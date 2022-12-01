Внутриполостное сокрытие и "фаршировка"

Поддерживающее лечение осложнений

Иногда антидоты к определенным препаратам

Иногда следует предпринять меры для извлечения пакетов с наркотиками

Лечение пациентов с симптомами передозировки (и предполагаемого разрыва пакета) благоприятное и включает защиту дыхательных путей, дыхания и поддержку кровообращения и применение противосудорожных препаратов в зависимости от симптомов пациента. Иногда, назначаются специфические антидоты (при специфических наркотиках).

Как правило, неразорвавшиеся пакеты из желудочно-кишечного тракта можно удалить методом кишечного лаважа. Однако, при разрыве пакетов назначается немедленное хирургическое или эндоскопическое удаление (в зависимости от расположения в желудочно-кишечном тракте) всех пакетов, оно редко может быть проведено в срок, смерть обычно наступает потому, что количество высыпавшегося наркотика является огромным. Больным с кишечной непроходимостью или перфорацией также необходима немедленная операция. Активированный уголь может принести пользу, но он противопоказан пациентам с непроходимостью или перфорацией.

Вагинальные и ректальные пакеты следует удалять вручную.

За людьми, перевозящими наркотики в желудке (и проглотившими упаковки с наркотиками), без клинических проявлений следует наблюдать на предмет развития симптомов до тех пор, пока упаковки не выйдут естественным путём из кишечника и пока человек не осуществит несколько последующих дефекаций без обнаружения упаковок в кале. Некоторые клиницисты используют полный лаваж кишечника раствором полиэтилен гликоля с или без метоклопрамида в качестве прокинетика. Экстренная эндоскопия бессимптомным пациентам не назначается.