Трисомия по 18 хромосоме вызывается дополнительной 18 хромосомой и, как правило, связана с умственной отсталостью, малым весом при рождении, а также различными врожденными аномалиями развития, включая тяжелую микроцефалию, пороки сердца, выпуклый затылок, низко посаженные уши неправильной формы и характерное искаженное выражение лица. Пренатальная диагностика проводится с помощью цитогенетического тестирования; послеродовая диагностика проводится с помощью исследования периферической крови. Лечение носит поддерживающий характер.
(См. также Обзор хромосомных аномалий).
Трисомия 18 встречается примерно в 4,1/10 000 беременностей (на основании данных об искусственных абортах при аномалиях плода, случаях мертворождения и живорождения) (1). Более 95% детей с этой патологией имеют полную трисомию по 18 хромосоме (2) Дополнительная хромосома почти всегда материнского происхождения, и чем старше мать, тем выше риск возникновения этого заболевания. Соотношение женщин и мужчин составляет 3:1.
Общие справочные материалы
1. Goel N, Morris JK, Tucker D, et al: Trisomy 13 and 18-Prevalence and mortality-A multi-registry population based analysis. Am J Med Genet A 179(12):2382-2392, 2019. doi: 10.1002/ajmg.a.61365
2. Bugge M, Collins A, Petersen MB, et al: Non-disjunction of chromosome 18. Hum Mol Genet 7(4):661-669, 1998. doi: 10.1093/hmg/7.4.661
Симптомы и признаки трисомии по 18-й хромосоме
Типичные признаки на пренатальном УЗИ и при других исследованиях плода включают многоводие, маленький размер плаценты, одну пупочную артерию и задержку роста плода.
Масса тела при рождении низкая, имеется гипотония и выраженная гипоплазия скелетных мышц и подкожной жировой клетчатки.
Крик слабый, ответ на звуковой раздражитель снижен. Глазничные гребешки гипопластичные, расстояние между пальпебральными щелями короткое, рот и челюсти маленькие, все эти характеристики придают лицу обиженный вид. Микроцефалия, выпуклый затылок, низко посаженные неправильные уши, узкий таз и короткая грудина являются общими проявлениями.
При сжатом кулаке указательный палец часто перекрывает 3-й и 4-й пальцы. Дистальный сгиб на 5-м пальце часто отсутствует. Общим признаком являются чрезмерные кожные складки, особенно на задней части шеи. Ногти гипопластичные, а большой палец укорочен и часто изогнут дорсально. Распространены косолапость и выпуклое дно ступни.
Тяжелые врожденные пороки сердца – обычное явление, особенно открытый артериальный проток и дефект межжелудочковой перегородки. Часто выявляют аномалии легких, диафрагмы, желудочно-кишечного тракта, брюшной стенки, почек и мочеточников. У мальчиков может развиться крипторхизм.
Общие проявления включают мышечные грыжи и/или разделение прямых мышц брюшной стенки.
На фотографии изображена рука ребенка с трисомией 18. Обратите внимание на сжатый кулак и постаксиальную полидактилию.
Image courtesy of Nina Powell-Hamilton, MD, FAAP, FACMG.
Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.
Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.
Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.
На фотографии изображена рука ребенка с трисомией 18. Обратите внимание на сжатый кулак и постаксиальную полидактилию.
Image courtesy of Nina Powell-Hamilton, MD, FAAP, FACMG.
Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.
Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.
Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.
Диагностика трисомии 18
Пренатальная биопсия ворсин хориона и/или амниоцентез с цитогенетическим исследованием кариотипа, флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) и/или хромосомный микроматричный анализ (CMA)
(См. также Технологии секвенирования следующего поколения.)
Диагноз трисомии 18 может быть заподозрен в послеродовом периоде по внешнему виду или внутриутробно при ультразвуковом исследовании (например, при обнаружении пороков конечностей и задержки внутриутробного развития), а также по результатам биохимического скрининга крови или неинвазивного пренатального скрининга (НИПС) с использованием внеклеточной ДНК плода, полученной из образца материнской крови (1). Чувствительность и специфичность НИПС для трисомии 18 относительно низкая по сравнению с трисомией 21. Решения о дальшейшем ведении, в том числе прерывании беременности, не должны приниматься исключительно на основании результатов НИПС.
Внутриутробным подтверждением является цитогенетическое тестирование (кариотипирование, FISH-анализ и/или хромосомный микроматричный анализ) образцов, полученных путем амниоцентеза или биопсии ворсин хориона, или постнатально путем тестирования периферической крови у женщин, которые не желали проводить дополнительные процедуры во время беременности. Трисомия 18, выявленная при биопсии ворсинок хориона, может служить основанием для дальнейшего исследования либо путем амниоцентеза или постнатального обследования, поскольку трисомия может представлять собой ограниченый плацентарный мозаицизм, при котором анеуплоидия присутствует в плаценте, но не обнаруживается у плода.
