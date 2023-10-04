Синдром Клайнфельтера (47, XXY)

Синдром Кляйнфельтера подразумевает наличие двух или более Х-хромосом плюс одну Y-хромосому, что приводит к формированию мужского фенотипа. Диагноз ставят на основании клинических данных и цитогенетических анализах. Лечение может включать прием тестостерона

(См. также Обзор хромосомных аномалий).

Синдром Кляйнфельтера – наиболее распространенная патология половых хромосом. Показатели распространенности неодинаковы и, вероятно, недооценены (по данным национального исследования базы данных, 6/10 000 живорожденных мужчин) (1). Дополнительные Х-хромосомы– материнская, получены в 60% случаев. Половые клетки не выживают в яичках, что приводит к уменьшению количества спермы и андрогенных гормонов.

Больные мальчики обычно высокие с непропорционально длинными руками и ногами. Они имеют маленькие, плотные яички и у примерно 30% развивается гинекомастия.

Синдром Клайнфельтера Изображение © Springer Science+Business Media

Половое созревание, как правило, происходит в нормальном возрасте, но рост волосяного покрова на лице часто слабый. Существует предрасположенность к нарушениям вербального обучения. Клинические вариации различны, и многие из мужчин с генотипом 47, XXY имеют нормальный внешний вид и интеллект. Развитие яичек варьируется от гиалинизированных нефункциональных канальцев до некоторой выработки сперматозоидов; мочевыделение фолликулостимулирующего гормона часто повышено.

У мужчин с синдромом Клайнфельтера чаще, чем у других мужчин, развивается сахарный диабет, хронические заболевания легких, варикозное расширение вен, гипотиреоз, и рак молочной железы.

Мозаицизм встречается примерно в 15% случаев. Некоторые клетки мужчин с нормальным мужским кариотипом (XY) могут быть фертильными и иметь менее очевидные пороки развития. Некоторые мужчины с этим заболеванием имеют 3, 4 или даже 5 Х-хромосом наряду с 1 Y-хромосомой. С увеличением числа Х-хромосом усиливается тяжесть умственной отсталости и врожденных пороков. Каждая дополнительная Х-хромосома связана с понижением IQ на 15-16 пунктов, с наибольшим влиянием на речь, особенно на навыки экспрессивной речи.

Справочные материалы 1. Berglund A, Viuff MH, Skakkebæk A, et al: Changes in the cohort composition of turner syndrome and severe non-diagnosis of Klinefelter, 47,XXX and 47,XYY syndrome: A nationwide cohort study. Orphanet J Rare Dis 14(1):16, 2019. doi: 10.1186/s13023-018-0976-2

Диагностика синдрома Клайнфельтера Часто во время пренатальной диагностики, если цитогенетическое тестирование проводится по другим причинам, таким как большой возраст матери

Постнатально – на основании данных клинической картины

Цитогенетическое тестирование путем кариотипирования, флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) и/или хромосомный микроматричный анализ Диагноз синдрома Клайнфельтера можно заподозрить, основываясь на данных объективного обследования подростка с маленькими яичками и гинекомастией. Многим мужчинам ставится диагноз во время оценки бесплодия (практически большинство мужчин с немозаичной формой 47,XXY – субфертильны). Диагноз подтверждается с помощью цитогенетических исследований (кариотипирование, FISH-анализ и/или хромосомный микроматричный анализ). (См. также Диагностика хромосомных аномалий и Технологии секвенирования следующего поколения).