Около 60% пациентов с ампутированными конечностями испытывают боли в культе после ампутации, что может серьезно ограничивать их функции, ухудшать качество жизни и значительно затруднять процесс реабилитации (1). Боль в культе следует оценивать и лечить агрессивно, поскольку некоторые причины могут быть опасны.
Ощущение фантомной конечности является желательной, безболезненной сенсорной аномалией, которая может улучшить проприоцепцию и отличается от фантомной боли в конечности.
Постоянная боль в оставшейся части конечности является хроническим состоянием, которое отличается от фантомных болей и фантомных ощущений в конечностях.
Общие справочные материалы
1. List EB, Krijgh DD, Martin E, Coert JH: Prevalence of residual limb pain and symptomatic neuromas after lower extremity amputation: a systematic review and meta-analysis. Pain 162(7):1906-1913, 2021. doi:10.1097/j.pain.0000000000002202
Причины болей в культи
К причинам фантомных болей в конечностях относятся
Послеоперационный болевой синдром
Инфекции глубоких тканей (например, остеомиелит, инфекции сосудистого трансплантата)
Точки давления с/без повреждения кожи
Неврома культи
нейропатия
Костные шпоры
Ишемия конечностей
Послеоперационная боль в ране обычно проходит по мере заживления тканей обычно в течение 3-6 месяцев. Продолжающаяся после этого боль имеет многочисленные причины, включающие инфицирование, расхождение краев раны, артериальную недостаточность, гематомы, недостаточную мышечную массу над отсеченными концами кости и плохо подогнанный подготовительный протез.
Нейропатическая боль часто встречается у пациентов с ампутированными конечностями и обычно описывается как стреляющая или жгучая боль и, как правило, развивается в течение 7 дней после ампутации. Симптом может исчезнуть сам по себе, но часто бывает хроническим. Боль может быть неослабевающей и сильной либо периодической. Она часто является результатом повреждения нерва из-за травмы или разрыва нервов во время ампутации.
Болезненная неврома может возникнуть в любом перерезанном нерве (по причине операции или травмы) и вызвать фокальную или распространяющуюся боль, которую можно временно блокировать (в качестве диагностического маневра) путем местной инъекции анестетика.
Пациенты, перенесшие ампутацию, также могут испытывать боль в других конечностях, суставах, спине и шее из-за компенсаторных движений тела, производимых для восполнения утраченных функций ампутированной части.
Фантомные боли
Большинство пациентов временами испытывают фантомные боли в конечностях. Фантомный аспект состоит не в наличии собственно боли, а в ее локализации – ампутированной конечности. Считается, что механизм включает в себя периферические и центральные факторы. Начало и продолжительность болей обычно наблюдаются в течение нескольких дней после ампутации, но могут быть проявиться и в период от нескольких месяцев до нескольких лет. Для описания фантомной боли в конечностях используются такие термины, как покалывание, стреляющая, колющая, пульсирующая, жгучая, ноющая, щиплющая, сжимающая и похожая на сдавливание тисками.
Фантомные боли в конечности часто тяжелее сразу после ампутации, затем с течением времени уменьшаются. Для уменьшения боли во время начальной весовой нагрузки на протез рекомендуется послеоперационная десенсибилизирующая терапия. У многих пациентов фантомные боли в конечностях чаще наблюдаются при снятом протезе, например, ночью. Риск возникновения этого вида боли уменьшается, если во время операции применяются как спинальная, так и общая анестезии.
Для облегчения боли могут быть назначены другие нефармакологические методы лечения, среди них транскутанная электрическая нервная стимуляция (ТЭНС), акупунктура и стимуляция спинного мозга.
Ощущение фантомной конечности
У большинства пациентов есть фантомное ощущение конечности, создающее иллюзию, что ампутированная часть все еще находится на месте. Ощущение фантомных конечностей нельзя ошибочно интерпретировать как фантомную боль в конечностях. Фантомные ощущения конечностей могут быть специфической проблемой у пациентов с ампутацией нижних конечностей во время ночных походов в ванную. Им кажется, что их конечность все еще на месте, они делают шаг и падают или повреждают культю.
