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Прижигание

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Прижигание (манипулятивная практика, которую проводят на теле) – это вид терапии в традиционной китайской медицине (1). Сушеная трава мокса (полынь) сжигается, как правило, над, но иногда и прямо на коже в точках акупунктуры. Лекарственная трава может быть в виде ароматических палочек или в виде шерсти.

Прижигание используется для лечения таких же состояний, которые лечатся иглоукалыванием, включая боль, головную боль и хроническую усталость.

Прижигание может привести к циркулярным ожогам (которые напоминают ожоги от сигарет) и везико-буллезным поражениям.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Справочные материалы

  1. 1. Deng H, Shen X: The mechanism of moxibustion: ancient theory and modern research. Evid Based Complement Alternat Med 379291, 2013. doi: 10.1155/2013/379291

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