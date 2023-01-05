Информация о свойствах и применении

Информация о свойствах и применении

Базилик священный считается адаптогеном, то есть считается, что он помогает организму реагировать на стресс и восстанавливать его нормальное функционирование. Базилик священный используется для:

Уменьшения беспокойства и стресса

Снижения уровня глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом

Снижения уровня холестерина в крови

Обеспечения защиты от бактериальных и вирусных инфекций

Способствования заживление ран

Уменьшает воспаление

Базилик священный, по-видимому, безопасен для большинства людей, при оральном его приеме до 8 недель. Безопасность приема базилика дольше 8 недель не изучалась.