Скребковый массаж

1. Xu QY, Yang JS, Yang L, et al: Effects of different scraping techniques on body surface blood perfusion volume and local skin temperature of healthy subjects. J Tradit Chin Med 31(4):316-20, 2011. doi:10.1016/s0254-6272(12)60011-9

2. Yuan QL, Guo TM, Liu L, Sun F, Zhang YG: Traditional Chinese medicine for neck pain and low back pain: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 10(2):e0117146, 2015. Published 2015 Feb 24. doi:10.1371/journal.pone.0117146