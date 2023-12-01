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Обзор синдромов наследственной периодической лихорадки (Overview of Hereditary Periodic Fever Syndromes)

Авторы:Gil Amarilyo, MD, Tel Aviv University
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Наследственные синдромы с периодической лихорадкой представляют собой подгруппу наследственных аутовоспалительных заболеваний, характеризующихся рецидивирующей лихорадкой и другими симптомами, которые не объясняются другими причинами.

    У большинства пациентов симптомы возникают в детстве; у <10% развиваются симптомы после 18 лет.

    Заболевания включают

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