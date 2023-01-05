Со пальметто (плоды пальмы сереноа)

Научные доказательства, подтверждающие то, что плоды пальмы сереноа лечат ДГПЖ, отсутствуют. Двойное слепое, многоцентровое, плацебо-контролируемое рандомизированное исследование 369 мужчин показало, что увеличение доз экстракта плодов пальмы сереноа не снижало симптомы нижних мочевых путей в большей степени, чем плацебо (1). Кроме того, проведенный в 2012 году Кокрановский обзор 32 рандомизированных контролируемых исследований, установил, что плоды пальмы сереноа, в двойных и тройных дозах, не улучшают скорость мочевого потока или размер простаты у мужчин с симптомами нижних мочевых путей, вызванных ДГПЖ (2). Тем не менее, в ходе систематического обзора и мета-анализа 27 исследований в 2018 году (5800 субъектов исследования) применения специфического гексанового экстракта пальмы сереноа было обнаружено снижение никтурии и улучшение мочеиспускания (3).

В метаанализе четырех исследований, проведенных в 2020 году с участием 1080 мужчин, сообщалось, что сереноя (saw palmetto) обладает эффективностью, сравнимой с тамсулозином у мужчин, страдающих ДГПЖ. Не было выявлено статистически значимых различий в показателях Международной шкалы оценки симптомов заболеваний простаты (МШОСЗП), максимальной скорости потока, остаточного объема мочи или качества жизни (4). Тем не менее в сетевом мета-анализе 22 рандомизированных контролируемых исследований (8564 субъекта) 2021 года, сравнивающем сереною с плацебо и различными альфа-блокаторами, сообщалось об отсутствии значимого улучшения симптоматики нижних мочевых путей (СНМП) и показателей пикового потока мочи (5). В другом мета-анализе 2021 года, включавшем 27 исследований (4853 субъекта), сообщалось об отсутствии пользы от серенои для лечения НМП, связанного с ДГПЖ (6). Таким образом, существуют многочисленные исследования, оценивающие пальму сереноа для лечения ДГПЖ или СНМП с различными результатами. Рекомендации Канадской ассоциации урологов (Canadian Urological Association Guidelines) не одобряют фитотерапию (в том числе, пальмоу сереноа) для лечения ДГПЖ (7).

В небольшом рандомизированном контролируемом исследовании сообщалось, что применение пальметто за 2 месяца до трансуретральной резекции простаты привело к сокращению продолжительности операции и более благоприятному течению послеоперационного периода (8).

Утверждения, что пальма сереноа увеличивает выработку спермы, размер груди или сексуальную энергию, еще не подтверждены.