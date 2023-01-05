Некоторые научные данные подтверждают использование мелатонина с целью минимизации синдрома смены часовых поясов, особенно у людей, путешествующих на восток через 2-5 часовых поясов (1-2).

Мета-анализ 19 исследований (среди 1683 испытуемых) свидетельствует о том, что среди детей и взрослых пациентов при лечении первичных нарушений сна применение мелатонина способствует уменьшению периода засыпания на 7 минут и способствует увеличению общего времени сна на 8 минут, а также улучшает качество сна (3). Один мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований предоставил доказательства того, что мелатонин уменьшает латентное время начала сна при первичной инсомнии, приносит пользу пациентам с синдром отсроченного наступления фаз сна и помогает регулировать паттерны сон-бодрствование у слепых пациентов (4). Другой мета-анализ показал, что мелатонин полезен при вторичных нарушениях сна (вторичная бессонница, вызванная ограничением сна) - в частности, он уменьшает латентность наступления сна и увеличивает общее время сна, хотя это не улучшает эффективность сна (5).

Кокрановский систематический обзор фармакологических вмешательств при сонливости и нарушениях сна, вызванных сменной работой, нашел доказательства низкого качества, что мелатонин (от 1 до 10 мг), применяемый после ночной смены, может увеличить продолжительность сна на 24 минуты в дневное время и на 17 минут в ночное время по сравнению с плацебо (6).

Доказательства, подтверждающие использование мелатонина в качестве снотворного взрослыми и детьми с нервно-психическими расстройствами (например, распространенные нарушения развития), являются менее вескими. Тем не менее, в 19 рандомизированных контролируемых исследованиях было показано, что мелатонин достоверно улучшал латентность засыпания, продолжительность сна и время пробуждения после начала сна у детей с нарушениями развития нервной системы (7).

Кокрановский систематический обзор 2015 года включал 12 исследований, в которых приняло участие 774 человека. Обзор предоставил убедительные доказательства того, что мелатонин лучше, чем плацебо снижает тревожность перед операцией. Тем не менее результаты исследований преимуществ мелатонина для уменьшения беспокойного состояния после операции были неоднозначными (8).

Содержание мелатонина варьирует в разных продуктах (9).