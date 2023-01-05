S-Аденозил-L-метионин

Кокрановский обзор 2016 года, включающий 8 клинических исследований (934 испытуемых), выявил отсутствие высококачественных доказательств, подтверждающих целесообразность применения САМ при лечении депрессии, и рекомендовал провести дополнительную оценочную работу в рамках высококачественных рандомизированных контролируемых испытаний (1). В 8-недельном рандомизированном контрольном исследовании SAMe при лечении депрессии (пилотное исследование 49 пациентов) сообщалось, что использование SAMe привело к снижению симптомов депрессии по шкале оценки депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS), которое было клинически, но не статистически значимым (2). Согласно поисковому анализу в этом испытании, SAMe (S-аненозил-l-метионин) уменьшал симптомы более легкой депрессии. В ещё одном исследовании, в котором SAMe использовался совместно с антидепрессантами, не смотря на то, что оценка выраженности депрессии со временем снижались, не было различий между группами, получавшими и не получавшими SAMe (3). В небольшом исследовании SAMe, по-видимому, уменьшили те симптомы депрессии, которые не исчезли при лечении селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС, 10). Тем не менее другое исследование эффективности SAMe в комбинации с антидепрессантом в сравнении плацебо с антидепрессантом показало улучшение ответа и частоты ремиссии, которое не было статистически значимым (3).

Клинические исследования, оценивающие положительное действие SAMe, либо очень небольшие, в которых отсутствует правильная методология, либо дают противоречивые результаты.

Проведенный в 2002 году мета-анализ пациентов с остеоартритом (6) показал, что SAMe был более эффективен в снижении функциональных ограничений, связанных с остеоартритом, по сравнению с плацебо. Что еще более важно, в 2 исследованиях, оцененных в рамках этого анализа, SAMe (1200 мг/день, например, 600 мг перорально 2 раза/день) был настолько же эффективным, как и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), но без нежелательных эффектов, связанных с использованием НПВП.

Прежде чем можно будет рекомендовать добавки с SAMe для лечения депрессии, заболеваний печени или остеоартрита, необходимо провести дополнительные высококачественные исследования с использованием стандартизированных добавок.