Побочные эффекты астрагала встречаются редко, но могут наблюдаться сыпь, зуд, назальные симптомы или дискомфорт в желудке.

Астрагал может сделать иммунную систему более активной, что может усугубить симптомы аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка.

Астрагал не следует использовать во время беременности или кормления грудью. Исследования на животных показывают, что астрагал может быть токсичным для матери и плода.