Периодический синдром, ассоциированный с рецептором ФНО (TRAPS)

Периодический синдром, ассоциированный с рецептором ФНО, является аутосомно-доминантным заболеванием, вызывающим рекуррентную лихорадку и болезненность, мигрирующие миалгии с болезненной вышележащей эритемой. Диагностика ставится клинически, а также при помощи генетического тестирования. Лечение заключается в применении нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов или ингибиторов интерлейкина-1 (например, анакинра, канакинумаб).
Ассоциируемый с фактором некроза опухоли синдром (TRAPS) первоначально был описан в семьях ирландского и шотландского происхождения, однако также был выявлен у многих различных этнических групп. Он возникает в результате
Мутации гена, кодирующего рецептор ФНО 1 типа (TNFR1)
Мутация приводит к аберрантному воспалению вследствие накопления неправильно свернутого в эндоплазматическом ретикулуме TNFR1, что активирует в свою очередь отклик неструктурированного белка. Этот ответ представляет собой попытку исправить аномальные белки, но генерирует реактивные формы кислорода, которые вызывают воспаление (1).
При лечении прогноз хороший, но он более осторожный у пациентов с почечным амилоидозом.
Общие справочные материалы
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Симптомы и признаки TRAPS-синдрома
Приступы этого редкого расстройства обычно развиваются в возрасте до 10 лет. Фебрильные приступы, как правило, длятся 7–21 день (в среднем 10 дней) (1).
Наиболее отличительные особенности приступа – лихорадка, мигрирующая миалгия и отек конечностей. Вышележащая кожа эритематозная и болезненная.
Другие симптомы TRAPS-синдрома могут включать головную боль, боль в животе, диарею или запор, тошноту, болезненный конъюнктивит, периорбитальный отек, боль в суставах, сыпь и боль в яичках. У мужчин могут развиваться паховые грыжи.
Хотя большинство эпизодов происходят спонтанно, некоторые пациенты сообщают о специфических провоцирующих факторах (например, физический или эмоциональный стресс, травмы, инфекции).
Амилоидоз с поражением почек был зарегистрирован примерно у 10% пациентов с медианой возраста 43 года (1).
Аутовоспалительные периодические лихорадки
CAPS = криопирин-ассоциированные периодические синдромы; ССЛ (FMF) = семейная средиземноморская лихорадка; NOMID = мультисистемное воспалительное заболевание с неонатальным началом; ПФАПА = периодические лихорадки с афтозным стоматитом, фарингитом и аденитом; TRAPS = периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли.
Adapted from Sag E, Bilginer Y, Ozen S: Autoinflammatory diseases with periodic fevers. Curr Rheumatol Rep 19(7):41, 2017. doi: 10.1007/s11926-017-0670-8
Справочные материалы по симптоматике
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Диагностика TRAPS-синдрома
Клиническая оценка
Генетические тесты
Диагностика TRAPS основывается на анамнестических данных, результатах клинического обследования и генетических тестов.
Предложенные диагностические критерии включают наличие положительного семейного анамнеза, эпизоды длительной лихорадки, периорбитальный отек, мигрирующую сыпь и миалгию, а также отсутствие тонзиллофарингита и афтозных язв. Данные критерии имеют чувствительность 87% и специфичность 92% (1).
Неспецифические признаки включают нейтрофилию, повышение реактантов острой фазы и поликлональную гаммапатию во время приступов.
Пациенты должны регулярно обследоваться на протеинурию.
Справочные материалы по диагностике
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Лечение TRAPS
Кортикостероиды
Анакирна и канакинумаб
При легких приступах могут назначаться нестероидные противовоспалительные препараты короткого действия. Однако воспалительные атаки обычно требуют применения кортикостероидов (например, преднизона). С течением времени может потребоваться увеличение дозировки кортикостероидов и такая терапия со временем может парадоксально привести к более длительным обострениям.
Профилактическая терапия включает анакинру 1 раз в день (1, 2) и канакинумаб каждые 4 недели (3, 4). Этанерсепт доказал свою эффективность лишь частично и, как правило, считается профилактическим препаратом второй линии (5, 6).
Справочные материалы по лечению
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