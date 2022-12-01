Седативные препараты

Острая интоксикация обычно требует только поддерживающей терапии, включая мониторинг дыхательных путей, дыхания и сердечно-сосудистого статуса. Если прием внутрь был в пределах 1 часа, рвотный рефлекс сохраняется и пациент может защитить дыхательные пути, можно назначить 50 г активированного угля для снижения дальнейшего поглощения, однако это вмешательство не дало снижения заболеваемости и смертности и больше не рекомендуется в плановом порядке. Однако предполагают, что многодозовый активированный уголь усиливает элиминацию из-за энтерогепатической циркуляции фенобарбитала, хотя исследования, подтверждающие положительный клинический результат, отсутствуют. Иногда требуется проведение интубации и искусственной вентиляция легких.

Флумазенил, антагонист рецепторов бензодиазепинов, может изменить вторичную при передозировке бензодиазепинов седацию и угнетенность дыхания. Дозировка составляет 0,2 мг внутривенно при введении в течение 30 секунд; спустя 30 секунд вводят еще 0,3 мг, затем по 0,5 мг каждую 1 минуту, по достижении общей дозы в 3 мг. Однако его клиническая эффективность не очень хорошо определена, т.к. у большинства людей с передозировкой бензодиазепинов восстановление происходит только при наличии поддерживающей терапии, а иногда флумазенил вызывает судороги.

Противопоказания к применению флумазенила включают длительное употребление бензодиазепинов (потому что флумазенил может ускорить отмену), эпилепсию как основное заболевание, наличие подергиваний или нарушений моторики, сопутствующую эпилептогенную передозировку наркотиков (особенно трициклическими антидепрессантами) и сердечную аритмию. В связи с тем, что при передозировках обычно не известно, имеются ли у пациентов эти противопоказания, лучше всего ограничить применение флумазенила случаями угнетения дыхания у пациентов при проведении медицинских процедур (то есть, когда четко известно, какой именно препарат был применен).

Если диагностирована передозировка фенобарбитала, то подщелачивание мочи дозой бикарбоната натрия может усилить экскрецию. В некоторых исследованиях сообщается об успешном лечении передозировки высокими дозами фенобарбитала с помощью гемодиализа (1).

Подщелачивание мочи осуществляют путем добавления 150 мЭкв (150 ммоль). бикарбоната натрия, разбавленного в 1 л 5% раствора декстрозы в воде, и инфузионного введения этого раствора со скоростью 1-1,5 литра в час. Для эффективного подщелачивания, рН мочи следует поддерживать как можно ближе к 8.