощущать дискомфорт или боль от разрушения кожных покровов или инфицирования. Пациенты с нарушениями чувствительности должны снимать протез несколько раз в день, чтобы проверять кожу на покраснение и другие признаки разрушения или инфекции. Другим пациентам следует проверять наличие этих признаков хотя бы раз в день.

Возникновение проблем с кожей и трудностей при посадке протеза более вероятно в тех случаях, когда культя имеет определенные особенности, в том числе избыток дистальной ткани за пределами конечной части кости, дряблую кожу, толстые шрамы, инвагинации кожи и тканей, прилипания к коже и тканям, а также терминальные экзостозы костей. Следует по максимуму избегать подобных исходов во время операции, хотя это не всегда возможно в случаях травм.

Если культеприёмная гильза подогнана оптимально, проблемы с кожей минимализированы. Но даже при правильной посадке, нормальные морфологические изменения, такие как атрофия мышц и колебания объема жидкости, могут вызвать изменения соотношения между культей и гильзой, а также увеличить риск возникновения проблем. Проксимальное сужение гильзы приводит к сосудистому и/или лимфатическому застою и дистальному отеку, с повышенным давлением над дистальной частью культи.