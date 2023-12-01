Прижигание (манипулятивная практика, которую проводят на теле) – это вид терапии в традиционной китайской медицине (1). Сушеная трава мокса (полынь) сжигается, как правило, над, но иногда и прямо на коже в точках акупунктуры. Лекарственная трава может быть в виде ароматических палочек или в виде шерсти.
Прижигание используется для лечения таких же состояний, которые лечатся иглоукалыванием, включая боль, головную боль и хроническую усталость.
Прижигание может привести к циркулярным ожогам (которые напоминают ожоги от сигарет) и везико-буллезным поражениям.
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Справочные материалы
1. Deng H, Shen X: The mechanism of moxibustion: ancient theory and modern research. Evid Based Complement Alternat Med 379291, 2013. doi: 10.1155/2013/379291