Со пальметто (плоды пальмы сереноа)

Активные ингредиенты растения содержатся в ягодах пальмы сереноа (Serenoa repens, Serenoa serrulata). Жирные кислоты, которые считаются активными ингредиентами, вероятно, ингибируют 5-альфа-редуктазу, таким образом, препятствуя превращению тестостерона в дигидротестостерон. Ягоды можно использовать для приготовления чая или его экстракт можно выпускать в виде таблеток, капсул либо в жидкой форме. Большинство составов, прошедших оценку в клинических исследованиях, являются гексановыми экстрактами из ягод со пальметто, которые на 80–90% состоят из эссенциальных жирных кислот и фитостеролов.
См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): пальма сереноа).
Информация о свойствах и применении
Многие мужчины сообщают об использовании плодов пальмы сереноа для лечения симптомов (например, частое мочеиспускание) доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Дополнительные утверждения заключаются в том, что плоды пальмы сереноа увеличивают выработку спермы, размер груди и сексуальное влечение. Доза составляет 320 мг 1 раз в день или 160 мг 2 раза в день.
Научные доказательства
Научные доказательства, подтверждающие то, что плоды пальмы сереноа лечат ДГПЖ, отсутствуют. Двойное слепое, многоцентровое, плацебо-контролируемое рандомизированное исследование 369 мужчин показало, что увеличение доз экстракта плодов пальмы сереноа не снижало симптомы нижних мочевых путей в большей степени, чем плацебо (1). Кроме того, проведенный в 2012 году Кокрановский обзор 32 рандомизированных контролируемых исследований, установил, что плоды пальмы сереноа, в двойных и тройных дозах, не улучшают скорость мочевого потока или размер простаты у мужчин с симптомами нижних мочевых путей, вызванных ДГПЖ (2). Тем не менее, в ходе систематического обзора и мета-анализа 27 исследований в 2018 году (5800 субъектов исследования) применения специфического гексанового экстракта пальмы сереноа было обнаружено снижение никтурии и улучшение мочеиспускания (3).
В метаанализе четырех исследований, проведенных в 2020 году с участием 1080 мужчин, сообщалось, что сереноя (saw palmetto) обладает эффективностью, сравнимой с тамсулозином у мужчин, страдающих ДГПЖ. Не было выявлено статистически значимых различий в показателях Международной шкалы оценки симптомов заболеваний простаты (МШОСЗП), максимальной скорости потока, остаточного объема мочи или качества жизни (4). Тем не менее в сетевом мета-анализе 22 рандомизированных контролируемых исследований (8564 субъекта) 2021 года, сравнивающем сереною с плацебо и различными альфа-блокаторами, сообщалось об отсутствии значимого улучшения симптоматики нижних мочевых путей (СНМП) и показателей пикового потока мочи (5). В другом мета-анализе 2021 года, включавшем 27 исследований (4853 субъекта), сообщалось об отсутствии пользы от серенои для лечения НМП, связанного с ДГПЖ (6). Таким образом, существуют многочисленные исследования, оценивающие пальму сереноа для лечения ДГПЖ или СНМП с различными результатами. Рекомендации Канадской ассоциации урологов (Canadian Urological Association Guidelines) не одобряют фитотерапию (в том числе, пальмоу сереноа) для лечения ДГПЖ (7).
В небольшом рандомизированном контролируемом исследовании сообщалось, что применение пальметто за 2 месяца до трансуретральной резекции простаты привело к сокращению продолжительности операции и более благоприятному течению послеоперационного периода (8).
Утверждения, что пальма сереноа увеличивает выработку спермы, размер груди или сексуальную энергию, еще не подтверждены.
Побочные действия
Могут наблюдаться головная боль и понос, но небольшое количество серьезных побочных эффектов было отмечено.
В одном случае сообщалось, что у 58-летнего мужчины европеоидной расы, принимавшего 900 мг сухого экстракта и 660 мг порошка ягод для облегчения симптомов ДГПЖ, было зафиксировано острое поражение печени, вызванное плодами пальмы сереноа (9). Другой отчет о 65-летнем мужчине указал, что добавки с плодами пальмы сереноа могут вызвать острый панкреатит (10).
Беременным или планирующим беременность не следует принимать экстракт пальмы сереноа из-за потенциальных гормональных эффектов.
Изменчивость ингредиентов и концентраций в добавках из пальмы сереноа может повлиять на безопасность и эффективность (11).
Лекарственное взаимодействие
Для плодов пальмы сереноа не поступало сообщений о взаимодействии (12); однако, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, пациентам, принимающим варфарин, следует соблюдать осторожность при рассмотрении вопроса о приеме плодов пальмы сереноа из-за возможного риска гепатотоксичности или кровотечения.
Экстракт пальмы сереноа (saw palmetto) может взаимодействовать с эстрогенами в пероральных контрацептивах или препаратах заместительной гормональной терапии и уменьшать их эффективность.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of saw palmetto as a dietary supplement