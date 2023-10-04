Многие новорожденные имеют слабые нарушения; однако, у некоторых имеется выраженный тыльный лимфатический отек рук и ног, а также лимфатический отек или свободные складки кожи на затылке. Другие частые аномалии включают в себя крыловидную шею и широкую грудную клетку с широко расставленными и плоскими сосками. Девочки с патологией часто имеют низкий рост по сравнению с членами семьи и у них часто встречается ожирение.

Менее распространенные признаки включают низкую линию роста волос на задней части шеи, птоз, множественный пигментный невус, укорочение 4-й пястных и плюсневых костей, выступающие подушечки пальцев с пальцевыми завитками на кончиках, и гипоплазию ногтей. Происходит вальгусная деформация локтевого сустава (несущий угол).

Характерные физические особенности при синдроме Тернера Синдром Тернера (крыловидная шея) На фотографии показана крыловидная шея (вид спереди) у пациента с синдромом Тернера. MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY Синдром Шерешевского-Тернера На этом снимке представлена 13-летняя девушка с типичными физическими симптомами синдрома Тернера, такими как маленький рост, коренастое телосложение, широкая грудь с далеко расположенными сосками, отсутствие развития молочных желез, и вальгусная деформация локтевого сустава. ... Прочитайте дополнительные сведения By permission of the publisher. From Shulman D, Bercu B: Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease. Edited by S Korenman (series editor) and ME Molitch. Philadelphia, Current Medicine, 2000. Синдром Тернера (Особенности верхнего скелета) Этот пациент с синдромом Тернера имеет характерную крыловидную шею и низкую линию роста волос. © Springer Science+Business Media Синдром Тернера (крыловидная шея) На фотографии показана крыловидная шея (вид спереди) у пациента с синдромом Тернера. MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY Синдром Шерешевского-Тернера На этом снимке представлена 13-летняя девушка с типичными физическими симптомами синдрома Тернера, такими как маленький рост, коренастое телосложение, широкая грудь с далеко расположенными сосками, отсутствие развития молочных желез, и вальгусная деформация локтевого сустава. ... Прочитайте дополнительные сведения By permission of the publisher. From Shulman D, Bercu B: Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease. Edited by S Korenman (series editor) and ME Molitch. Philadelphia, Current Medicine, 2000. Синдром Тернера (Особенности верхнего скелета) Этот пациент с синдромом Тернера имеет характерную крыловидную шею и низкую линию роста волос. © Springer Science+Business Media

Симптомы пороков сердца зависят от тяжести. Коарктация аорты может быть причиной повышенного артериального давления на верхних конечностях, уменьшения пульса на бедренных артериях, снижения или отсутствия артериального давления на нижних конечностях.

У большинства пациенток дисгенезия гонад приводит к преждевременной недостаточности яичников, что проявляется отсутствием или неполным пубертатным развитием, отсутствием развития молочных желез, аменореей (у большинства пациенток первичная аменорея, но у некоторых менархе, а затем вторичная аменорея из-за дисгенезии гонад с преждевременной недостаточностью яичников), а также бесплодием. У небольшой части пациентов половое созревание и репродуктивная функция не страдают (1). Характерным признаком являются яичники с некоторым количеством соединительной ткани, в которых фолликулы отсутствуют или их мало (так называемые полосатые гонады) (2).

Другие нарушения состояния здоровья, связанные с синдромом Тернера, развиваются с возрастом и могут быть незаметны без скрининга.