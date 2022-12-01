Амфетамины являются симпатомиметическими наркотиками, обладающими свойствами стимулятора центральной нервной системы и способностью вызывать эйфорию, чьи токсичные побочные эффекты включают бред, гипертонию, судороги и гипертермию (которые способны вызвать рабдомиолиз и почечную недостаточность). Токсичность купируется поддерживающей терапией, включая внутривенное введение бензодиазепинов (при ажитации, гипертонии и судорогах) и методы охлаждения (при гипертермии). Стереотипный синдром отмены не наблюдается.

Оригинальный наркотик в этом классе, амфетамин, был модифицирован различными заменами на фенильном кольце, что привело в результате к созданию множества вариаций, в том числе метамфетамин, метилендиоксиметамфетамин (экстази, МДМА), метилендиоксиэтиламфетамин (МДЭА) и многие другие.

Некоторые амфетамины, в том числе декстроамфетамин, метамфетамин и связанный с ним метилфенидат, широко применяются в медицине для лечения синдрома гиперактивности с дефицитом внимания, ожирения, нарколепсии, тем самым создавая пути утечки для незаконного использования. Метамфетамин легко изготовить нелегально.

Патофизиология Амфетамины повышают выброс катехоламинов, повышая интрасинаптические уровни норадреналина, дофамина и серотонина. В результате выраженной стимуляции альфа- и бета-рецепторов и общего возбуждения центральной нервной системы возникают «желаемые» эффекты повышенной активности, эйфории и анорексии, а также неблагоприятные последствия в виде делирия, артериальной гипертензии, гипертермии и судорог. Действие амфетаминов схожее, различается по интенсивности и продолжительности психоактивных эффектов; МДМА и родственные ему наркотики обладают свойствами в большей степени улучшать настроение, что может быть связано с большим воздействием на серотонин. Амфетамины принимают внутрь в виде таблеток или капсул, путем вдыхания через нос или курения или в виде инъекций. Хронические эффекты Повторное использование амфетаминов вызывает зависимость. Толерантность развивается медленно, но глотать или вводить шприцем можно только количества в несколько сот раз превышающие первоначальное количество. Терпимость к различным воздействиям развивается неравномерно. Тахикардия и усиление бдительности уменьшаются, но могут развиться галлюцинации и делирий. Амфетамины обычно могут привести к развитию эректильной дисфункции у мужчин, но усиливают сексуальное желание. Использование ассоциируется с небезопасным сексом, и наркоманы подвергаются повышенному риску инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ-инфекцию. Злоупотребляющие амфетаминами люди склонны к травмам, потому что наркотик вызывает возбуждение и идеи величия с последующей избыточной усталостью и сонливостью. Может наблюдаться некротизирующий васкулит, при котором отмечается множественное поражение систем органов. Применение некоторых производных амфетамина для подавления аппетита (дексфенфлурамина, фенфлурамина, фентермина) ассоциировалось с поражением клапанов сердца. Дексфенфлурамин и фенфлурамин были выведены с рынка США в 1997 году. Препараты фентермина-фенфлурамина (Phen-fen) также были отозваны с рынка США, но фентермин в виде монопрепарата и в комбинации с топираматом доступен в качестве анорексигенного средства.

Симптомы и признаки употребления амфетамина Острые эффекты Многие психологические эффекты амфетаминов аналогичны эффектам после употребления кокаина, они включают повышение бдительности и концентрации, эйфорию и чувство благополучия и идеи величия. Во время интоксикации наблюдаются сердцебиение, тремор, потоотделение и расширение зрачков. «Марафон», т.е непрерывное употребление наркотиков (возможно, в течение нескольких дней), приводит к синдрому истощения, включая чрезмерную усталость и потребность в сне после фазы стимуляции. Токсичность или передозировка Наблюдаются тахикардия, аритмии, боль в груди, гипертензия, головокружение, тошнота, рвота, понос. Центральная нервная система страдает от острых делирия и токсического психоза. Передозировка также может быть причиной инсульта (обычно геморрагического), судорог, ригидности мышц и гипертермии (> 40° C). Все эти эффекты могут спровоцировать рабдомиолиз, который приводит к почечной недостаточности. Хронические эффекты В результате длительного применения амфетамин может возникнуть параноидальный психоз; в редких случаях психоз вызывается одной высокой дозой или повторными умеренными дозами. Типичные характеристики включают манию преследования, идеи отношения (понятие того, что обычные явления имеют специальное значение или значимость лично предназначенные или направленные на пациента) и чувство всемогущества. Некоторые наркоманы испытывают затяжную депрессию, во время которой могут совершить самоубийство. Восстановление после даже длительного психоза от употребления амфетамина протекает обычно, но медленно. Наиболее ярко выраженные симптомы исчезают в течение нескольких дней или недель, но некоторая спутанность сознания, потеря памяти и бредовые идеи обычно сохраняются в течение месяца. У наркоманов сильно распространена заболеваемость тяжелым кариесом зубов, поражающим сверхкомплектные зубы; причинами являются снижение слюноотделения, кислые продукты, бруксизм и плохая гигиена полости рта. Абстинентный синдром Хотя после прекращения употребления амфитаминов никакой стереотипный синдром отмены не наблюдается, происходят изменения электроэнцефалограммы, которые, по мнению некоторых экспертов, выполняют функции физических критериев зависимости. У лиц, хронически употребляющих амфетамин, которые резко прекращают прием препарата, может наблюдаться дисфория, утомляемость, беспокойство, раздражительность, бессонница или гиперсомния, либо неприятные сны. Отмена употребления может раскрыть или усугубить лежащую в основе депрессию или спровоцировать возникновение серьезной депрессивной реакции. Симптомы отмены обычно начинаются в течение 24 часов после последнего употребления амфетамина. Тяжелые симптомы могут исчезнуть в течение недели, но некоторые менее тяжелые симптомы, такие как нарушение сна, могут сохраняться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Диагностика употребления амфетамина Обычно диагноз устанавливают клинически

