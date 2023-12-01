Скребковый массаж (манипулятивная практика, основанная на телесном воздействии), также называемій масаж гуа-ша, заключается в трении тупым инструментом по предварительно смазанной (маслом или водой) коже, обычно на спине, шеи или конечностях. Скребковый массаж популярен среди профессиональных спортсменов, особенно в тяжелой атлетике. Считается, что скребковый массаж (массаж гуа-ша) увеличивает приток крови к области и улучшает обмен веществ и способствует заживлению (1). В зависимости от используемого инструмента, скребковый массаж проводят также по методам выдавливания или черпания.

Было изучено применение этих методов лечения при скелетно-мышечных расстройствах, головных болях и перименопаузальных симптомах (2, 3).

Скребковый массаж может вызывать кровоподтеки.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).