Синдром ломкой X-хромосомы является генетическим нарушением в X-хромосоме, ведущим к умственной отсталости и нарушениям поведения. Диагностика проводится с помощью молекулярного анализа ДНК. Лечение носит поддерживающий характер.

Синдром ломкой Х-хромосомы является наиболее распространенной наследственной причиной умственной отсталости, мужчины, как правило,поражаются, чем женщины. (Синдром Дауна является наиболее частой причиной умственной отсталости у мужчин; не смотря на то, что это генетическое нарушение, большинство случаев возникает спорадически и не наследуется). Для получения дополнительной информации см. Национальный фонд для людей с синдромом ломкой Х-хромосомы (National Fragile X Foundation).

Симптомы синдрома Ломкой X-хромосомы вызваны нарушением гена FMR1 в Х-хромосоме. Аномалия является нестабильной экспансией тройных повторов; у здоровых людей отмечается < 54 CGG-повторов, а у людей с синдромом ломкой Х-хромосомы – > 200. Считается, что у людей с 55-200 CGG-повторами присутствует премутация из-за того, что повышенное число повторов увеличивает вероятность, что последующая мутация приведет к > 200 повторам у последующего поколения.

Синдром ломкой Х-хромосомы поражает примерно 1/4000 мужчин и 1/8000 женщин (1). Премутация является наиболее распространенным явлением. У женщин данное расстройство проявляется, как правило, меньшими нарушениями, чем у мужчин. Ломкие X-хромосомы наследуются по Х-сцепленному типу и не всегда вызывают проявление клинических симптомов у женщин.

В прошлом, определение кариотипа обнаруживало конструкцию на конце длинного плеча Х-хромосомы, за которым следует тонкая нить генетического материала, что было причиной, по которой синдром рассматривался как хромосомная аномалия. Однако этот структурный дефект не появляется при использовании современных цитогенетических техник, и это причина, по которой синдром ломкой Х-хромосомы рассматривается в настоящее время, как нарушение отдельного гена, а не как хромосомная аномалия.

Справочные материалы 1. US National Library of Medicine: Fragile X syndrome. Updated April 1, 2020. По состоянию на 25 сентября 2023 года. https://medlineplus.gov/genetics/condition/fragile-x-syndrome\#frequency

Симптомы и признаки синдрома ломкой Х-хромосомы Люди с синдромом Ломкой Х-хромосомы могут иметь физические, когнитивные и поведенческие отклонения. Типичные признаки включают в себя: большие, выступающие уши, выдающийся подбородок и лоб, высокое сводчатое нёбо, макроорхидизм у лиц мужского пола в постпубертатном периоде. Могут развиться гиперподвижные суставы и болезни сердца (пролапс митрального клапана). Когнитивные нарушения могут содержать в себе умственную отсталость от легкой до средней степени тяжести. Могут развиваться черты аутизма, включая персеверативные речь и поведение, слабый зрительный контакт и социальную тревожность. Женщины с премутацией могут иметь синдром истощения яичников; менопауза иногда возникает в возрасте примерно 35 лет. Мужчины и женщины с премутацией FMR1 подвержены риску развития синдрома тремора/атаксии, ассоциированные с ломкой Х-хромосомой (FXTAS), который сопровождается нарушением походки, интенционным тремором, а позднее – нарушением интеллекта и психическими расстройствами.

Диагностика синдрома ломкой Х-хромосомы ДНК-анализ Синдром ломкой X-хромосомы часто не подозревают до школьного или подросткового возраста, за исключением случаев наличия выраженного семейного анамнеза. Мальчиков с аутизмом и умственной отсталостью нужно проверить на наличие синдрома ломкой X-хромосомы, особенно при наличии аналогичного заболевания у родственников по материнской линии. Молекулярный анализ ДНК проводится для обнаружения повышенного числа CGG-повторов. (См. также Технологии секвенирования следующего поколения.)

Лечение синдрома ломкой Х-хромосомы Поддерживающие меры Вмешательство на ранней стадии, включая терапию речи и языка и трудотерапию, может помочь детям с синдромом Ломкой X-хромосомы максимально усилить свои способности. Для некоторых детей могут быть полезны стимуляторы, антидепрессанты и успокаивающие препараты.