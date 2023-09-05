Питание новорожденных

Если роды были неосложненными и новорожденные пребывают в ясном сознании и здоровы, новорожденный может быть незамедлительно доставлен для кормления матерью. Успех грудного вскармливания повышается при прикладывании новорожденного к груди как можно скорее после родов. Срыгивание слизи после кормления распространено (из-за слабости гладких мышц желудка), но должно исчезнуть в течение 48 часов. Если отхаркивание слизи или рвота продолжаются после 48 часов либо при наличии желчной рвоты, необходимо провести полную оценку верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей для определения врожденных аномалий желудочно-кишечного тракта.

Ежедневные потребности в жидкости и калориях изменяются с возрастом: у новорожденных и младенцев они пропорционально выше, чем у детей старшего возраста и взрослых (см. таблицу Потребности в калориях в разных возрастах). Относительные потребности в белках и энергии (г или ккал/кг массы тела) постепенно снижаются с окончания грудного периода до подросткового возраста (см. таблицу Рекомендуемые диетические нормы потребления некоторых макронутриентов, Совет по продовольствию и питанию, Институт медицины Национальных академий), но при этом абсолютные потребности возрастают.

Новорожденных следует кормить по требованию, обычно от 8 до 12 раз в день. Среднее потребление при кормлении в первые несколько дней может составлять всего 15–30 мл. Через 48 часов к признакам того, что кормление является адекватным, относят поведение ребенка, кажущегося удовлетворенным после каждого акта кормления, наличие 6–8 влажных подгузников в день и регулярные опорожнения кишечника, хороший сон, активность после просыпания и прибавка в весе.

Пищевые рекомендации, как правило, не основаны на научно обоснованных фактах. Потребность в витаминах зависит от источника питания (например, грудное молоко в противовес стандартной детской смеси), факторов питания матери и суточного потребления.

Таблица Потребности в калориях в разных возрастах* Таблица