Катиноны являются соединениями, относящимся к стимулирующим алкалоидам, полученным из растения Кат съедобный (кат).

Растение кат произрастает в районе Африканского Рога и Аравийского полуострова. Его листья содержат катинон, амфетаминоподобный алкалоид. На протяжении многих веков жители, проживавшие на территориях произрастания этого растения, жевали листья для повышения настроения и достижения легкого стимулирующего эффекта. В тех регионах, жевание ката зачастую является социальным явлением, подобно питью кофе в других обществах. В последнее время употребление ката распространилось на другие страны, а совсем недавно был синтезирован ряд производных основного алкалоида, и эти средства становятся объектом злоупотребления.

Производные включают в себя препараты, известные как "соли для ванн", которые часто содержат замещенные катиноны - мефедрон или метилендиоксипировалерон. Тем не менее, фактические химические структуры варьируются в зависимости от того, как они производятся. Катиноны можно вдыхать, есть, курить и иногда вводить инъекционно. Продукты были названы «солями для ванн» из-за их сходства с солями Эпсома и помечены как «не для потребления человеком», чтобы избежать юридического оспаривания. Зарегистрированное использование замещенных катинонов ("солей") увеличилось в несколько тысяч раз с 2010 по 2011 год, а изъятие родственных соединений органами по борьбе с наркотиками во всем мире значительно увеличилось в начале 2017 года по сравнению с сопоставимым периодом времени в 2016 году.

Патофизиология катиноновой токсичности Физиологические эффекты замещенных катинонов подобны таковым у амфетаминов и включают возможное развитие инфаркта миокарда, рабдомиолиз, почечную недостаточность и печеночную недостаточность. Однако точный механизм поражения внутренних органов неизвестен.

Признаки и симптомы токсичности катинона У пациентов могут наблюдаться головная боль, тахикардия и сердцебиение, галлюцинации, возбуждение, увеличение выносливости и переносимости боли, а также склонность к агрессивному поведению.

Диагностика токсичности катинона Обычно диагноз устанавливают клинически Диагностика проводится с помощью клинической оценки; замещенные катиноны не выявляются с помощью обычных анализов мочи или крови. Пациенты с тяжелой острой интоксикацией должны быть обследованы на: рабдомиолиз и могут потребоваться анализы крови (общий анализ крови, электролиты, азот мочевины крови, креатинин, креатинкиназа), исследование мочи на миоглобинурию и ЭКГ.