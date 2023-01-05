Мелатонин – гормон, вырабатываемый шишковидной железой, регулирует циркадные ритмы. Его можно получить из желез животных, но преимущественно мелатонин синтезируют искусственно. В некоторых странах мелатонин считается наркотиком и регулируется как таковой.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): мелатонин).
Информация о свойствах и применении
Мелатонин используется для краткосрочного регулирования режима сна, в том числе при синдроме смены часовых поясов и бессоннице. В настоящее время проводится оценка исследований в области использования добавок с мелатонином для людей, страдающих от сезонного аффективного расстройства, регуляции сна у людей, которые работают во вторую смену, и ресинхронизации цикла сна/бодрствования у людей с ранней стадией болезни Альцгеймера.
Стандартные дозы не установлены и варьируют в диапазоне 0,5–5 мг при пероральном приеме за 1 час до отхода ко сну обычно в день путешествия и в течение 2–4 ночей после прилета.
Мелатонин также используется для уменьшения тревожности до и после операции; 80% хирургических пациентов испытывают беспокойство в связи с этим.
Научные доказательства
Некоторые научные данные подтверждают использование мелатонина с целью минимизации синдрома смены часовых поясов, особенно у людей, путешествующих на восток через 2-5 часовых поясов (1-2).
Мета-анализ 19 исследований (среди 1683 испытуемых) свидетельствует о том, что среди детей и взрослых пациентов при лечении первичных нарушений сна применение мелатонина способствует уменьшению периода засыпания на 7 минут и способствует увеличению общего времени сна на 8 минут, а также улучшает качество сна (3). Один мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований предоставил доказательства того, что мелатонин уменьшает латентное время начала сна при первичной инсомнии, приносит пользу пациентам с синдром отсроченного наступления фаз сна и помогает регулировать паттерны сон-бодрствование у слепых пациентов (4). Другой мета-анализ показал, что мелатонин полезен при вторичных нарушениях сна (вторичная бессонница, вызванная ограничением сна) - в частности, он уменьшает латентность наступления сна и увеличивает общее время сна, хотя это не улучшает эффективность сна (5).
Кокрановский систематический обзор фармакологических вмешательств при сонливости и нарушениях сна, вызванных сменной работой, нашел доказательства низкого качества, что мелатонин (от 1 до 10 мг), применяемый после ночной смены, может увеличить продолжительность сна на 24 минуты в дневное время и на 17 минут в ночное время по сравнению с плацебо (6).
Доказательства, подтверждающие использование мелатонина в качестве снотворного взрослыми и детьми с нервно-психическими расстройствами (например, распространенные нарушения развития), являются менее вескими. Тем не менее, в 19 рандомизированных контролируемых исследованиях было показано, что мелатонин достоверно улучшал латентность засыпания, продолжительность сна и время пробуждения после начала сна у детей с нарушениями развития нервной системы (7).
Кокрановский систематический обзор 2015 года включал 12 исследований, в которых приняло участие 774 человека. Обзор предоставил убедительные доказательства того, что мелатонин лучше, чем плацебо снижает тревожность перед операцией. Тем не менее результаты исследований преимуществ мелатонина для уменьшения беспокойного состояния после операции были неоднозначными (8).
Содержание мелатонина варьирует в разных продуктах (9).
Побочные действия
Могут появиться головная боль, головокружение, тошнота, сонливость и преходящая депрессия. Мелатонин может усугублять существующую на данный момент депрессию.
Руководство 2015 года Американской академии медицины сна не рекомендует пожилым людям с деменцией использовать мелатонин (10). Мелатонин может сохранять активность у пожилых людей дольше, чем у молодых, и способен вызывать дневную сонливость.
К потенциальному побочному эффекту относится непреднамеренный прием мелатонина в педиатрии из-за его широкой доступности и применения в быту (11).
Лекарственное взаимодействие
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что мелатонин может усиливать действие варфарина, увеличивая риск кровотечения.
Мелатонин может уменьшить эффекты противосудорожных препаратов и увеличить риск развития судорог.
Мелатонин может усиливать седативное действие таких препаратов, как бензодиазепины.
Мелатонин может усиливать побочные эффекты метамфетамина.
Флувоксамин, эстрогены и хинолоновые антибиотики могут повышать уровень мелатонина. Карбамазепин и рифампин могут снижать уровень мелатонина.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of melatonin as a dietary supplement