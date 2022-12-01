Внутриполостное сокрытие и "фаршировка" включает проглатывание наполненных наркотическими веществами пакетов или помещение их в полости тела, чтобы избежать обнаружения сотрудниками правоохранительных органов. Разрыв пакетов может привести к абсорбции препарата с потенциальной передозировкой, но общие медицинские риски варьируются в зависимости от количества и типа препарата и способа его упаковки.
Внутриполостное сокрытие
Внутриполостное сокрытие часто используется для контрабандной транспортировки наркотиков с высокой ценой на черном рынке (главным образом, героина или кокаина) при пересечении границы и других охраняемых контрольных пунктов. Эти наркотические вещества помещают в презервативы или в пакеты, заключенные в несколько слоев полиэтилена или латекса, иногда покрытые наружным слоем воска. После проглатывания большого количества пакетов «живые контейнеры», как правило, принимают противодиарейные препараты для уменьшения перистальтики кишечника до извлечения пакетов.
Общее количество наркотиков, помещенных таким образом, превышает летальную дозу. Разрыв одного или более пакетов представляет собой риск возникновения острой токсичности и передозировки. Конкретные симптомы зависят от вида наркотиков, но некупируемые судороги, тахикардия, артериальная гипертензия и гипертермия являются частыми симптомами отравления кокаином. При интоксикации героином часто развиваются кома и угнетение дыхания. Риск представляют также непроходимость или разрыв кишечника и перитонит.
"Фаршировка"
«Фаршировка» похожа на внутриполостное сокрытие; это происходит, когда человек, которого собираются задержать правоохранительные органы, глотает пакеты с наркотиками, чтобы избежать обнаружения. Иногда пакеты помещаются в прямую кишку или влагалище. При «фаршировке» обычно используют меньшее количество наркотиков, чем при внутриполостном сокрытии, но наркотики, как правило, менее надежно упакованы, поэтому передозировка остается проблемой.
Диагностика упаковки тела и наполнения
Клиническое подозрение на основании анамнеза
Гинекологический осмотр и/или пальцевое ректальное исследование
В некоторых случаях – простая рентгенография
Людей, подозреваемых в перевозке наркотиков в желудке или в полостях тела, как правило, доставляют на медицинский осмотр сотрудники правоохранительных органов, но клиницистам следует учитывать вероятность внутриполостного сокрытия, если у людей, недавно путешествовавших или недавно заключенных под стражу, наблюдаются кома или судороги неизвестной этиологии. Необходимо провести гинекологическое обследование и пальцевое ректальное обследование, чтобы проверить эти области на наличие пакетов с наркотиками. Наличие пакетов в желудочно-кишечном тракте часто можно подтвердить с помощью рентгенографии.
Лечение упаковки тела и наполнения
Поддерживающее лечение осложнений
Иногда антидоты к определенным препаратам
Иногда следует предпринять меры для извлечения пакетов с наркотиками
Лечение пациентов с симптомами передозировки (и предполагаемого разрыва пакета) благоприятное и включает защиту дыхательных путей, дыхания и поддержку кровообращения и применение противосудорожных препаратов в зависимости от симптомов пациента. Иногда, назначаются специфические антидоты (при специфических наркотиках).
Как правило, неразорвавшиеся пакеты из желудочно-кишечного тракта можно удалить методом кишечного лаважа. Однако, при разрыве пакетов назначается немедленное хирургическое или эндоскопическое удаление (в зависимости от расположения в желудочно-кишечном тракте) всех пакетов, оно редко может быть проведено в срок, смерть обычно наступает потому, что количество высыпавшегося наркотика является огромным. Больным с кишечной непроходимостью или перфорацией также необходима немедленная операция. Активированный уголь может принести пользу, но он противопоказан пациентам с непроходимостью или перфорацией.
Вагинальные и ректальные пакеты следует удалять вручную.
За людьми, перевозящими наркотики в желудке (и проглотившими упаковки с наркотиками), без клинических проявлений следует наблюдать на предмет развития симптомов до тех пор, пока упаковки не выйдут естественным путём из кишечника и пока человек не осуществит несколько последующих дефекаций без обнаружения упаковок в кале. Некоторые клиницисты используют полный лаваж кишечника раствором полиэтилен гликоля с или без метоклопрамида в качестве прокинетика. Экстренная эндоскопия бессимптомным пациентам не назначается.