Правоспособность (компетенция) и недееспособность

Клиническая дееспособность принимать медицинские решения является способностью понимать потенциальные преимущества и риски предлагаемой медицинской помощи, понимать возможные альтернативы и делать и излагать медицинское решение. Оценка этой способности требует определения следующих параметров:

Медицинские факторы (например, медицинское состояние пациента, сенсорный дефицит, побочные эффекты от приема лекарственных средств, эмоциональные и психологические проблемы);

функциональные возможности (физические, когнитивные и психологические);

Факторы окружающей среды (например, стрессовые условия жизни, наличие помощников, изоляция, изменения времени суток в зависимости от графика приема лекарств или усталости)

Соответствующие практикующие врачи определяют этот тип дееспособности, при необходимости документально фиксируют процесс определения. Квалифицированные поставщики медицинских услуг, как это определено государственным законодательством, по закону уполномочены делать эти определения почти в каждом штате в соответствии с государственными законодательными актами. Суды принимают участие только тогда, когда само определение или другой аспект данного процесса оспаривается пациентом или третьей стороной.

Клиническая дееспособность рассматривается применительно к конкретному медицинскому решению и, таким образом, ограничивается этим решением. Уровень клинической дееспособности, необходимой для принятия медицинского решения, зависит от сложности этого решения. Пациент при некотором снижении дееспособности, даже с довольно тяжелыми когнитивными нарушениями, все же обладает достаточной дееспособностью принимать простые медицинские решения, например, следует ли разрешать проводить ректальное исследование или место внутривенного введения. Важно отметить, что у пациента с некоторым снижением дееспособности может сохраняться способность назначать лицо, принимающее решения вместо пациента (2). Тем не менее тот же пациент может быть не в состоянии решить, участвовать ли ему в клинических испытаниях.

Здравый смысл и предостережения

Необходимо всеми возможными путями попытаться вовлечь пациента в процесс принятия решений. Игнорирование решений пациентов, обладающих дееспособностью, или принятие решения пациентов, не обладающих дееспособностью, является неэтичным и несет риск гражданской ответственности. Врачу также важно оценить способность пациента выполнять принятые решения. Например, пациент со сломанной ногой может быть в состоянии принять решение вернуться домой, но быть неспособным к самостоятельному уходу в период выздоровления. Важной целью лечения становится обеспечение необходимой поддержки для выполнения решения.

Дееспособность может быть периодической, переменной и зависимой от обстановки. Пациенты, утратившие дееспособность в связи с отравлением, бредом, комой, тяжелой депрессией, возбуждением или другими нарушениями, могут восстановить ее, после того как пройдет ухудшение их состояния. Чтобы получить согласие на лечение пациента с недостаточной клинической дееспособностью, медицинские работники должны попытаться восстановить его дееспособность. Если это невозможно, медицинские работники должны связаться с агентом или доверенным лицом, указанным в долгосрочной доверенности пациента на медицинское обслуживание, или с другим юридически уполномоченным законом поверенным (Согласие и принятие решения об опеке) (3). Если требуется оказание срочной или неотложной медицинской помощи (например, пациенту, находящемуся без сознания после острого нарушения), а представитель больного не назначен или отсутствует, применяется доктрина предполагаемого согласия: предполагается, что пациенты согласны на любое необходимое срочное лечение. Процесс принятия решений при оказании неотложной медицинской помощи за людей, которые не могут принимать самостоятельные решения, редко оспаривается в суде.