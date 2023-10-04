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Микроделеционные и микродупликационные синдромы

Авторы:Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Микроделеционные и микродупликационные синдромы являются заболеваниями, вызванными ультрамикроскопическими делециями или дупликациями функционально сцепленных генов на определенных участках хромосом. Постнатально диагноз предполагается на основании клинических проявлений и подтверждается предпочтительно хромосомным микроматричным анализом или флуоресцентной гибридизацией in situ.

(См. также Обзор хромосомных аномалий).

Синдромы микроделеции лучше изучены, чем синдромы микродупликации, значение многих микродупликаций до сих пор не известно. В последние годы были более четко определены взаимные дупликации таких хорошо известных микроделеций, как 22q11.2 и 7q11.23.

Микроделеционные синдромы отличаются от синдромов хромосомной делеции, при которых хромосомные делеции, как правило, заметны во время определения кариотипа из-за их большего размера (обычно > 5 мегабаз), в то время как аномалии при микроделеционных синдромах затрагивают более мелкие сегменты (обычно 1-3 мегабазы) и обнаруживаются только с помощью флуоресцентных зондов (флуоресцентной гибридизации in situ), а также хромосомного микроматричного анализа. Тот или иной генный сегмент может быть удален и дублирован (так называемая обратная дупликация). Клинический эффект микроскопической обратной дупликации как правило, одинаков, однако менее сильный, чем у делеций, которые включат в себя одинаковый сегмент. Термин синдром смежного гена, как правило, относится к состоянию, которое обычно связано с микроделециями, но также может быть связано с микродупликациями, при которых гены сгруппированы вместе. (См. также Технологии секвенирования следующего поколения.)

Большинство клинически значимых микроделеций и микродупликаций, вероятно, возникают нерегулярно; однако, родителям с легким нарушением диагноз может быть поставлен, когда было проведено пренатальное тестирование после обнаружения того, что у ребенка есть аномалия.

Были выявлены многочисленные синдромы микроделеции с широкой вариацией проявлений болезни (см. таблицу Примеры микроделеционных синдромов).

Реципрокная микродупликация с участием хромосомы 17p11.2 ассоциирована с синдромом Потоцки-Лупски. Младенцы с этим синдромом имеют гипотонию, проблемы с питанием, отсутствие прибавки в весе, пороки сердца, задержку развития и аутизм.

Таблица
Таблица

Примеры микроделеционных синдромов

Синдром

Делеции хромосом

Описание

синдром Ангельмана

На материнской хромосоме 15q11

Припадки, марионетко-подобная атаксия, частый смех, хлопание в ладоши, тяжелая умственная отсталость

Синдром Ди Джорджи (аномалия Ди Джорджи, велокардиофациальный синдром, синдром 3-го и 4-го глоточных мешков, аплазия тимуса)

22q11.21

Гипоплазия или отсутствие тимуса и паращитовидных желез, пороки сердца, расщелина неба, умственная отсталость, психические расстройства

Синдром Лангера-Гидиона (трихоринофалангеальный синдром тип II)

8q24.1

Экзостоз, конические эпифизы, редкие волосы, нос картошкой, потеря слуха, умственная отсталость

синдром Миллера-Дикера

17p13.3

Лизэнцефалия; короткий, вздернутый нос; тяжелая задержка роста; припадки; тяжелая умственная отсталость

синдром Прадера-Вилли

На отцовской хромосоме 15q11

В младенчестве: гипотония, плохое питание, неспособность к развитию

В детстве и юности: ожирение, гипогонадизм, маленькие руки и ноги, умственная отсталость, обсессивно-компульсивное поведение

синдром Рубинштейна-Тейби

16p13-

Широкие большие пальцы и крупные пальцы ног, крупные нос и колумелла, умственная отсталость

синдром Смита-Магениса

17p11.2

Брахицефалия, гипоплазия средней зоны лица, выдающиеся челюсти, хриплый голос, небольшой рост, умственная отсталость

Синдромом Вильямса

7q11.23

Аортальный стеноз, умственная отсталость, эльфийской лицо, переходная гиперкальциемия у младенцев

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