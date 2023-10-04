Трисомия по 18 хромосоме

Симптомы и признаки трисомии по 18-й хромосоме

Симптомы и признаки трисомии по 18-й хромосоме

Типичные признаки на пренатальном УЗИ и при других исследованиях плода включают многоводие, маленький размер плаценты, одну пупочную артерию и задержку роста плода.

Масса тела при рождении низкая, имеется гипотония и выраженная гипоплазия скелетных мышц и подкожной жировой клетчатки.

Крик слабый, ответ на звуковой раздражитель снижен. Глазничные гребешки гипопластичные, расстояние между пальпебральными щелями короткое, рот и челюсти маленькие, все эти характеристики придают лицу обиженный вид. Микроцефалия, выпуклый затылок, низко посаженные неправильные уши, узкий таз и короткая грудина являются общими проявлениями.

При сжатом кулаке указательный палец часто перекрывает 3-й и 4-й пальцы. Дистальный сгиб на 5-м пальце часто отсутствует. Общим признаком являются чрезмерные кожные складки, особенно на задней части шеи. Ногти гипопластичные, а большой палец укорочен и часто изогнут дорсально. Распространены косолапость и выпуклое дно ступни.

Тяжелые врожденные пороки сердца – обычное явление, особенно открытый артериальный проток и дефект межжелудочковой перегородки. Часто выявляют аномалии легких, диафрагмы, желудочно-кишечного тракта, брюшной стенки, почек и мочеточников. У мальчиков может развиться крипторхизм.

Общие проявления включают мышечные грыжи и/или разделение прямых мышц брюшной стенки.