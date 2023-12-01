Семейная средиземноморская лихорадка

ССЛ вызывается

Мутации гена MEFV на коротком плече хромосомы 16

Мутация классически наследуется по аутосомно-рецессивному паттерну, но у гетерозигот заболевание может проявляться клинически. Мутации, ассоциированные с ССР (FMF), являются мутациями усиления функции, то есть они придают белку новую или повышенную активность с эффектом дозы гена (т.е., увеличение количества копий аномального гена дает больший эффект). Ген MEFVMEFV в норме кодирует белок (так называемый, пирин), который экспрессируется в циркулирующих нейтрофилах.

Пирин играет роль во врожденном иммунитете. Он воспринимает изменения в активности малой ГТФазы RhoA, молекулярного переключателя, который регулирует различные сигнальные пути передачи, включая организацию цитоскелета. Вирулентные токсины патогенов (такие как у Clostridioides difficile, Burkholderia cenocepacia, и Vibrio cholera) подавляют активность RhoA и вызывают сборку пирина вместе с другими белками в пириновые инфламмасомы, что в конечном итоге приводит к продукции провоспалительного цитокина интерлейкина-1 бета (ИЛ-1 бета). Патогенные варианты гена MEFV благоприятствуют активному состоянию пирина и вызывают разрыв клеточной мембраны (пироптоз) и высвобождение провоспалительных цитокинов (1).

Существуют убедительные доказательства того, что Yersinia pestis, причина бубонной чумы, привела к положительному отбору FMF-ассоциированных MEFV-мутаций. Эти мутации дают преимущество при выживании людям, которые являются носителями Yersinia pestis (2).