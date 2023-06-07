Многофакторное (комплексное) наследование

Для многих признаков экспрессия зависит от нескольких генов. Многие из таких признаков (например, рост) распределены в виде колоколообразной кривой (нормальное распределение). Обычно каждый ген что-то добавляет признаку или отнимает у признака независимо от других генов. В этом распределении меньше людей находятся в крайних положениях и намного больше – в середине, поскольку люди вряд ли наследуют множественные факторы, действующие в том же направлении. Экологические факторы также добавляют или отнимают из конечного результата.

Многие относительно распространенные врожденные нарушения и семейные болезни являются результатом многофакторного наследования. У больного человека расстройство представляет собой сумму факторов генетики и влияний окружающей среды. Риск развития такой черты значительно выше у родственников первой степени (обладают 50% генов больного человека), чем у более дальних родственников, которые, скорее всего, унаследуют лишь несколько аномальных генов.

Распространенные нарушения с многофакторным наследованием: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, рак, расщелина твердого неба и артрит. Многие специфические гены, обусловливающие эти признаки, выявляются с помощью имеющихся в наличии наиболее чувствительных генетических тестов (секвенирование следующего поколения, исследования геномных ассоциаций), позволяющих обследовать людей, имеющих или нет данные признаки, на наличие мутаций. Генетически обусловленные факторы предрасположенности, включающие семейную историю, биохимические и молекулярные параметры, могут способствовать идентификации людей, подверженных риску развития болезни, для принятия превентивных мер.

Полигенные, многофакторные признаки редко производят четкие модели наследования; однако эти признаки, как правило, происходят чаще среди определенных этнических и географических групп или среди одного или другого пола.

(См. также Обзор генетики (Overview of Genetics)).