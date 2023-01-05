Каннабидиол (КБД) является химическим веществом, содержащимся в растении Cannabis sativa. Это растение, которое содержит более 80 химических веществ, известных как каннабиноиды, также называют марихуаной, или коноплей. Двумя ключевыми ингредиентами каннабиса являются КБД и тетрагидроканнабинол (ТГК). ТГК отвечает за опьяняющее действие каннабиса и может способствовать повышению пользы от растения. В отличие от ТГК, КБД не вызывает интоксикацию.

КБД выпускается в форме гелевых капсул, таблеток, капсул, масел, жевательных резинок, жидких экстрактов и жидкости для вейпа (для электронных сигарет с наполнителем). Некоторые из этих продуктов содержат только КБД, а другие содержат КБД в сочетании с другими ингредиентами.

В исследовании, проведенном в 2017 году, был сделан вывод о том, что на этикетках многих продуктов, содержащих КБД, даются неточные заявления о количестве КБД в продукте, а также что концентрации КБД в одном и том же продукте иногда варьируются. Кроме того, ТГК (или марихуана) были обнаружены в 21% продуктов (1).

(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).

Информация о свойствах и применении КБД назначают с целью лечения определенных судорожных расстройств. Некоторые лица используют КБД для лечения многих других проблем со здоровьем, включая следующие: Биполярное расстройство

Боль

Тревожность

Болезнь Крона

Сахарный диабет

Нарушение сна

Рассеянный склероз

Симптомы отмены героина, морфина и других опиоидных препаратов

Научные доказательства Пероральный КБД был одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) при лечении судорог, ассоциированных с двумя эпилептическими энцефалопатиями: синдромом Леннокса-Гасто и синдромом Драве. Эти эпилептические энцефалопатии начинаются в детстве и включают в себя частые приступы наряду с тяжелыми нарушениями когнитивного развития. В двух клинических исследованиях сообщалось об эффективности КБД у таких пациентов и других пациентов, страдающих резистентной к лечению эпилепсией (2, 3). Однако было проведено недостаточно исследований каннабиноидов при других, более распространенных формах эпилепсии, чтобы установить, полезны ли они при данных состояниях. Кокрановский систематический обзор 2018 года по препаратам на основе каннабиса для лечения хронической невропатической боли у взрослых включал 16 исследований с 1750 участниками (4). Анализ показал, что препараты на основе каннабиса могут увеличить количество людей, достигших 50% или большего облегчения боли по сравнению с плацебо (21% против 17%). Препараты на основе каннабиса, вероятно, увеличивают число людей, достигших облегчения боли на 30% или более, по сравнению с плацебо (39% против 33%). Авторы пришли к выводу, что это небольшое улучшение при нейропатической боли может перевешиваться потенциальным вредом. Существуют многочисленные клинические исследования, касающиеся применения КБД при различных симптомах и расстройствах, обобщенные на вебсайте Национального института здравоохранения (National Institutes of Health (NIH) website).

Побочные действия Прием КБД может иметь такие побочные эффекты, как сухость во рту, снижение кровяного давления, диарея, снижение аппетита, изменения настроения, головокружение, усталость, сыпь, бессонница и плохое качество сна, а также сонливость. КБД может вызвать увеличение уровня трансаминаз и повреждение печени.

Лекарственное взаимодействие КБД метаболизируется ферментами цитохрома p450 (CYP) CYP3A4 и CYP2C19. Совместное введение с препаратами, которые метаболизируются или ингибируют CYP3A4 или CYP2C19, может увеличить концентрацию этих препаратов в плазме или концентрацию КБД, что может привести к усилению их эффектов и большему риску побочных реакций (5). КБД может увеличить концентрацию в сыворотке крови и эффекты ряда препаратов, включая следующие: Противосудорожные медикаменты (например, бриварацетам, карбамазепин, клобазам, топирамат)

Иммуносупрессанты, используемые для предотвращения отторжения после трансплантации органа (например, циклоспорин, такролимус)

Антикоагулянты (например, варфарин)

Трициклические антидепрессанты

Ингибиторы протонной помпы (например, омепразол); может развиться диарея

Никотин: увеличивает продолжительность действия никотина

Литий: является причиной токсичность лития или ее повышения

Кетамин - возможно усиление антидепрессантного эффекта

Метадон

Левотироксин КБД (каннабидиол) может стать причиной сонливости и вялости, поэтому прием совместный КБД и седативных препаратов (например, бензодиазепинов, фенобарбитала, морфина, алкоголя) может вызвать у человека повышенную сонливость. Появляется информация о взаимодействиях. Любое лекарство, имеющее узкий терапевтический индекс (например, амиодарон), требует осторожности и тщательного контроля при использовании КБД из-за возможных лекарственных взаимодействий. Ацетаминофен, вальпроевая кислота и КБД могут вызвать поражение печени, поэтому сочетание КБД с ацетаминофеном или вальпроевой кислотой может увеличить вероятность повреждения печени. Ряд лекарственных средств, включая противосудорожные препараты и рифампин, могут снизить концентрацию КБД в сыворотке крови. Трициклические антидепрессанты могут увеличивать концентрацию КБД в сыворотке и, таким образом, могут усиливать побочные эффекты КБД. (Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).