Мужской гипогонадизм у детей

При первичном (гипергонадотропном) гипогонадизме повреждение клеток Лейдига приводит к снижению выработки тестостерона, повреждению семенных канальцев или же к обоим дефектам; в результате развиваются олигоспермия или азооспермия и усиливается эффект гонадотропинов.

Наиболее распространенной причиной является

Другие причины – это нарушения полового развития, такие как: дисгенезия гонад (редко), крипторхизм, двусторонний анорхизм, аплазия клеток Лейдига, синдром Нунан, миотоническая дистрофия и нарушения синтеза андрогенов (например, врожденная гиперплазия надпочечников).

Менее распространенные приобретенные причины включают орхит, вызванный эпидемическим паротитом, перекрут яичка, химиотерапию алкилирующими препаратами и травму.

Синдром Клайнфельтера -это дисгенезия семявыносящих канальцев, ассоциирована с кариотипом 47, XXY, в котором дополнительная Х-хромосома приобретается с материнской стороны или, в меньшей степени, при отцовском мейотическом нерасхождении. Синдром обычно выявляют в период полового созревания, когда обнаруживают недостаточное половое развитие (как правило, это очень маленькие и плотные яички), или позже, при обследовании на бесплодие. Гинекомастия часто наблюдается из-за вызванного гонадотропинами повышения активности ароматазы и последующего преобразования тестостерона в эстрадиол. Диагноз ставят на основании повышенного уровня гонадотропина и низкого или на нижней границе нормы уровня тестостерона.

Нарушения формирования пола и развития гонад, такие как дисгенезия гонад (46, XX или 46, XY), тестикулярное и овотестикулярное нарушение формирования пола представляют редкие формы мужского гипогонадизма. Они могут привести к формированию мужского или не полностью вирилизированного фенотипа, гениталий неопределенного вида при рождении, а также недостаточности яичек и сперматогенеза разной степени.

При крипторхизме одно или оба яичка не опущены. Этиология обычно неизвестна, но это расстройство может быть связано с эндокринными нарушениями и генетическими заболеваниями (например, синдромом Клайнфельтера, синдромом Каллмана). Количество сперматозоидов может быть незначительно снижено, если одно яичко не опустилось, но почти всегда очень низкое, если оба яичка не достигли нормального расположения.

При двустороннем анорхизме (синдроме исчезающих семенников), яички, вероятно, присутствовали, но рассосались до или после рождения. Наружные половые органы и вольфовы структуры являются нормальными, но структуры мюллеровых каналов отсутствуют. Таким образом, ткань яичка должна была быть представлена в течение первых 12 недель эмбриогенеза яичек, поскольку яички дифференцировались, и были продуцированы тестостерон и мюллеровский ингибирующий фактор.

Аплазия клеток Лейдига наблюдается, когда врожденное отсутствие клеток Лейдига вызывает частичное развитие или аномальные варианты строения гениталий. Хотя вольфовы протоки в некоторой степени развиваются, производство тестостерона недостаточно, чтобы вызвать нормальную дифференцировку наружных мужских половых органов. Мюллеровы протоки отсутствуют из-за нормальной выработки антимюллерова гормона клетками Сертоли. Уровни гонадотропина высокие при низких уровнях тестостерона.

Синдром Нунан может возникать спорадически или как аутосомно-доминантное заболевание. Синдром Нунан является относительно частым и встречается примерно у 1 из 1000–2500 человек. Патология может развиться как у мальчиков, так и у девочек (1). Фенотипические отклонения включают гиперэластичность кожи, гипертелоризм, птоз, низко посаженные уши, низкий рост, укороченные 4-е пястные кости, высокий свод неба и, в первую очередь, правосторонние сердечно-сосудистые нарушения (например, стеноз клапанов легочной артерии, дефект межпредсердной перегородки). Могут возникнуть проблемы со слухом и ухудшиться интеллект. Семенники часто малы или крипторхичны. Уровень тестостерона может быть низким при высоком уровне гонадотропина.

Неправильный синтез андрогенов вызван дефектами ферментов, которые нарушают синтез андрогенов, что может произойти на любом из метаболических путей, ведущих от холестерина к дигидротестостерону. Эти врожденные проблемы могут появиться при врожденной гиперплазии коры надпочечников (например, дефиците стероидогенного острого регуляторного белка [StAR], дефиците 17альфа-гидроксилазы, дефиците 3 бета-гидроксистероиддегидрогеназы), когда дефект одного и того же фермента возникает в надпочечниках и семенниках, что приводит к дефектной активности андрогенов и аномальным вариантам строения гениталий, выраженными в различной степени.