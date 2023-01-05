Расторопша (Silybum marianum) – растение с фиолетовыми цветками. Его сок и семена содержат активный ингредиент силимарин, мощный антиоксидант и термин, который часто используют вместо расторопши. Силимарин можно дополнительно разделить на 3 основные флавоноида: силибин, силидианин и силикристин. Экстракты расторопши должны быть стандартизированы по 80 процентному силимарину.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): расторопша пятнистая).
Информация о свойствах и применении
Утверждается, что расторопша лечит цирроз печени и защищает печень от вирусного гепатита, разрушающего воздействия алкоголя и гепатотоксических препаратов (1). Также расторопша может улучшить гликемический профиль при диабете 2 типа (2), более того в отдельных отчетах содержатся заявления о снижении смертности при отравлении грибами (3).
Научные доказательства
В ходе проведенного в 2007 году Кокрановского обзора 13 рандомизированных клинических исследований оценивали действие расторопши у 915 пациентов с заболеваниями печени, вызванными алкоголем и/или гепатитом В или С (4). Данные из this analysis determined that intervention had no significant effect on all-cause mortality, complications of liver disease, or liver histology. Когда все исследования были включены в анализ, смертность, связанная с заболеваниями печени, значительно уменьшилась; однако в анализе, ограниченном высококачественными исследованиями, это снижение не было статистически значимым. Расторопша не ассоциировалась со значительным увеличением нежелательных эффектов. Дизайн этих клинических исследований стал предметом обсуждения, и авторы поставили под сомнение положительное действие расторопши и предположили необходимость проведения более тщательно спланированных плацебо-контролируемых исследований.
Мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований использования расторопши при гепатите С показал, что, не смотря на хорошую переносимость, она не приносит никакой пользы (5). In vitro, силимарин повышает уровень внутрипеченочного глутатиона, важного для детоксикации антиоксиданта (6).
В 2018 году систематический обзор и мета-анализ 7 исследований (370 субъектов исследования) показали, что вследствие применения расторопши уровни глюкозы натощак и гемоглобина A1C значительно снизились – на 37,9 мг/дл (2,1 ммоль/л]) и 1,4% соответственно (2). Мета-анализ, проведенный в 2020 году, включающий 16 исследований (1358 субъектов), показал, что расторопша снижает уровень глюкозы натощак, гемоглобина A1C, общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности (7).
Клинические случаи подтверждают положительные результаты лечения силибином 2 случаев отравления мухоморами (3).
Побочные действия
Ни о каких серьезных побочных эффектах сообщений не поступало.
Женщинам в гормоночувствительных состояниях (например, молочной железы, матки и рака яичников; эндометриоза; миомы матки) следует избегать приема надземных частей растения.
Лекарственное взаимодействие
Расторопша может усилить действие антигипергликемических препаратов (8) и препятствовать действию ингибиторов протеазы (например, индинавира, саквинавира) (9). Расторопша может увеличить международный нормализованный коэффициент (МНК) у пациентов, принимающих варфарин.
Расторопша может также уменьшить клиренс сиролимуса у пациентов с трансплантацией почек и с печеночной недостаточностью.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of milk thistle as a dietary supplement