Периодический синдром, ассоциированный с рецептором ФНО (TRAPS)

Периодический синдром, ассоциированный с рецептором ФНО, является аутосомно-доминантным заболеванием, вызывающим рекуррентную лихорадку и болезненность, мигрирующие миалгии с болезненной вышележащей эритемой. Диагностика ставится клинически, а также при помощи генетического тестирования. Лечение заключается в применении нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов или ингибиторов интерлейкина-1 (например, анакинра, канакинумаб).

Ассоциируемый с фактором некроза опухоли синдром (TRAPS) первоначально был описан в семьях ирландского и шотландского происхождения, однако также был выявлен у многих различных этнических групп. Он возникает в результате

Мутации гена, кодирующего рецептор ФНО 1 типа (TNFR1)

Мутация приводит к аберрантному воспалению вследствие накопления неправильно свернутого в эндоплазматическом ретикулуме TNFR1, что активирует в свою очередь отклик неструктурированного белка. Этот ответ представляет собой попытку исправить аномальные белки, но генерирует реактивные формы кислорода, которые вызывают воспаление (1).

При лечении прогноз хороший, но он более осторожный у пациентов с почечным амилоидозом.

Общие справочные материалы 1. Cudrici C, Deuitch N, Aksentijevich I: Revisiting TNF receptor-associated periodic syndrome (TRAPS): Current perspectives. Int J Mol Sci 21(9):3263, 2020. doi: 10.3390/ijms21093263

Симптомы и признаки TRAPS-синдрома Приступы этого редкого расстройства обычно развиваются в возрасте до 10 лет. Фебрильные приступы, как правило, длятся 7–21 день (в среднем 10 дней) (1). Наиболее отличительные особенности приступа – лихорадка, мигрирующая миалгия и отек конечностей. Вышележащая кожа эритематозная и болезненная. Другие симптомы TRAPS-синдрома могут включать головную боль, боль в животе, диарею или запор, тошноту, болезненный конъюнктивит, периорбитальный отек, боль в суставах, сыпь и боль в яичках. У мужчин могут развиваться паховые грыжи. Хотя большинство эпизодов происходят спонтанно, некоторые пациенты сообщают о специфических провоцирующих факторах (например, физический или эмоциональный стресс, травмы, инфекции). Амилоидоз с поражением почек был зарегистрирован примерно у 10% пациентов с медианой возраста 43 года (1). Аутовоспалительные периодические лихорадки Справочные материалы по симптоматике 1. Lachmann HJ, Papa R, Gerhold K, et al: The phenotype of TNF receptor-associated autoinflammatory syndrome (TRAPS) at presentation: A series of 158 cases from the Eurofever/EUROTRAPS international registry. Ann Rheum Dis 73(12):2160–2167, 2014. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204184