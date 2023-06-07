Моногенные дефекты

Для экспрессии аутосомно-рецессивного признака необходимы две копии аномальной аллели. Пример родословной показан на рисунке Аутосомное рецессивное наследование.

Применяются следующие правила наследования:

Гетерозиготы не поражены, но несут аномальный ген.

Мужчины и женщины подвержены одинаковому риску развития болезни.

Если у здоровых (фенотипически нормальных) родителей рождается пораженный ребенок, то оба родителя являются гетерозиготами. В среднем четверть их детей поражена, половина - гетерозиготы, а четвертая часть не поражена и не является носителем (генотипически нормальна). Таким образом, среди детей шанс оказаться непораженным (то есть либо быть носителем, либо быть генотипически нормальным) составляет три четверти, а среди непораженных детей шанс оказаться носителем составляет две трети.

Все дети пораженного родителя и родителя, не являющегося носителем, являются непораженными гетерозиготами.

В среднем 1/2 детей больного чело­века и один гетерозиготный носитель заболевают, а 1/2 являются гетерозиготными.

Все дети двоих больных родителей заболеют.

У здорового (фенотипически нормального) человека со здоровыми родителями, но больными братьями и сестрами имеется 66%-ная вероятность быть носителем аномального гена.

Аутосомно-рецессивное наследование

Родственники скорее других унаследуют ту же мутантную аллель, по этой причине браки между близкими родственниками (единокровность) увеличивают вероятность появления больных детей. У пары родитель-ребенок или брат-сестра риск родить больного ребенка увеличивается, потому что большая часть их генетического материала одна и та же. В некоторых популяциях процент гетерозигот (носителей) высок из-за эффекта основателя (т.е. группа начиналась с небольшого числа членов, один из которых был носителем) или потому, что носители имеют селективное преимущество (например, гетерозиготность по серповидно-клеточному признаку защищает от малярии).

Если признак приводит к дефекту конкретного белка (например, фермента), гетерозиготы обычно имеют уменьшенное количество этого белка. Если мутация известна, то молекулярно-генетические методы позволяют идентифицировать гетерозиготных фенотипически нормальных людей (например, большую часть времени выявлять больных муковисцидозом).