RICHARD J. GREEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Справочные материалы по диагностике
1. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics; Committee on Genetics; Society for Maternal-Fetal Medicine: Screening for fetal chromosomal abnormalities: ACOG Practice Bulletin, Number 226. Obstet Gynecol 136(4):e48-e69, 2020. doi: 10.1097/AOG.0000000000004084
Лечение трисомии 18
Поддерживающая терапия
Генетическая аномалия, лежащая в основе заболевания, не поддается лечению.
У детей с трисомией 18 хромосомы, которые выживают, отмечается значительная задержка развития и развивается инвалидность, поэтому существует много дискуссий о целесообразности выполнения нескольких инвазивных процедур для коррекции различных ассоциированных аномалий.
Важное значение имеет раннее направление на физиотерапию и логопедическую терапию. Поддержка семьи имеет решающее значение.
Скрининг осложнений при трисомии 18
Лечение некоторых ассоциированных аномалий увеличило выживаемость у некоторых людей с трисомией 18, что позволило выявить у них повышенный риск солидных опухолей органов (например, гепатобластомы, опухоли Вильмса). Поскольку раннее выявление этих опухолей и других аномалий важно для успешного лечения (при желании), рекомендуется регулярное наблюдение. Хотя специфика основывается главным образом на мнении экспертов в одном центре, существует опубликованный протокол наблюдения за опухолями и другими осложнениями, который многие специалисты считают обоснованным (1).
Если при скрининге обнаруживаются аномалии, детей следует направить к соответствующим специалистам.
Протокол наблюдения при трисомии 18 хромосомы
Период времени
Рекомендации по эпиднадзору
Пренатальные причины
УЗИ на 19 неделе беременности
Эхокардиографию у плода следует рассмотреть при подозрении на трисомию 18 или при выявлении аномалий при УЗИ
Постнатальные причины
Объективное обследование на предмет внешних пороков
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
Эхокардиография
УЗИ брюшной полости, включая мочевыделительную систему (48-72 часа после рождения) *, †
Эхоэнцефалография и/или МРТ
Раннее скрининговое обследование у детского офтальмолога
Оценка проходимости дыхательных путей, возможно и в период сна
Базовый уровень АФП в сыворотке крови
В возрасте 0-12 месяцев
Полное УЗИ брюшной полости в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев
Уровни сывороточного АФП в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев
Регулярные оценки кормления
Аудиологическое обследование в возрасте 6-8 месяцев
Стоматологический скрининг
В возрасте 1–4 года
Ежегодное офтальмологическое обследование
После 2 лет, ежегодный осмотр ортопеда и рентгенография позвоночника
Анализ уровня сывороточного АФП каждые 3–4 месяца
УЗИ органов брюшной полости каждые 3 месяца до достижения 4-летнего возраста
Стоматологический осмотр каждые 6 месяцев
В возрасте 4-7 лет
Ежегодное офтальмологическое обследование
Ежегодный осмотр ортопеда и рентгенография позвоночника
УЗИ органов брюшной полости каждые 6 месяцев
УЗИ почек каждые 3 месяца до достижения 7-летнего возраст
Стоматологический осмотр каждые 6 месяцев
В возрасте 7-12 лет
Ежегодное офтальмологическое обследование
Ежегодное ортопедическое обследование
УЗИ органов брюшной полости каждые 6 месяцев до достижения 12-летнего возраста
Пубертатный период
Клиническое обследование на наличие судорог, изменений поведения и нормального полового развития, включая менструации у женщин ‡
В возрасте ≥ 12 лет
Ежегодное офтальмологическое обследование
Ежегодное ортопедическое обследование
* Если пренатальное УЗИ показало или предполагает гидронефроз, но постнатальное УЗИ было в норме, то УЗИ почек проводят в возрасте 4–6 недель.
† Если при первичном или последующем УЗИ обнаружены аномалии мочевыделительной системы, обычно проводится микционная цистоуретрография.
‡ Риск первичной или вторичной аменореи.
АФП = альфа-фетопротеин.
Adapted from Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18. Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021. doi: 10.1002/ajmg.a.62097
Справочные материалы по лечению
1. Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18. Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021. doi: 10.1002/ajmg.a.62097
Прогноз при трисомии 18
Более 50% детей с данной патологией умирают в течение первой недели жизни; только 5–10% новорожденных выживают в течение первого года (1), но в настоящее время появились сообщения о взрослых людях с трисомией 18 (2).
Справочные материалы по прогнозам
1. Rasmussen SA, Wong LY, Yang Q, et al: Population-based analyses of mortality in trisomy 13 and trisomy 18. Pediatrics 111(4 Pt 1):777-784, 2003. doi: 10.1542/peds.111.4.777
2. Alshami A, Douedi S, Guida M, et al: Unusual Longevity of Edwards Syndrome: A Case Report. Genes (Basel) 11(12):1466, 2020. doi: 10.3390/genes11121466
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Practice Bulletins–Obstetrics, Committee of Genetics, and the Society for Maternal–Fetal Medicine: Screening for fetal chromosomal abnormalities: ACOG practice bulletin, number 226 (2020)
SOFT (Support Organization for Trisomy 18, 13, and Related Disorders): An organization providing resources, research information, and community and support services to people caring for others who have trisomy 18, 13, or another related chromosome disorder