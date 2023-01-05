Расторопша пятнистая

В ходе проведенного в 2007 году Кокрановского обзора 13 рандомизированных клинических исследований оценивали действие расторопши у 915 пациентов с заболеваниями печени, вызванными алкоголем и/или гепатитом В или С (4). Данные из this analysis determined that intervention had no significant effect on all-cause mortality, complications of liver disease, or liver histology. Когда все исследования были включены в анализ, смертность, связанная с заболеваниями печени, значительно уменьшилась; однако в анализе, ограниченном высококачественными исследованиями, это снижение не было статистически значимым. Расторопша не ассоциировалась со значительным увеличением нежелательных эффектов. Дизайн этих клинических исследований стал предметом обсуждения, и авторы поставили под сомнение положительное действие расторопши и предположили необходимость проведения более тщательно спланированных плацебо-контролируемых исследований.

Мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований использования расторопши при гепатите С показал, что, не смотря на хорошую переносимость, она не приносит никакой пользы (5). In vitro, силимарин повышает уровень внутрипеченочного глутатиона, важного для детоксикации антиоксиданта (6).

В 2018 году систематический обзор и мета-анализ 7 исследований (370 субъектов исследования) показали, что вследствие применения расторопши уровни глюкозы натощак и гемоглобина A1C значительно снизились – на 37,9 мг/дл (2,1 ммоль/л]) и 1,4% соответственно (2). Мета-анализ, проведенный в 2020 году, включающий 16 исследований (1358 субъектов), показал, что расторопша снижает уровень глюкозы натощак, гемоглобина A1C, общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности (7).

Клинические случаи подтверждают положительные результаты лечения силибином 2 случаев отравления мухоморами (3).