Тестирование по мере необходимости, чтобы исключить серьезные немедикаментозные нарушения (например, вызывающие изменения психического статуса) Диагноз употребления амфетамина, как правило, клинический, хотя, когда история употребления наркотиков и диагноз неясны, проводят тесты, показанные для пациента с недифференцированным изменением психического статуса, гипертермией, или судорогами. Оценка может включать КТ, пункцию спинного мозга и лабораторные тесты на выявление инфекций и аномалий метаболизма. Определение амфетаминов обычно являются частью стандартных скрининговых анализов мочи на наркотические вещества, которые проводят, если неясно, было ли в анамнезе проглатывание наркотика; точный уровень наркотических веществ не определяют. Иммуноферментные анализы мочи на содержание амфетаминов могут дать ложно-положительные результаты и не обнаружить метамфетамин и метилфенидат.

Лечение употребления амфетамина Бензодиазепины внутривенно

Внутримышечный или внутривенный кетамин при остром возбуждении

При необходимости нитраты внутривенно при гипертонии, не поддающейся лечению бензодиазепинами

Охлаждение при гипертермии при необходимости Токсичность или передозировка При недавнем пероральном приеме значительного количества амфетаминов (например, менее 1–2 часов назад) для ограничения всасывания можно давать активированный уголь, хотя это вмешательство, как было показано, не снижает частоту осложнений или смертности. Окисление мочи ускоряет экскрецию амфетамина, но это не снижает токсичность и может ухудшить осаждение миоглобина в почечных канальцах и таким образом, не рекомендуется. Бензодиазепины являются предпочтительным первоначальным лечением при возбуждении центральной нервной системы, судорогах, тахикардии и гипертонии. Назначают лоразепам в дозировке 2–3 мг внутривенно каждые 5 минут титрованный до наступления эффекта. Могут потребоваться большие дозировки или непрерывное вливание. При остром возбуждении назначают пропофол с искусственной вентиляцией легких. Также может быть эффективным кетамин 4 мг/кг внутримышечно или 2 мг/кг внутривенно. Гипертонию, которая не поддается лечениюбензодиазепинами, при необходимости лечат нитратами (иногда нитропруссид) или другими противогипертензивными препаратами, в зависимости от тяжести гипертензии. При тяжелой желудочковой аритмии или тахикардии применяют бета-блокаторы (например, метопролол в дозировке 2-5 мг внутривенно). Гипертермия может быть опасна для жизни и ее следует агрессивно купировать с помощью седации в сочетании с испарительным охлаждением, мешками со льдом и поддержанием внутрисосудистого объема и выделения мочи с помощью внутривенного введения физиологического раствора. Нижний порог судорожной активности фенотиазинов, а также их антихолинергического действия может помешать охлаждению, таким образом, их предпочитают не применять для седации. Отмена и реабилитация Ни один препарат не доказал свою эффективность в лечении синдрома отмены амфетамина. Специфическое лечение не требуется, когда пациенты прекращают принимать амфетамин. На начальном этапе следует проверить артериальное давление и настроение. Пациенты, у которых депрессия сохраняется в течение более короткого периода после прекращения приема амфетаминов, могут реагировать на антидепрессанты. Для некоторых пациентов эффективна когнитивно-поведенческая терапия (форма психотерапии). Проверенных фармакологических процедур восстановления и поддержки состояния после детоксикации не существует.