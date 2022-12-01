Тестирование на наркотики делается в первую очередь для систематического или случайного скрининга людей с целью получения доказательства употребления одного или более веществ с потенциалом для злоупотребления. Тестирование может проводиться в следующих случаях:

Определенные группы людей, обычно включающие студентов, спортсменов и заключенных

Люди, которые обращаются с заявлением о приеме на работу или которые уже имеют работу определенного вида (например, пилоты, водители коммерческих грузовиков)

Люди, которые участвовали в аварии автомобиля или лодки или в несчастных случаях на производстве

Люди, которые пытались покончить жизнь самоубийством неясным способом

Люди, участвующие в назначенной судом программе лечения или от которых по правилам условного освобождения или освобождения на поруки требуется абстиненция (для слежения за соблюдением)

Люди, участвующие в программе лечения злоупотребления психоактивными веществами (в качестве стандартной функции, для получения объективных свидетельств о злоупотреблении психоактивными веществами и, таким образом, для оптимизации лечения)

Люди, необходимые для участия в программе тестирования на наркотики в рамках прав заключенных или родительских прав

Военнослужащие

Уведомление или согласие может быть одним из требований до тестирования, в зависимости от юрисдикции и обстоятельств. В юридических целях может быть достаточно простого документирования применения, однако тестирование не может определять частоту и объем употребления психоактивных веществ и, следовательно, не может отличить случайных пользователей от злоупотребляющих людей. Кроме того, тестирование на наркотики выявляет только ограниченное число веществ и, таким образом, не идентифицирует многие другие. Клиницист обязан использовать другие методы (например, сбор анамнеза, анкетирование), чтобы определить, в какой степени употребление психоактивных веществ повлияло на здоровье и функции каждого пациента.

Чаще всего выполняют исследование на наличие следующих веществ:

Можно использовать мочу, кровь, выдыхаемый воздух, слюну, пот или образцы волос. Анализ мочи является наиболее распространенным, потому что он неинвазивный, быстрый и дает возможность качественно обнаружить широкий диапазон лекарственных препаратов. Диапазон обнаружения зависит от частоты и количества употребления наркотика, но для большинства наркотиков он составляет 1–4 дня. Так как каннабиноидные метаболиты сохраняются, анализ мочи на марихуану может оставаться положительным дольше после прекращения употребления. Анализ крови проводится для количественного определения уровней некоторых наркотиков, но обычно проводится реже, потому что он инвазивный и диапазон обнаружения многих наркотиков намного короче, часто только несколько часов. Анализ волос не так широкодоступен, но обеспечивает самый длинный диапазон обнаружения, ≥ 100 дней для некоторых наркотиков.

Срок тестирования зависит от типа проведенного теста. Скрининг-тесты, как правило, являются быстрыми качественными иммуно-анализами мочи. Такие скрининг-тесты в ряде случаев дают ложноположительные и ложноотрицательные результаты, и они не выявляют опиаты меперидин и фентанил. Кроме того, наиболее распространенные скрининговые тесты не позволяют выявить диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД), гамма-оксибутират (ГОМК), мескалин и ингаляционные углеводороды. Подтверждающие тесты, которые могут потребовать нескольких часов на проведение, как правило, используют газовую хроматографию или масс-спектроскопию.