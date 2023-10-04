Микроделеционные и микродупликационные синдромы являются заболеваниями, вызванными ультрамикроскопическими делециями или дупликациями функционально сцепленных генов на определенных участках хромосом. Постнатально диагноз предполагается на основании клинических проявлений и подтверждается предпочтительно хромосомным микроматричным анализом или флуоресцентной гибридизацией in situ.
(См. также Обзор хромосомных аномалий).
Синдромы микроделеции лучше изучены, чем синдромы микродупликации, значение многих микродупликаций до сих пор не известно. В последние годы были более четко определены взаимные дупликации таких хорошо известных микроделеций, как 22q11.2 и 7q11.23.
Микроделеционные синдромы отличаются от синдромов хромосомной делеции, при которых хромосомные делеции, как правило, заметны во время определения кариотипа из-за их большего размера (обычно > 5 мегабаз), в то время как аномалии при микроделеционных синдромах затрагивают более мелкие сегменты (обычно 1-3 мегабазы) и обнаруживаются только с помощью флуоресцентных зондов (флуоресцентной гибридизации in situ), а также хромосомного микроматричного анализа. Тот или иной генный сегмент может быть удален и дублирован (так называемая обратная дупликация). Клинический эффект микроскопической обратной дупликации как правило, одинаков, однако менее сильный, чем у делеций, которые включат в себя одинаковый сегмент. Термин синдром смежного гена, как правило, относится к состоянию, которое обычно связано с микроделециями, но также может быть связано с микродупликациями, при которых гены сгруппированы вместе. (См. также Технологии секвенирования следующего поколения.)
Большинство клинически значимых микроделеций и микродупликаций, вероятно, возникают нерегулярно; однако, родителям с легким нарушением диагноз может быть поставлен, когда было проведено пренатальное тестирование после обнаружения того, что у ребенка есть аномалия.
Были выявлены многочисленные синдромы микроделеции с широкой вариацией проявлений болезни (см. таблицу Примеры микроделеционных синдромов).
Реципрокная микродупликация с участием хромосомы 17p11.2 ассоциирована с синдромом Потоцки-Лупски. Младенцы с этим синдромом имеют гипотонию, проблемы с питанием, отсутствие прибавки в весе, пороки сердца, задержку развития и аутизм.
Примеры микроделеционных синдромов
Синдром
Делеции хромосом
Описание
синдром Ангельмана
На материнской хромосоме 15q11
Припадки, марионетко-подобная атаксия, частый смех, хлопание в ладоши, тяжелая умственная отсталость
Синдром Ди Джорджи (аномалия Ди Джорджи, велокардиофациальный синдром, синдром 3-го и 4-го глоточных мешков, аплазия тимуса)
22q11.21
Гипоплазия или отсутствие тимуса и паращитовидных желез, пороки сердца, расщелина неба, умственная отсталость, психические расстройства
Синдром Лангера-Гидиона (трихоринофалангеальный синдром тип II)
8q24.1
Экзостоз, конические эпифизы, редкие волосы, нос картошкой, потеря слуха, умственная отсталость
синдром Миллера-Дикера
17p13.3
Лизэнцефалия; короткий, вздернутый нос; тяжелая задержка роста; припадки; тяжелая умственная отсталость
На отцовской хромосоме 15q11
В младенчестве: гипотония, плохое питание, неспособность к развитию
В детстве и юности: ожирение, гипогонадизм, маленькие руки и ноги, умственная отсталость, обсессивно-компульсивное поведение
синдром Рубинштейна-Тейби
16p13-−
Широкие большие пальцы и крупные пальцы ног, крупные нос и колумелла, умственная отсталость
синдром Смита-Магениса
17p11.2
Брахицефалия, гипоплазия средней зоны лица, выдающиеся челюсти, хриплый голос, небольшой рост, умственная отсталость
Синдромом Вильямса
7q11.23
Аортальный стеноз, умственная отсталость, эльфийской лицо, переходная гиперкальциемия у младенцев