Стойкие боли в культе
Некоторые пациенты с протезами, закрепленнымы гильзой, испытывают хронические рецидивирующие боли в культе, вызванные хроническим раздражением кожи от потоотделения и пролежней/трения. Это приводит к снижению контроля над протезом, потере функции, снижению самостоятельности и снижению качества жизни. Постоянная боль может повлиять на сон, увеличить уровень стресса и психические проблемы (например, тревожность, депрессию, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ). Постоянная боль чаще встречается у пациентов с короткими оставшимися скелетными структурами и/или деформациями мягких тканей оставшейся части конечности.
Обследование при боли в культи
Часто для оценки состояния пациентов с остаточными болями в конечностях достаточны анамнез и объективное обследование, но иногда необходимо проведение анализов.
Боль, сопровождаемая изменениями кожных покровов (например, эритема, изъязвление), указывает на раздражение кожи или инфицирование. Инфекции кожи и разрушение кожи имеют четкие визуально заметные проявления, и должны быть пролечены. Распространяющаяся болезненная и чувствительная эритема предполагает наличие флегмоны. У пациентов с сосудистыми заболеваниями в анамнезе, изъязвление может быть также вызвано рецидивирующей ишемией.
Постоянные боли без изменений кожных покровов указывают на невропатию, комплексный региональный болевой синдром, инфицирование глубоких тканей, а у пациентов с сосудистыми заболеваниями в анамнезе — на рецидивирующую ишемию. Если боль усиливается при компрессии и/или появляются системные проявления (например, недомогание, лихорадка, тахикардия), это может указывать на инфицирование глубоких тканей.
Глубокая тканевая инфекция может быть более сложной для диагностики, поскольку фокальный отек и эритема не становятся очевидными до тех пор, пока боль не будет ощущаться в течение некоторого времени; вначале могут проявиться системные проявления, такие как лихорадка или тахикардия, которые не следует игнорировать.
Периодическая боль без изменений кожных покровов, которая возникает при использовании протеза и исчезает после его снятия, указывает на наличие проблем с посадкой, невромы или костных шпор. Дизестезия и/или невропатическое качество боли предполагают неврому. Периодическая боль, не связанная с использованием протеза, а также при отсутствии измененных кожных покровов указывает на различные первичные причины, в том числе неврому, дисфункциональную атрофию мышц с трофическими изменениями в сосудах, ухудшение кровоснабжения, а боль глубоко в кости –на наличие незакрывшихся участков костного мозга.
Диагноз невромы предполагается по результатам анамнеза и объективного обследования. Боль, вызванная невромой может иметь нейрогенные признаки, такие как ощущение прохождения электрического тока, иметь дергающий, стреляющий, острый, режущий, колющий характер или ощущение пощипывания. Боль обычно локализуется в культе конечности. К другим симптомам, указывающим на неврому, относится дизестезия (необычные и неприятные ощущения), которая возникает без провоцирующей стимуляции, при сокращении мышц остаточной конечности или при легкой пальпации кожи. Неврогенные боли, возникающие при использовании протеза и быстро или медленно исчезающие после его снятия, также свидетельствуют о наличии невромы. Чем дольше неврома раздражается механически, протезом или сокращением мышц, тем дольше угасает дизестезия. Для подтверждения диагноза невромы могут быть использованы магнитно-резонансная томография и/или ультразвуковое исследование.
Пациенты, у которых ампутация была проведена по причине ишемической болезни периферических артерий, имеют риск дальнейшего развития ишемии, которую бывает трудно диагностировать, но можно предположить по очень низкому уровню транскутального напряжения кислорода (< 20 мм рт. ст.) на коже дистальных отделов конечности.
Лечение болей в культе
Модификация протеза и/или прекращение его использования до утихания боли
Фармакологическая терапия
Хирургическая нейроэктомия
Упражнения на растяжку и силовые упражнения
Чрескожная остеоинтеграция
Лечение послеоперационной боли в хирургической ране направлено на устранение причины и может также включать модификацию протеза, прекращение использования протеза до заживления и прием анальгетиков.
Для лечения нейропатической боли используются комбинированные методы (например, психологические методы лечения, физические методы, назначение антидепрессантов или противоэпилептических препаратов).
