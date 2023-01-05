Некоторые данные свидетельствуют о том, что креатин эффективен для увеличения работы, выполняемой за короткое время с максимальным усилием (например, спринт, гребля, тяжелая атлетика). Небольшое 6-недельное исследование с участием 22 физически активных взрослых также показало, что прием креатина во время силовых тренировок может улучшить мышечную силу (1). Креатин имеет доказанное терапевтическое применение при дефиците мышечной фосфорилазы (болезнь накопления гликогена V типа [болезнь Мак-Ардла]) и гиратной атрофии сосудистой оболочки и сетчатки; более ранние данные также указывают на возможный эффект при болезни Паркинсона и боковом амиотрофическом склерозе.

Многочисленные клинические испытания показали, что добавки с креатином хорошо переносятся и способны увеличивать мышечную массу. Эти эффекты можно наблюдать у нормальных здоровых людей, а также в качестве вспомогательного средства для лечения мышечных заболеваний и улучшения физической функции и качества жизни у пациентов с мышечными расстройствами или остеоартритом (2-4).