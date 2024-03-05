Боль в культе

Часто для оценки состояния пациентов с остаточными болями в конечностях достаточны анамнез и объективное обследование, но иногда необходимо проведение анализов.

Боль, сопровождаемая изменениями кожных покровов (например, эритема, изъязвление), указывает на раздражение кожи или инфицирование. Инфекции кожи и разрушение кожи имеют четкие визуально заметные проявления, и должны быть пролечены. Распространяющаяся болезненная и чувствительная эритема предполагает наличие флегмоны. У пациентов с сосудистыми заболеваниями в анамнезе, изъязвление может быть также вызвано рецидивирующей ишемией.

Постоянные боли без изменений кожных покровов указывают на невропатию, комплексный региональный болевой синдром, инфицирование глубоких тканей, а у пациентов с сосудистыми заболеваниями в анамнезе — на рецидивирующую ишемию. Если боль усиливается при компрессии и/или появляются системные проявления (например, недомогание, лихорадка, тахикардия), это может указывать на инфицирование глубоких тканей.

Глубокая тканевая инфекция может быть более сложной для диагностики, поскольку фокальный отек и эритема не становятся очевидными до тех пор, пока боль не будет ощущаться в течение некоторого времени; вначале могут проявиться системные проявления, такие как лихорадка или тахикардия, которые не следует игнорировать.

Периодическая боль без изменений кожных покровов, которая возникает при использовании протеза и исчезает после его снятия, указывает на наличие проблем с посадкой, невромы или костных шпор. Дизестезия и/или невропатическое качество боли предполагают неврому. Периодическая боль, не связанная с использованием протеза, а также при отсутствии измененных кожных покровов указывает на различные первичные причины, в том числе неврому, дисфункциональную атрофию мышц с трофическими изменениями в сосудах, ухудшение кровоснабжения, а боль глубоко в кости –на наличие незакрывшихся участков костного мозга.

Диагноз невромы предполагается по результатам анамнеза и объективного обследования. Боль, вызванная невромой может иметь нейрогенные признаки, такие как ощущение прохождения электрического тока, иметь дергающий, стреляющий, острый, режущий, колющий характер или ощущение пощипывания. Боль обычно локализуется в культе конечности. К другим симптомам, указывающим на неврому, относится дизестезия (необычные и неприятные ощущения), которая возникает без провоцирующей стимуляции, при сокращении мышц остаточной конечности или при легкой пальпации кожи. Неврогенные боли, возникающие при использовании протеза и быстро или медленно исчезающие после его снятия, также свидетельствуют о наличии невромы. Чем дольше неврома раздражается механически, протезом или сокращением мышц, тем дольше угасает дизестезия. Для подтверждения диагноза невромы могут быть использованы магнитно-резонансная томография и/или ультразвуковое исследование.

Пациенты, у которых ампутация была проведена по причине ишемической болезни периферических артерий, имеют риск дальнейшего развития ишемии, которую бывает трудно диагностировать, но можно предположить по очень низкому уровню транскутального напряжения кислорода (< 20 мм рт. ст.) на коже дистальных отделов конечности.