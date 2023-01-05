S-аденозил-L-метионин (SAMe) представляет собой производное метионина и кофактор для множественных путей синтеза, в особенности как донор метильной группы. Он вырабатывается в организме естественным образом, преимущественно печенью, и производится синтетическим путем в виде биодобавки.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): s-аденозилметионин (SAMe).
Информация о свойствах и применении
Научные доказательства
Кокрановский обзор 2016 года, включающий 8 клинических исследований (934 испытуемых), выявил отсутствие высококачественных доказательств, подтверждающих целесообразность применения САМ при лечении депрессии, и рекомендовал провести дополнительную оценочную работу в рамках высококачественных рандомизированных контролируемых испытаний (1). В 8-недельном рандомизированном контрольном исследовании SAMe при лечении депрессии (пилотное исследование 49 пациентов) сообщалось, что использование SAMe привело к снижению симптомов депрессии по шкале оценки депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS), которое было клинически, но не статистически значимым (2). Согласно поисковому анализу в этом испытании, SAMe (S-аненозил-l-метионин) уменьшал симптомы более легкой депрессии. В ещё одном исследовании, в котором SAMe использовался совместно с антидепрессантами, не смотря на то, что оценка выраженности депрессии со временем снижались, не было различий между группами, получавшими и не получавшими SAMe (3). В небольшом исследовании SAMe, по-видимому, уменьшили те симптомы депрессии, которые не исчезли при лечении селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС, 10). Тем не менее другое исследование эффективности SAMe в комбинации с антидепрессантом в сравнении плацебо с антидепрессантом показало улучшение ответа и частоты ремиссии, которое не было статистически значимым (3).
Клинические исследования, оценивающие положительное действие SAMe, либо очень небольшие, в которых отсутствует правильная методология, либо дают противоречивые результаты.
Проведенный в 2002 году мета-анализ пациентов с остеоартритом (6) показал, что SAMe был более эффективен в снижении функциональных ограничений, связанных с остеоартритом, по сравнению с плацебо. Что еще более важно, в 2 исследованиях, оцененных в рамках этого анализа, SAMe (1200 мг/день, например, 600 мг перорально 2 раза/день) был настолько же эффективным, как и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), но без нежелательных эффектов, связанных с использованием НПВП.
Прежде чем можно будет рекомендовать добавки с SAMe для лечения депрессии, заболеваний печени или остеоартрита, необходимо провести дополнительные высококачественные исследования с использованием стандартизированных добавок.
Побочные действия
При дозировке 200–1200 мг/день ни о каких серьезных побочных эффектах сообщений не поступало.
Побочные эффекты при применении SАМе встречаются редко, и когда они все же возникают, то обычно в виде незначительных проблем, такими как тошнота, газообразование, диарея, запор, сухость во рту или головная боль.
Он противопоказан пациентам с биполярным аффективным расстройством, потому что может провоцировать маниакальные приступы.
Лекарственное взаимодействие
Следует соблюдать осторожность при приеме SAMe с антидепрессантами, поскольку оба вида препаратов повышают уровень серотонина, что потенциально может привести к побочным действиям, таким как серотониновый синдром.
S-АМe также может метилировать леводопу, снижая таким образом ее уровень и уменьшая эффективность препаратов, направленных на лечение болезни Паркинсона путем повышения уровня леводопы.
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: Information on research regarding the use of SAMe for depression, osteoarthritis, and liver diseases