Астрагал, многолетнее растение, произрастающее в Китае, Монголии и Корее, использовалось в течение многих веков в традиционной китайской медицине. Он обычно сочетается с другими травами и используется при многих состояниях.
(См. также Обзор по биологически активным пищевым добавкам и Национальные институты здравоохранения (НИЗ): астрагал).
Информация о свойствах и применении
Считается, что астрагал полезен при многих заболеваниях, включая инфекции верхних дыхательных путей, аллергический ринит (сенная лихорадка), астму, синдром хронической усталости и хронические заболевания почек.
Также считается, что он укрепляет иммунную систему и предотвращает физиологический и психологический стресс.
Астрагал используется местно для улучшения кровотока и ускорения заживления ран.
Научные доказательства
Нет никаких высококачественных исследований на людях, доказывающих, что астрагал эффективен при лечении любого заболевания (см. Национальные институты здравоохранения [NIH]: применение астрагала (Astragalus).
Системный обзор астрагала по его применению для лечения хронической болезни почек включал 22 исследования, в которых приняло участие 1323 пациента, из которых 241 находились на диализе. В целом качество исследования было низким. Этот анализ показал, что астрагал, как дополнительное средство к традиционной терапии, дает некоторые многообещающие эффекты в снижении протеинурии и повышении гемоглобина и сывороточного альбумина. Тем не менее из-за неоптимального качества исследования окончательные выводы на основе имеющихся данных сделаны быть не могут (1).
Побочные действия
Побочные эффекты астрагала встречаются редко, но могут наблюдаться сыпь, зуд, назальные симптомы или дискомфорт в желудке.
Астрагал может сделать иммунную систему более активной, что может усугубить симптомы аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка.
Астрагал не следует использовать во время беременности или кормления грудью. Исследования на животных показывают, что астрагал может быть токсичным для матери и плода.
Лекарственное взаимодействие
Астрагал может взаимодействовать с медикаментами, подавляющими иммунную систему. Астрагал может повышать активность иммунной системы и, таким образом, снижать эффективность препаратов, подавляющих иммунную систему, например, используемых после трансплантации органов или для лечения рака.
Астрагал может снижать выведение лития, что может привести к повышению уровня лития в крови и, следовательно, к возможным серьезным побочным эффектам.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
Справочные материалы
1. Zhang HW, Lin ZX, Xu C, Leung C, Chan LS: Astragalus (a traditional Chinese medicine) for treating chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev (10):CD008369, 2014. Published 2014 Oct 22. doi:10.1002/14651858.CD008369.pub2
Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of astragalus as a dietary supplement