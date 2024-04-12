Врожденная гиперплазия надпочечников, вызванная дефектом 11-бета-гидроксилазы

Для новорожденных женского пола характерный неоднозначный вид гениталий, включая увеличение клитора, слияние половых губ и урогенитальный синус. Новорожденные мужского пола обычно выглядят нормально, но у некоторых наблюдается увеличение пениса (см. также Надпочечниковый вирилизм).

Позднее у младенцев мужского и женского пола может наступить преждевременное половое созревание. У девочек с более легкой формой заболевания (неклассической) могут быть нормальные гениталии и позже могут возникнуть нарушения менструального цикла, акне и гирсутизм.

Задержка соли при гипернатриемии, гипертонии и гипокалиемическом алкалозе может быть результатом повышения активности минералокортикоидов вследствие повышения уровня дезоксикортикостерона.