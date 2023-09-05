(См. также Вскармливание грудных детей (Nutrition in Infants)).

Предпочтительным питанием для маленьких детей является грудное молоко. Американская академия педиатрии (AAP) рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение как минимум 6 месяцев и введение подходящей твердой пищи в возрасте от 6 месяцев до 1 года (1). В течение 1-го года грудное вскармливание продолжается до тех пор, пока и у младенца, и у матери есть желание, хотя в возрасте после года грудное вскармливание должно дополняться твердой пищей и напитками. Для поощрения грудного вскармливания медицинские работники должны начать обсуждать это с родителями еще до рождения ребенка, отмечая многочисленные преимущества:

Для ребенка: пищевая и когнитивная ценность, защита от инфекций, аллергии, ожирения, болезни Крона и диабета

Для матери: снижение фертильности в период лактации, более быстрое возвращение к нормальному дородовому состоянию (например, инволюция матки, потеря веса) и защита от остеопороза, ожирения, а также рака яичников и пременопаузального рака молочной железы

Выработка молока у первородящих полностью развивается в течениее 72–96 часов и ранее – у повторнородящих. Первое молоко называется молозивом – это высококалорийная жидкость с высоким содержанием белка, которая имеет свойства иммунопротектора, поскольку богата антителами, лимфоцитами и макрофагами; молозиво также стимулирует выделение мекония. Последующее грудное молоко имеет следующие характеристики:

Имеет высокое содержание лактозы, являясь доступным источником энергии, совместимым с ферментами новорожденных

Содержит большое количество витамина Е – важного антиоксиданта, который может помочь предотвратить анемию за счет увеличения продолжительности жизни эритроцитов

Соотношение кальций:фосфор составляет 2:1, что предотвращает кальций-дефицитные судороги

Благоприятно изменяет рН стула и кишечной флоры и таким образом защищает от бактериальной диареи

Переносит защитные антитела от матери к ребенку

Независимо от диеты матери содержит холестерин и таурин, которые важны для роста мозга

Является природным источником жирных кислот омега-3 и омега-6

Считается, что эти жирные кислоты и их очень длинноцепочечные полиненасыщенные производные (LC-PUFAS), арахидоновая кислота (ARA) и докозагексаеновая кислота (DHA) способствуют лучшему визуальному и когнитивному развитию детей на грудном вскармливании по сравнению с детьми на искусственном вскармливании. Большинство коммерческих смесей для детского питания в настоящее время обогащены АК и ДГК для большего их соответствия грудному молоку и снижения потенциальных различий в развитии.

Если диета матери достаточно разнообразна, никаких диетических или витаминных добавок не требуется ни матери, ни ее доношенному младенцу, находящемуся на грудном вскармливании. Тем не менее, для предотвращения развития рахита, обусловленного дефицитом витамина D, всем младенцам, находящимся на полном грудном вскармливании, назначается витамин D в дозе 10 мкг (400 единиц) 1 раз/день перорально, в первые 2 месяца. Риск дефицита витамина D особенно высок у недоношенных и темнокожих младенцев, а также младенцев, находящихся на территориях с ограниченным воздействием солнечного света (пребывание в северном климате). После 6 месяцев вскармливаемым грудью младенцам в домах, где вода не имеет достаточного количества фтористых соединений (дополнительных или природных), следует давать фторосодержащие капли. Врачи могут получить данные о содержании фтора у местного стоматолога или в управлении здравоохранения.

Младенцам < 6 месяцев не следует дополнительно давать воду из-за риска гипонатриемии.

Справочные материалы 1. Meek JY, Noble L; Section on Breastfeeding: Policy statement: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 150(1):e2022057988, 2022. doi: 10.1542/peds.2022-057988

