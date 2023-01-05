Ботаническое название родиолы родиола розовая. Корень и подземный стебель (корневище) этого растения используются в традиционной медицине Восточной и Северной Европе и некоторых районов Азии. Это растение известно под многими другими названиями, в том числе арктический корень, золотой корень, орпиновая роза, розовый корень, скрипун и сибирский золотой корень. Экстракты корня и корневища растения для приготовления лекарственных соединений высушивают и растворяют в спирте.
Дозы варьируются, и часто нет достаточных данных об оптимальной дозе пищевых добавок или о том, является ли доза, заявленная в безрецептурных препаратах, точной.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здравоохранения (НИЗ): родиола).
Информация о свойствах и применении
Защитники применения растения в медицине считают, что родиола является адаптогеном. Этот термин в фитотерапии означает, что данное вещество, как считается, поддерживает организм во время стресса и восстанавливает его нормальную функцию.
Родиола используется для
Лечения симптомов высотной болезни
Улучшения обучения и памяти
Появления прилива энергии
Улучшения выполнения упражнений
Снижения высокого уровня холестерина
Уменьшения симптомов депрессии
Уменьшают утомляемость
Замедляют процесс старения
Научные доказательства
Нет никаких высококачественных исследований у людей, доказывающих, что родиола эффективна при лечении любого заболевания.
Небольшие исследования показывают, что родиола улучшает результаты физических упражнений и спортивные результаты (1, 2).
Небольшое исследование, проведенное среди 89 лиц, принимавших родиолу в течение 42 дней, показало пользу в лечении легкой и умеренной депрессии (3). В 12-недельном рандомизированном контролируемом исследовании 57 пациентов, сравнивающем эффективность родиолы с сертралином и плацебо, депрессия уменьшилась как в группе, принимавшей сертралин, так и в группе, принимавшей родиолу, при этом между ними не наблюдалось значимых различий. Однако родиола была менее эффективной, чем сертралин, по сравнению с плацебо, но имела меньше побочных эффектов (4). Родиола показала эффективность в комбинации с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС, 5).
Побочные действия
Возможные побочные эффекты родиолы включают головокружение и сухость во рту или чрезмерное образование слюны.
Лекарственное взаимодействие
Применение родиолы в комбинации с рецептурными антидепрессантами может вызвать тахикардию.
Родиола может вызвать гипогликемию, особенно у людей, принимающих антигипергликемические препараты.
Родиола может снизить артериальное давление, что может стать причиной гипотонии у лиц, уже имеющих низкое артериальное давление или у тех, кто принимает антигипертензивные препараты.
Родиола может повысить уровень варфарина.
Родиола обладает противовоспалительным действием, которое в сочетании с приемом противовоспалительных препаратов может привести к дополнительным эффектам, вызывающим побочные явления.
Родиола может нейтрализовать эффекты иммунодепрессантов.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of rhodiola as a dietary supplement