Диетотерапия, биологически основанная практика, использует специализированные диетические режимы (например, терапия Герсона, макробиотические диеты, диета Притыкина) для следующих целей:
Лечение или профилактика конкретного нарушения (например, онкозаболевания, сердечно-сосудистые нарушения)
Обеспечение общего оздоровления
Детоксикация организма (то есть, нейтрализация или выведение токсинов из организма)
Некоторые диеты (например, средиземноморская диета) широко признаны и поощряются в традиционной медицине, а также в интегративной медицине. В качестве способов укрепления здоровья предлагается множество диет, с различной степенью подтверждающих доказательств. В них часто даются аналогичные рекомендации (например, ограничение менее полезных для здоровья жиров и рафинированных углеводов, замена на растительные и цельные продукты).
Эффекты при диетотерапии могут проявляться медленно и по своему характеру трудны для изучения.
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Интервальное голодание
Прерывистое голодание имеет различные формы, включая ограничение времени приема пищи определенным временем суток (обычно менее 10 часов, часто называемый ограниченным по времени режимом питания – time-restricted feeding, TRE) или отказ от еды в течение дня или дольше (иногда называемый голоданием через день, например). Интервальное голодание вызывает переключение организма от использования глюкозы из печени на кетоны, содержащиеся в жире (1). В исследованиях на животных было показано, что оно имеет благоприятные метаболические эффекты (например, повышение чувствительности к инсулину и аутофагия, возможное увеличение продолжительности жизни). Исследования на людях показали пользу для здоровья, включая снижение массы тела и уменьшение окружности талии, по сравнению с отсутствием диетического вмешательства; однако не ясно, доказана ли долгосрочная эффективность (2) или лучше ли она, чем общее ограничение калорийности питания (2, 3). Одной из проблем, связанных с потерей веса, является одновременная с жировой массой потеря мышечной массы тела (4); хотя потеря жировой массы может иметь благоприятный метаболический эффект, она может быть снивелирована вредными для здоровья последствиями потери мышечной массы (5).
диета Орниша
Эта вегетарианская диета с очень низким содержанием жиров, направлена на предотвращение закупорки артерий, вызывающей ишемическую болезнь сердца, и может помочь предотвратить или замедлить прогрессирование рака предстательной железы и других видов онкозаболеваний. В ней делается акцент на растительной пище и избегании жиров, рафинированных углеводов и животного белка. В рамках интенсивной программы поддержки здорового образа жизни для участников с ишемической болезнью сердца диета Орниша является эффективной и экономичной. Тем не менее неясно, какие преимущества дает ограничение конкретных видов продуктов при этой диете. Аналогичные преимущества могут быть обусловлены другими диетами, которые ограничивают менее полезные для здоровья жиры и рафинированные углеводы, но не ограничивают более полезные жиры (например, оливковое масло).
Макробиотическая диета
Эта диета состоит в основном из овощей, цельного зерна, фруктов и блюд из дробленого зерна. Некоторые сторонники диеты утверждают, что она может предотвращать и лечить рак и другие хронические заболевания; однако нет никаких доказательств в поддержку эффективности макробиотической диеты в лечении онкозаболеваний. Польза этой диеты также исследовалась у пациентов с метаболическим синдромом, преддиабетом и сахарным диабетом, при этом не было обнаружено убедительных доказательств эффективности.
Риски, связанные с соблюдением этой диеты, кроме недостаточной эффективности в профилактике и лечении заболеваний, очень незначительны (6).
Палеодиета
Эта диета состоит из видов пищи, якобы потребляемой в течение эпохи палеолита, когда добыча еды осуществлялась способом охоты или собирательства (т.е., употребление животной пищи и диких растений). Таким образом, эта диета включает в себя:
Увеличение потребления белков
Снижение потребления углеводов (с потреблением в основном бескрахмальных свежих фруктов и овощей)
Потребление жира, от умеренного до высокого (в основном способом приема мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров)
Употребления продуктов, которые, как считается, не были доступны в эпоху палеолита (например, молочные продукты, крупы, бобовые, переработанные масла, рафинированный сахар, соль, кофе), следует избегать. Сторонники утверждают, что метаболизм человека не приспособлен к перевариванию многих из этих продуктов.
Палеодиета, как предполагают, лечит или снижает риск развития ишемической болезни сердца, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, а также многих хронических дегенеративных заболеваний (7, 8). Палеодиета также потенциально способствует снижению веса, улучшает спортивные результаты, повышает качество сна и улучшает психическую функцию. Тем не менее, существует ограниченное количество доказательств относительно эффективности этой диеты.
Риски включают в себя неполноценное питание (за счет уменьшения потребления цельного зерна и молочных продуктов).
Знание того, чем питался человек в эпоху палеолита, является ограниченным; однако некоторые данные свидетельствуют о том, что диета эпохи палеолита не была столь ограничена, как современная палеодиета.
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