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Нарушения митохондриальной ДНК

Авторы:Quasar S. Padiath, MBBS, PhD, University of Pittsburgh
Проверено/пересмотрено июн. 2023

В цитоплазме каждой клетки находится от 1000 до 2500 митохондрий. Митохондрии содержат ДНК в одной кольцевой хромосоме, содержащей 37 генов, которые кодируют 13 белков, различные РНК и несколько регулирующих ферментов. Однако, информация о более, чем 90% митохондриальных протеинов содержится в ядерных генах. Для практических целей все митохондрии наследуются от цитоплазмы яйцеклетки, таким образом, митохондриальная ДНК происходит только от матери.

Митохондриальные нарушения (см. также Нарушения митохондриального окислительного фосфорилирования) могут быть обусловлены аномалиями митохондриальной или ядерной ДНК (например, делециями, дупликациями, мутациями). Высокоэнергетические ткани (например, мышцы, сердце, мозг) подвергаются особому риску из-за нарушения функции вследствие митохондриальных нарушений. Те или иные аномалии митохондриальной ДНК приводят к характерным проявлениям (см. таблицу Некоторые митохондриальные нарушения). Митохондриальные нарушения одинаково распространены среди мужчин и женщин.

(См. также Обзор генетики (Overview of Genetics)).

Здравый смысл и предостережения

  • Митохондриальные нарушения могут быть связаны с мутациями митохондриальной или ядерной ДНК.

Митохондриальные нарушения могут наблюдаться при многих распространенных заболеваниях, таких как некоторые виды болезни Паркинсона (включают большую митохондриальную делецию в клетках базальных ганглиев) и многие виды мышечных расстройств.

Таблица

Некоторые митохондриальные нарушения

Заболевание

Описание

Хроническая прогрес­сивная внешняя офтальмоплегия (CPEO)

Прогрессивный паралич внеглазных мускулов, которому обычно предшествует билатеральное, симметричное, прогрессивное опущение, начинающееся за месяцы или годы до паралича

Синдром Кирнса-Сейра

Полисистемный вариант хронической прогрессивной наружной офтальмоплегии, который также вызывает блокировку сердца, пигментную дегенерацию сетчатки и дегенерацию центральной нервной системы

Наследственная атрофия зрительного нерва Лебера

Непостоянная, но часто разрушительная билатеральная потеря зрения, которая чаще всего происходит в подростковом возрасте по причине точечной мутации в митохондриальной ДНК

Синдром миоклонической эпилепсии с разрывом красных мышечных волокон (MERRF)

Прогрессирующий миоклонус и судороги, деменция, атаксия и миопатия

Митохондриальная энцефаломиопатия, лактоцидоз и приступы, похо­жие на инсульт (синдром MELAS)

Эпизоды синдрома MELAS

Синдром Пирсона

Сидеробластная анемия, недостаточность поджелудочной железы и прогрессирующая болезнь печени, которая начинается в первые ме­сяцы жизни и часто заканчивающаяся смертью ребенка

Модели материнского наследования характеризуют нарушения митохондриальной ДНК. Таким образом, все потомки больных женщин подвержены риску наследования аномалий, но при этом нет никакого риска унаследовать нарушение от больного отца. Как правило, наблюдается изменчивость клинических проявлений, и эти нарушения имитируют широкий спектр заболеваний, что часто очень затрудняет диагноз. Разнообразие может частично объясняться вариативностью сочетаний унаследованных мутаций и нормальных митохондриальных геномов клеток и тканей.

Основные положения

  • Митохондриальные нарушения наследуются по материнской линии.

  • Поскольку клинические проявления могут быть слабыми и нестойкими, поэтому диагностировать их может быть очень трудно.

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