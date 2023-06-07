В цитоплазме каждой клетки находится от 1000 до 2500 митохондрий. Митохондрии содержат ДНК в одной кольцевой хромосоме, содержащей 37 генов, которые кодируют 13 белков, различные РНК и несколько регулирующих ферментов. Однако, информация о более, чем 90% митохондриальных протеинов содержится в ядерных генах. Для практических целей все митохондрии наследуются от цитоплазмы яйцеклетки, таким образом, митохондриальная ДНК происходит только от матери.

Митохондриальные нарушения (см. также Нарушения митохондриального окислительного фосфорилирования) могут быть обусловлены аномалиями митохондриальной или ядерной ДНК (например, делециями, дупликациями, мутациями). Высокоэнергетические ткани (например, мышцы, сердце, мозг) подвергаются особому риску из-за нарушения функции вследствие митохондриальных нарушений. Те или иные аномалии митохондриальной ДНК приводят к характерным проявлениям (см. таблицу Некоторые митохондриальные нарушения). Митохондриальные нарушения одинаково распространены среди мужчин и женщин.

(См. также Обзор генетики (Overview of Genetics)).

Здравый смысл и предостережения

Митохондриальные нарушения могут наблюдаться при многих распространенных заболеваниях, таких как некоторые виды болезни Паркинсона (включают большую митохондриальную делецию в клетках базальных ганглиев) и многие виды мышечных расстройств.

Таблица

Модели материнского наследования характеризуют нарушения митохондриальной ДНК. Таким образом, все потомки больных женщин подвержены риску наследования аномалий, но при этом нет никакого риска унаследовать нарушение от больного отца. Как правило, наблюдается изменчивость клинических проявлений, и эти нарушения имитируют широкий спектр заболеваний, что часто очень затрудняет диагноз. Разнообразие может частично объясняться вариативностью сочетаний унаследованных мутаций и нормальных митохондриальных геномов клеток и тканей.