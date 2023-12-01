Прижигание (манипулятивная практика, которую проводят на теле) – это вид терапии в традиционной китайской медицине (1). Сушеная трава мокса (полынь) сжигается, как правило, над, но иногда и прямо на коже в точках акупунктуры. Лекарственная трава может быть в виде ароматических палочек или в виде шерсти.

Прижигание используется для лечения таких же состояний, которые лечатся иглоукалыванием, включая боль, головную боль и хроническую усталость.

Прижигание может привести к циркулярным ожогам (которые напоминают ожоги от сигарет) и везико-буллезным поражениям.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).