Пациентам с невромой, вызывающей сильную боль, может быть рекомендована хирургическая нейроэктомия.
При отсутствии заболеваний, причиняющих боль, массаж и легкое простукивание в сочетании с подъемом культи может снять болевые ощущения. Если это неэффективно, можно использовать анальгетики, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или ацетаминофен. Если боль персистирует, пациента можно направить к специалисту по обезболиванию.
При болях в других конечностях, суставах, спине и шее из-за компенсаторных движений тела, протезист должен регулярно исследовать статическую и кинематическую эффективность протеза и при необходимости вносить коррективы. Помимо этого, регулярная растяжка и силовые упражнения помогают уравновешивать тело и облегчать боль. Физиотерапевт может помочь разработать соответствующую программу упражнений.
Чрескожная остеоинтеграция
Чрескожная остеоинтеграция является альтернативой для пациентов, которые испытывали проблемы с протезом, закрепленным гильзой, включая боль в культе (1). Эта хирургическая реконструкция предполагает установку биосовместимого имплантата непосредственно в кость культи, что изменяет взаимодействие между культей и традиционным протезным гнездом. Различные протезы могут быть прикреплены непосредственно к импланту, что устраняет проблему давления на ткани, морфологически не предназначенные для ношения веса. Преимущества включают улучшение проприоцепции, баланса и мобильности, устранение проблем с кожей из-за трения и давления между культей и гнездом и уменьшение невралгии. Отверстие в коже на конце культи (стома) позволяет имплантату выходить из конечности и прикрепляться к составляющим элементам (например, суставам, придаткам, амортизатору и центрируемой эндоскелетной системе).
Наиболее распространенные места ампутации, наиболее подходящие для остеоинтеграции, включают
Трансфеморальную
Транстибиальную
Трансгумеральную
Трансрадиальную
Трансфаланговую
Остеоинтеграцию следует рассматривать у пациентов с
Осложнениями со стороны протеза (например, постоянные боли в культе, рецидивирующие инфекции кожи, изъязвления)
Короткой культей, препятствующей адекватной фиксации гильзы протеза
Колебаниями объема мягких тканей культи, препятствующих адекватной фиксации гильзы протеза
Скольжениями гильзы протеза из-за чрезмерной потливости
Культя также должна иметь соответствующую длину и объем кости, а также соответствующий костный возраст.
Противопоказания к остеоинтеграции включают:
Аномальную анатомию скелета культи, препятствующую интеграции имплантата
Болезнь костей, которая нарушает целостность скелета культи (например, остеопороз, остеомиелит)
Адекватная фиксация протеза в гнезде (например, функциональность при выполнении необходимых действий и без остаточного хронического болевого синдрома в тканях культи)
Текущие медицинские проблемы, которые могут способствовать плохому заживлению (например, тяжелые заболевания периферических артерий, неконтролируемый диабет)
Курение и невозможность бросить курить в предписанные сроки (что приводит к плохому заживлению костей)
Вероятность несоблюдения требований по лечению и последующему наблюдению.
Для успешной остеоинтеграции необходима мультидисциплинарная команда, включающая хирурга, протезиста и физиотерапевта. Кандидаты на проведение процедуры проходят комплексный скрининг. Протезист оценивает физические и функциональные возможности пациента и уровень его повседневной активности, которые будет определять конкретные компоненты протеза. После процедуры должны соблюдаться протоколы реабилитации и рекомендации по уходу, чтобы пациенты продолжали получать необходимую клиническую поддержку и долгосрочный последующий уход, необходимые для успешного исхода.
Риск осложнений от чрескожной остеоинтеграции низок, но включает в себя инфекцию и перелом кости культи, а также ослабление имплантата после интеграции. Чтобы свести к минимуму возможный вред, между имплантом и протезом устанавливается механизм, который автоматически высвобождается во время сильного падения. Это защищает имплант и снижает вероятность перелома кости.
Справочные материалы по лечению
1. Hebert JS, Rehani M, Stiegelmar R: Osseointegration for Lower-Limb Amputation: A Systematic Review of Clinical Outcomes. JBJS Rev 5(10):e10, 2017. doi:10.2106/JBJS.RVW.17.00037