Техника грудного вскармливания Мать должна использовать любую комфортную, расслабленную позу и поддерживать грудь рукой, чтобы убедиться, что она расположена в центре рта младенца, минимизируя болевые ощущения. Центр нижней губы младенца должен стимулироваться соском так, чтобы возникал поисковый рефлекс и рот открывался широко. Ребенок должен получить возможность захватывать ртом такой участок молочной железы и ареолы, какой только может, располагая губы в 2,5–4 см от основания соска. Язык младенца затем прижимает сосок к твердому небу. Первоначально проходит не менее 2 минут до возникновения окситоцинового рефлекса. Объем молока увеличивается, младенец растет, и стимуляция молочных желез усиливается. Длительность кормления обычно определяется младенцем. Некоторые матери нуждаются в молокоотсосе, чтобы увеличить или сохранить выработку молока; у большинства матерей сцеживание груди занимает, в общей сложности, 90 минут/день, разделенные на 6-8 подходов, чтобы получить достаточное количество молока для ребенка, которого не прикладывают непосредственно к груди. Ребенок должен сосать одну грудь, пока она не станет мягкой и выделение молока не замедлится или не остановится. Мать может прервать сосание пальцем, прежде чем отнимать ребенка от одной груди и предложить другую грудь. В первые дни после рождения младенцы могут сосать только на одной стороне, а затем мать должна чередовать груди при каждом кормлении. Мать может отнять ребенка от груди, если сосание замедляется, дать ему срыгнуть и переложить ребенка на другую сторону. Эта смена положения поддерживает младенца в бодрствующем состоянии и стимулирует выработку молока в обеих грудях. Надо поощрять матерей кормить по требованию или каждые 1,5–3 часа (8–12 кормлений в день) – с частотой, которая постепенно уменьшается с течением времени; некоторых новорожденных меньше < 2 500 г, возможно, придется кормить еще чаще, чтобы предотвратить гипогликемию. В первые несколько дней новорожденных, возможно, придется будить и стимулировать; младенцам с небольшим весом и недоношенным детям нельзя позволять длительно спать ночью. Доношенные младенцы с большим весом, которые получают хорошее питание (о чем свидетельствует стул), могут спать дольше. В конце концов, расписание, которое позволяет младенцам спать как можно дольше в ночное время, как правило, лучше как для ребенка, так и для семьи. Матери, которые работают вне дома, могут сцеживать грудное молоко для поддержания его выработки в то время, когда они разделены со своими младенцами. Частота сцеживаний может быть разной, но должна приближаться к графику кормления младенца. Сцеженное грудное молоко должно быть немедленно охлаждено, если его планируется использовать в течение 48 часов, и немедленно заморожено, если оно должно быть использовано более чем через 48 часов. Охлажденное молоко, не использованное в течение 96 часов, выливают, потому что существует высокий риск бактериального заражения. Замороженное молоко можно разморозить, поместив его в теплую воду; размораживание в микроволновой печи не рекомендуется.

Осложнения при грудном вскармливании Основное осложнение – недостаточное питание, что может привести к обезвоживанию и гипербилирубинемии. Факторы риска недоедания включают младенцев с недостаточным весом или недоношенных младенцев и первый раз рожающих матерей, заболевших матерей или матерей с осложненными или проводимыми хирургическим путем родами. Грубая оценка адекватности грудного вскармливания может проводиться ежедневно при осмотре подгузника. В возрасте 5 дней нормальный новорожденный мочится, используя не менее 6 подгузников в день, и испражняется, пачкая не менее 4 подгузников в день; более низкие показатели предполагают недостаточное гидратирование и недостаточное питание. Кроме того, цвет стула должен измениться от темного мекония при рождении до светло-коричневого, а затем желтого. Вес также значимый параметр для наблюдения (см. Проблемы при кормлении); недостижение требуемых значений роста предполагает недостаточное питание. Постоянная суетливость в возрасте до 6 недель (при коликах может развиться независимо от голода или жажды) тоже может указывать недостаточное питание. Обезвоживание следует заподозрить, если сила крика младенца уменьшается или кожа становится натянутой, пергаментной; вялость и сонливость являются экстремальными признаками обезвоживания, при их выявлении нужно провести тестирование на гипернатриемию.

