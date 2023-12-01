Обзор синдромов наследственной периодической лихорадки (Overview of Hereditary Periodic Fever Syndromes) Авторы: Tel Aviv University Gil Amarilyo , MD , Проверено/пересмотрено дек. 2023

Наследственные синдромы с периодической лихорадкой представляют собой подгруппу наследственных аутовоспалительных заболеваний, характеризующихся рецидивирующей лихорадкой и другими симптомами, которые не объясняются другими причинами.