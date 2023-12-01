Иглоукалывание, один из методов традиционной китайской медицины, является одним из наиболее распространенных компонентов интегративной терапии в западном мире. Особые точки на теле, которые стимулируются, как правило, путем введения тонких игл в кожу и подлежащие ткани. Считается, что стимуляция этих особых точек влияет на поток ци (поток универсальной жизненной силы) в энергетических каналах (меридианах) организма, и тем самым восстановит его баланс.

Процедура, как правило, совершенно безболезненная, но может вызвать ощущение покалывания. Иногда стимуляция увеличивается путем вкручивания, нагревания иглы или другими способами манипулирования с иглой.

Стимуляция акупунктурных точек также может проводиться с применением:

Давление (так называемый точечный массаж)

Лазеры (также называемые низкоинтенсивной лазерной терапией)

Электрического тока очень низкого напряжения (так называемой электроакупунктуры) применяемого к игле

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Доказательства эффективности и применение иглоукалывания Безусловно, исследования иглоукалывания трудно проводить. Слепое исследование провести невозможно, а при так называемой «фиктивной» акупунктуре часто оказывается давление на акупрессурные точки, что таким образом делает исследование некорректным. В регионах, где иглоукалывание является частью культуры, особенно в Китае, опубликованные исследования по акупунктуре более распространенные и более обширные по своему масштабу. Результаты, показывающие эффективность, следует интерпретировать в свете того факта, что вмешательства включают полную схему традиционной китайской медицины, в которой иглоукалывание является только компонентом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) способствовала решению данной клинической проблемы, опубликовав перечень условий (list of conditions), в отношении которых, согласно их мнения, имеются убедительные и доступные доказательства эффективности, но для которых рекомендуется проведение дополнительного исследования, включая Симптомы терапии рака

Депрессию

Дисменорею

Боль

Головную боль

Артериальную гипертензию

Послеоперационные симптомы

Некоторые осложнения при беременности

Осложнения инсульта ВОЗ также предоставляет справочный документ с руководством по безопасным и эффективным способам практики иглоукалывания (см. WHO benchmarks for the practice of acupuncture).

Возможные нежелательные эффекты и противопоказания Побочные эффекты иглоукалывания трудно поддаются количественной оценке, и, хотя лечение, как правило, безопасное, навыки и уход варьируются у разных специалистов. Систематический обзор побочных эффектов после иглоукалывания от 2023 года включал следующее (1): Системные реакции (например, головная боль, головокружение, сонливость, тошнота)

Синкопальное состояние

Повреждение тканей

Инфекцию Хотя некоторые из этих побочных эффектов являются серьезными, большинство из них были легкими или клинически незначимыми.

Справочные материалы 1. Xu M, Yang C, Nian T, et al: Adverse effects associated with acupuncture therapies: An evidence mapping from 535 systematic reviews. Chin Med 18(1):38, 2023. Published 2023 Apr 10. doi:10.1186/s13020-023-00743-7