Осложнения при лактации у матери (Также см. Послеродовой уход и сопутствующие нарушения). Общие осложнения включают нагрубание молочных желез, боль в сосках, закупорку протоков, мастит и тревожность. Нагрубание молочных желез, которое происходит во время ранней лактации и может длиться от 24 до 48 часов, можно минимизировать ранними частыми кормлениями. Ношение удобного бюстгальтера 24 часа в сутки может помочь, так же как прохладные компрессы после кормления и прием легкого анальгетика (например, ибупрофена). Незадолго до кормления, матери, возможно, придется применять массаж и теплые компрессы и сцеживать молоко вручную, чтобы позволить младенцу взять в рот набухшую ареолу. Прохладные компрессы после кормления уменьшают нагрубание молочных желез и обеспечивают облегчение симптомов в дальнейшем. Чрезмерное отсасывание молока между кормлениями ускоряет нагрубание, поэтому откачку молока нужно проводить только в объеме, достаточном для уменьшения дискомфорта. При воспалении сосков, нужно проверить положение младенца; иногда младенец засасывает и закусывает сосок деснами, вызывая его раздражение. Мать может ослабить губы ребенка большим пальцем. После кормления она может сцедить немного молока, позволяя ему высохнуть на соске. Прохладные компрессы после кормления уменьшают нагрубание молочных желез и обеспечивают облегчение симптомов в дальнейшем. Закупорка протоков проявляется в виде мягких болезненных комков в груди кормящих женщин, у которых нет других системных признаков заболевания. Продолжающееся грудное вскармливание обеспечивает адекватное опорожнение груди. Теплые компрессы и массаж пораженного участка перед кормлением также могут помочь при опорожнении. Женщины могут чередовать положения при кормлении, поскольку различные области груди лучше опустошаются в зависимости от положения младенца. Хороший бюстгальтер полезен для кормящих, поскольку обычные бюстгальтеры с проволочной поддержкой или стягивающими бретельками могут привести к застою молока в сжатой зоне. Маститвесьма распространен и проявляется как болезненный теплый опухший клиновидный участок груди. Это вызвано застоем, сдавлением или закупоркой выводных протоков молочных желез; инфекция может развиться вторично, чаще всего вызвана пенициллин-резистентными Staphylococcus aureus, реже видами Streptococcus или Escherichia coli. При инфекции может развиваться лихорадка ≥ 38,5° C, озноб и гриппоподобное состояние. Диагноз мастита ставится на основе анамнеза и обследования. Определение количества клеток (лейкоциты > 106/мл) и посев грудного молока (бактерии > 103/мл) позволяют дифференцировать инфекционный мастит от неинфекционного. Если симптомы слабо выражены и сохраняются на протяжении < 24 часов, эффективным может быть консервативное лечение (удаление молока в процессе кормления грудью или путем сцеживания при помощи молокоотсоса, компрессы, прием анальгетиков, ношение поддерживающего бюстгальтера и снятие стресса). Если интенсивность симптомов не снизилась через 12-24 часа или у женщины имеется острое заболевание, необходимо назначить антибиотики, безопасные для ребенка, находящегося на грудном вскармливании, и эффективные в отношении S. aureus (например, диклоксациллин, клоксациллин или цефалексин дозой 500 мг перорально 4 раза в день); длительность лечения составляет от 7 до 14 дней. В случаях отсутствия быстрой реакции на указанные меры или при наличии абсцесса, следует рассматривать возможность инфицирования внебольничными устойчивыми к метициллину штаммами S. aureus. Осложнениями отложенного лечения являются рецидивы и формирование абсцесса. Грудное вскармливание может продолжаться во время лечения. Материнская тревога, разочарование и чувство неполноценности могут быть результатом недостатка опыта грудного вскармливания, трудностей во время прикладывания, правильного захвата соска и сосания, усталости, сложности оценки адекватности питания, а также физиологических изменений в послеродовом периоде. Эти факторы и эмоции являются наиболее распространенными причинами прекращения грудного вскармливания. Раннее посещение педиатра или консультации со специалистом по лактации полезны и эффективны для предотвращения досрочного прекращения грудного вскармливания.

Лекарственные препараты и грудное вскармливание Кормящие матери должны по возможности избегать приема лекарственных средств. При необходимости медикаментозного лечения матери следует избегать применения противопоказанных препаратов и препаратов, подавляющих лактацию (например, бромокриптин, леводопа, тразодон). Министерство здравоохранения и социальных служб США поддерживает обширную базу данных LactMed® по лекарственным препаратам и грудному вскармливанию, с которой следует консультироваться относительно использования или воздействия определенных лекарственных средств или классов препаратов. Информацию по некоторым распространенным препаратам, противопоказанным для кормящих матерей, см. в таблице Некоторые препараты, противопоказанные для кормящих матерей. Когда необходимо медикаментозное лечение, должна быть использована самая безопасная известная альтернатива; по возможности, большинство препаратов следует принимать сразу после кормления грудью или перед самым длинным временем сна младенца, хотя такой подход менее полезен для новорожденных, которые кормятся часто и исключительно грудным молоком. Данные о побочных эффектах большинства препаратов получают из клинических случаев и небольших исследований. Безопасность некоторых лекарственных средств (например, ацетаминофена, ибупрофена, цефалоспоринов, инсулина) была установлена в масштабных исследованиях, другие же считаются безопасными только потому, что сообщения о случаях возникновения нежелательных явлений отсутствуют. Препараты с длительной историей использования, как правило, безопаснее лекарственных средств, для которых мало данных. Таблица Некоторые препараты противопоказаны кормящим матерям Таблица

Отлучение от груди Отлучение от груди можно проводить всякий раз, когда мать и младенец имеют взаимное желание, хотя желательно после достижения ребенком возраста по крайней мере 12 месяцев. Наиболее распространено постепенное отлучение в течение нескольких недель или месяцев во время введения твердой пищи; для некоторых матерей и младенцев внезапное прекращение происходит без проблем, но другие продолжают грудное вскармливание 1 или 2 раза в день в течение 18 - 24 месяцев или дольше. Нет точной или более лёгкой схемы.