Ботаническое название родиолы родиола розовая. Корень и подземный стебель (корневище) этого растения используются в традиционной медицине Восточной и Северной Европе и некоторых районов Азии. Это растение известно под многими другими названиями, в том числе арктический корень, золотой корень, орпиновая роза, розовый корень, скрипун и сибирский золотой корень. Экстракты корня и корневища растения для приготовления лекарственных соединений высушивают и растворяют в спирте.

Дозы варьируются, и часто нет достаточных данных об оптимальной дозе пищевых добавок или о том, является ли доза, заявленная в безрецептурных препаратах, точной.

(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здравоохранения (НИЗ): родиола).

Информация о свойствах и применении Защитники применения растения в медицине считают, что родиола является адаптогеном. Этот термин в фитотерапии означает, что данное вещество, как считается, поддерживает организм во время стресса и восстанавливает его нормальную функцию. Родиола используется для Лечения симптомов высотной болезни

Улучшения обучения и памяти

Появления прилива энергии

Улучшения выполнения упражнений

Снижения высокого уровня холестерина

Уменьшения симптомов депрессии

Уменьшают утомляемость

Замедляют процесс старения

Научные доказательства Нет никаких высококачественных исследований у людей, доказывающих, что родиола эффективна при лечении любого заболевания. Небольшие исследования показывают, что родиола улучшает результаты физических упражнений и спортивные результаты (1, 2). Небольшое исследование, проведенное среди 89 лиц, принимавших родиолу в течение 42 дней, показало пользу в лечении легкой и умеренной депрессии (3). В 12-недельном рандомизированном контролируемом исследовании 57 пациентов, сравнивающем эффективность родиолы с сертралином и плацебо, депрессия уменьшилась как в группе, принимавшей сертралин, так и в группе, принимавшей родиолу, при этом между ними не наблюдалось значимых различий. Однако родиола была менее эффективной, чем сертралин, по сравнению с плацебо, но имела меньше побочных эффектов (4). Родиола показала эффективность в комбинации с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС, 5).

Побочные действия Возможные побочные эффекты родиолы включают головокружение и сухость во рту или чрезмерное образование слюны.

Лекарственное взаимодействие Применение родиолы в комбинации с рецептурными антидепрессантами может вызвать тахикардию.

Родиола может вызвать гипогликемию, особенно у людей, принимающих антигипергликемические препараты.

Родиола может снизить артериальное давление, что может стать причиной гипотонии у лиц, уже имеющих низкое артериальное давление или у тех, кто принимает антигипертензивные препараты.

Родиола может повысить уровень варфарина.

Родиола обладает противовоспалительным действием, которое в сочетании с приемом противовоспалительных препаратов может привести к дополнительным эффектам, вызывающим побочные явления.

Родиола может нейтрализовать эффекты иммунодепрессантов. (Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).