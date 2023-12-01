Диетотерапия

Эта диета состоит из видов пищи, якобы потребляемой в течение эпохи палеолита, когда добыча еды осуществлялась способом охоты или собирательства (т.е., употребление животной пищи и диких растений). Таким образом, эта диета включает в себя:

Увеличение потребления белков

Снижение потребления углеводов (с потреблением в основном бескрахмальных свежих фруктов и овощей)

Потребление жира, от умеренного до высокого (в основном способом приема мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров)

Употребления продуктов, которые, как считается, не были доступны в эпоху палеолита (например, молочные продукты, крупы, бобовые, переработанные масла, рафинированный сахар, соль, кофе), следует избегать. Сторонники утверждают, что метаболизм человека не приспособлен к перевариванию многих из этих продуктов.

Палеодиета, как предполагают, лечит или снижает риск развития ишемической болезни сердца, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, а также многих хронических дегенеративных заболеваний (7, 8). Палеодиета также потенциально способствует снижению веса, улучшает спортивные результаты, повышает качество сна и улучшает психическую функцию. Тем не менее, существует ограниченное количество доказательств относительно эффективности этой диеты.

Риски включают в себя неполноценное питание (за счет уменьшения потребления цельного зерна и молочных продуктов).

Знание того, чем питался человек в эпоху палеолита, является ограниченным; однако некоторые данные свидетельствуют о том, что диета эпохи палеолита не была столь ограничена, как современная палеодиета.