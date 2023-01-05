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Базилик священный

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Базилик священный (Ocimum tenuiflorum), также известный как тулси, является многолетним растением, произрастающим на Индийском субконтиненте. Он является близким родственником базилика душистого, широко используемого в кулинарии.

(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).

Информация о свойствах и применении

Базилик священный считается адаптогеном, то есть считается, что он помогает организму реагировать на стресс и восстанавливать его нормальное функционирование. Базилик священный используется для:

  • Уменьшения беспокойства и стресса

  • Снижения уровня глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом

  • Снижения уровня холестерина в крови

  • Обеспечения защиты от бактериальных и вирусных инфекций

  • Способствования заживление ран

  • Уменьшает воспаление

Базилик священный, по-видимому, безопасен для большинства людей, при оральном его приеме до 8 недель. Безопасность приема базилика дольше 8 недель не изучалась.

Научные доказательства

Нет никаких высококачественных исследований у людей, свидетельствующих об эффективности базилика священного при лечении любого заболевания. Небольшие исследования показали улучшение уровня глюкозы в крови натощак и после приема пищи, а также некоторые доказательства снижения уровня гемоглобина A1C у людей с сахарным диабетом 2 типа.

Побочные действия

Базилик священный может иметь побочные эффекты, такие как тошнота или диарея.

Базилик священный может быть небезопасен при приеме женщинами, которые беременны или пытаются забеременеть. В исследованиях на животных большие дозы базилика священного снижали вероятность того, что оплодотворенная яйцеклетка прикрепится к матке и что продолжительность беременности составит нормальные сроки. Встречаются ли эти эффекты у людей, неизвестно. Безопасность базилика священного для женщин, которые кормят своих детей грудью, не изучалась.

Базилик священный может снизить уровень тиреоидных гормонов, усугубляя гипотиреоз.

Базилик священный может увеличить риск кровотечения во время и после операции, поскольку он может замедлять свертывание крови.

Лекарственное взаимодействие

Базилик священный может снизить эффективность препаратов гормонов щитовидной железы.

Действие базилика священного замедляет свертывание крови, что может увеличить риск кровотечения у людей, принимающих антитромбоцитарные или антикоагуляционные препараты. По данным, полученным в ходе исследования на животных, базилик также может усиливать седативный эффект барбитуратов.

(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).

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