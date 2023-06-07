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Моногенные дефекты

Авторы:Quasar S. Padiath, MBBS, PhD, University of Pittsburgh
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Генетические нарушения, вызванные изменениями в одном гене («Менделевские нарушения»), являются самыми простыми для анализа и наиболее хорошо поняты. Если экспрессия признака требует только одной копии гена (1 аллель), этот признак считается доминирующим. Если экспрессия признака требует 2 копии гена (2 аллели), то признак считается рецессивным. Единственным исключением являются Х-сцепленные заболевания. Так как мужчины обычно не имеют парных аллелей, чтобы компенсировать влияние большинства аллелей на Х-хромосоме, аллель X-хромосомы экспрессируется у мужчин, даже если признак является рецессивным. Также существуют другие исключения, такие как митохондриальные нарушения. Митохондриальные гены, как правило, наследуются только из яйцеклетки матери. Белки, задействованные в структуре и функциях митохондрий, кодируются как митохондриальными, так и ядерными генами. (См. также Обзор генетики (Overview of Genetics)).

Описан ряд специфичных заболеваний единичного гена.

Таблица

Примеры наследственных заболеваний с менделеевской наследственностью

Ген

Доминантный

Рецессивный

Не сцепленный с Х-хромосомой

Синдром Марфана

Болезнь Хантингтона

Муковисцидоз

Х-сцепленный

Семейный рахит

Наследственный нефрит

Дальтонизм

Гемофилия

Аутосомно-доминантные

Только одна аутосомная аллель гена необходима для выражения аутосомного доминантного признака; это значит, что поражаются как гетерозиготы, так и гомозиготы аномального гена. Типичное происхождение аутосомного доминантного признака показано на рисунке Аутосомальное доминантное наследование (Autosomal dominant inheritance).

В общем, здесь применимы следующие правила:

  • У больного человека – больной родитель.

  • Гетерозиготный больной родитель и здоровый родитель имеют, в среднем, одинаковое количество больных и здоровых детей; это значит, что риск развития заболевания составляет 50% для каждо­го ребенка.

  • Здоровые дети больного родителя не передают черту своим потомкам.

  • Мужчины и женщины подвержены одинаковому риску развития болезни.

Аутосомно-доминантное наследование

Аутосомно-рецессивные

Для экспрессии аутосомно-рецессивного признака необходимы две копии аномальной аллели. Пример родословной показан на рисунке Аутосомное рецессивное наследование.

Применяются следующие правила наследования:

  • Гетерозиготы не поражены, но несут аномальный ген.

  • Мужчины и женщины подвержены одинаковому риску развития болезни.

  • Если у здоровых (фенотипически нормальных) родителей рождается пораженный ребенок, то оба родителя являются гетерозиготами. В среднем четверть их детей поражена, половина - гетерозиготы, а четвертая часть не поражена и не является носителем (генотипически нормальна). Таким образом, среди детей шанс оказаться непораженным (то есть либо быть носителем, либо быть генотипически нормальным) составляет три четверти, а среди непораженных детей шанс оказаться носителем составляет две трети.

  • Все дети пораженного родителя и родителя, не являющегося носителем, являются непораженными гетерозиготами.

  • В среднем 1/2 детей больного чело­века и один гетерозиготный носитель заболевают, а 1/2 являются гетерозиготными.

  • Все дети двоих больных родителей заболеют.

  • У здорового (фенотипически нормального) человека со здоровыми родителями, но больными братьями и сестрами имеется 66%-ная вероятность быть носителем аномального гена.

Аутосомно-рецессивное наследование

Родственники скорее других унаследуют ту же мутантную аллель, по этой причине браки между близкими родственниками (единокровность) увеличивают вероятность появления больных детей. У пары родитель-ребенок или брат-сестра риск родить больного ребенка увеличивается, потому что большая часть их генетического материала одна и та же. В некоторых популяциях процент гетерозигот (носителей) высок из-за эффекта основателя (т.е. группа начиналась с небольшого числа членов, один из которых был носителем) или потому, что носители имеют селективное преимущество (например, гетерозиготность по серповидно-клеточному признаку защищает от малярии).

Если признак приводит к дефекту конкретного белка (например, фермента), гетерозиготы обычно имеют уменьшенное количество этого белка. Если мутация известна, то молекулярно-генетические методы позволяют идентифицировать гетерозиготных фенотипически нормальных людей (например, большую часть времени выявлять больных муковисцидозом).

Сцепленные с X-хромосомой доминантные

Сцепленные с Х-хромосомой доминантные признаки содержатся в Х-хромосоме. Большинство из них очень редки. Как правило, мужчины более подвержены серьезно; некоторые Х-сцепленные доминантные расстройства часто смертельным у мужчин. Женщины-носители только одной аномальной аллели также заболевают, но менее тяжело. Типичный пример родословной изображен на рисунке Х-сцепленное доминантное наследование.

Применяются следующие правила наследования:

  • Больной мужчина передает черту всем своим дочерям, но не сыновьям.

  • Гетерозиготные женщины передают этот признак половине своих детей, независимо от пола.

  • Гомозиготные женщины передают этот признак всем своим детям.

  • Гетерозиготные женщины также подвержены этому заболеванию, хотя и в менее тяжелой форме.

  • Так как женщины могут быть гетерозиготными или гомозиготными, они имеют больше признаков, чем мужчины. Различий между полами еще больше, если заболевание является смертельным для мужчин.

Сцепленное с Х-хромосомой доминантное наследование

Наследование доминанты, сцепленной с Х-хромосомой, может с трудом отличаться от аутосомного доминантного наследования, если изучать только модели наследования. Для этого необходимы большие родословные с условием повы­шенного внимания к детям больных роди­телей, т.к. передача черты от мужчины к мужчине исключает сцепление с Х-хромосомой (мужчины передают своим сыновьям только У-хромосомы).

Сцепленные с Х-хромосомой рецессивные

Сцепленные с Х-хромосомой рецессивные признаки содержатся в Х-хромосоме. Таким образом, практически все пострадавшие люди являются мужчинами, потому что большинство женщин имеют одну задействованную нормальную копию гена (т.е., они являются гетерозиготными). Типичный пример родословной изображен на рисунке Х-сцепленного рецессивного наследования.

Применяются следующие правила наследования:

  • Почти все больные являются представителями мужского пола.

  • Гетерозиготные женщины обычно не поражены (фенотипически нормальны), но, будучи носительницами, передают аномальный ген половине своих детей.

  • Половина сыновей женщины-носителя подвержены болезни, а половина дочерей являются носителями.

  • Больной мужчина никогда не передает этот признак своим сыновьям.

  • Все дочери больного мужчины являются носителями признака.

  • Ни одна из дочерей женщины-носителя и отца, не являющегося носителем, не поражена вирусом, но половина из них являются носителями.

Сцепленное с Х-хромосомой рецессивное наследование

Иногда женщины, которые являются гетерозиготными по Х-сцепленным мутациям, показывают некоторую экспрессию, но они редко болеют так сильно, как больные мужчины.

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