Физический рост и половое созревание подростков

В подростковом возрасте (обычно считается возраст от 10 лет до конца подросткового периода) мальчики и девочки достигают взрослого роста и веса и проходят период полового созревания. Для мальчиков, см. Половая дифференциация, адренархе и половое созревание; для девочек, см. Половое созревание. Время и скорость, с которыми происходят эти изменения, различаются и зависят от наследственности и окружающей среды.
После 2 лет параметры развития заносятся в Карты физического развития Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) (1).
Справочные материалы
1. Grummer-Strawn LM, Reinold C, Krebs NF, Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Use of World Health Organization and CDC growth charts for children aged 0–59 months in the United States. MMWR Recomm Rep 10(RR-9):1–15, 2010. Clarification and additional information. MMWR Recomm Rep 59(36):1184, 2010.
Физическое развитие подростков
Скачок роста у мальчиков иногда происходит в возрасте около 12–16 лет, обычно с пиком между 13 и 14 годами; в год пиковой скорости роста можно ожидать увеличения роста > 10 см. Скачок роста у девочек происходит где-то в возрасте 9½–13½ лет обычно с пиком в 11–12½ лет; в год пиковой скорости роста можно ожидать увеличения роста до 9 см в год (1).
Если половое созревание задерживается, рост в высоту может быть значительно замедлен. Если задержка не патологическая, скачок роста у подростка происходит позже и темп роста является догоняющим, пересекая линии перцентиля, пока ребенок не достигнет генетически детерминированного роста.
У детей с истинным преждевременным половым созреванием (обычно определяемым как развитие молочных желез до 8 лет у девочек, рост яичек и полового члена до 9 лет у мальчиков), ранний скачок роста происходит в юном возрасте и, в конечном итоге, из-за раннего закрытия зон роста формируется низкий рост. Хотя преждевременное половое созревание определяется как половое развитие до 8 лет у девочек или до 9 лет у мальчиков, для некоторых детей половое развитие до возраста 8 или 9 лет вполне нормально. Поскольку начало полового созревания происходит в более молодом возрасте в Соединенных Штатах, особенно у женщин, эти традиционные стандарты подвергаются пересмотру.
В пубертатном периоде происходит основной рост всех систем органов и тела в целом; груди у девочек, половые органы и волосяной покров на теле у детей обоих полов подвергаются наиболее очевидным изменениям. Даже если этот процесс протекает нормально, требуется существенная психологическая адаптация. Если сроки развития нарушаются, особенно у мальчиков с задержкой физического развития или у девочек с преждевременным созреванием, возможно развитие дополнительного эмоционального стресса. У большинства медленно растущих детей это связано с конституциональными особенностями, и в конечном счете они благополучно догоняют сверстников. Необходимо проводить обследование для исключения патологических причин такого отставания или их подтверждения.
Детям в подростковом периоде нужно дать рекомендации по питанию, физической нагрузке и образу жизни, уделяя особое внимание роли различного рода активности, такой как спорт, искусство, социальная активность и общественные работы. Относительные потребности в белках и энергии (г или ккал/кг массы тела) постепенно снижаются с окончания грудного периода до подросткового возраста (см. таблицу Рекомендуемые диетические нормы потребления некоторых макронутриентов, Совет по продовольствию и питанию, Институт медицины Национальных академий), хотя при этом абсолютные потребности возрастают. Потребность в белках для мальчиков в возрасте от 15 до 18 лет составляет 0,9 г/кг/день и для девочек того же возраста – 0,8 г/кг/день; относительные потребности в энергии для мальчиков в возрасте от 15 до 18 лет в среднем составляет 45,5 ккал/кг и для девочек того же возраста – 40 ккал/кг.
Справочные материалы по физическому развитию
1. Tanner JM, Davies PS: Clinical longitudinal standards for height and height velocity for North American children. J Pediatr 107(3):317–329, 1985. doi: 10.1016/s0022-3476(85)80501-1
Половое созревание у подростков
Половое созревание обычно протекает в установленной последовательности у обоих полов. Возраст начала и скорость полового развития варьируются и находятся под влиянием генетических и экологических факторов. Сейчас половая зрелость наступает раньше, чем 100 лет назад, вероятно, из-за лучшего питания, общего состояния здоровья и условий жизни – например, средний возраст менархе снизился примерно на 3 года за последние 100 лет. Физиологические изменения, лежащие в основе полового созревания, обсуждаются в разделах "Мужская репродуктивная эндокринология" и "Женская репродуктивная эндокринология".
У мальчиков половые изменения начинаются с увеличения мошонки и яичек, а затем продолжаются удлинением полового члена (см. рисунок Шкала Таннера от I до V для оценки развития пениса у мальчиков), увеличением семенных пузырьков и предстательной железы (1). Затем появляются лобковые волосы (см. рисунок Шкала Таннера от II до V для оценки созревания лобковых волос). В подмышечных впадинах и на лице волосы появляются приблизительно через 2 года после лобковых. Скачок роста обычно начинается через год после начала увеличения размеров яичек (см. рисунок Половое созревание — когда развиваются мужские половые признаки). Средний возраст 1-ой эякуляции (между 12,5 и 14 годами в Соединенных Штатах) зависит от психологических, культурных и биологических факторов. Первое семяизвержение происходит приблизительно через 1 год после ускорения роста пениса. Гинекомастия, как правило в форме зачатка молочной железы, распространена среди мальчиков-подростков и обычно проходит в течение нескольких лет.
Схематическое изображение стадий I-V созревания полового члена у мальчиков по Таннеру
Adapted from Figure 1 in Marshall WA, Tanner JM: Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 45(239):13–23, 1970.
Схематическое изображение стадий II-V созревания волос на лобке по Таннеру у мальчиков
Adapted from Figure 2 in Marshall WA, Tanner JM: Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 45(239):13–23, 1970.
Период полового созревания — когда развиваются мужские половые признаки
Показатели отражают нормальный диапазон значений. Отсутствуют информация о средних показателях изменения внешности.
У большинства девушек увеличение груди является первым видимым признаком полового созревания, следующим сразу за началом всплеска роста. Вскоре после этого появляются лобковые волосы и волосы в подмышечных впадинах. Менархе обычно происходит приблизительно через 2 года после начала развития груди и когда рост в высоту замедляется после достижения своего пика. Менархе может начаться в разном возрасте. У большинства девочек в Соединенных Штатах менструации начинаются в 12–13 лет (см. рисунок Половое созревание — когда развиваются женские половые признаки). Стадии роста молочных желез (см. рисунок Схематическое изображение I – V стадий созревания молочных желез у девочек) и развития лобковых волос (см. рисунок Схематическое изображение I-V стадий Таннера развития лобковых волос у девочек) могут быть детализированы с использованием метода Таннера (2).
Если порядок половых изменений нарушается, рост может быть ненормальным и врач должен рассмотреть возможные патологические причины.
Схематическое изображение стадий I-V созревания молочных желез по Таннеру у девочек
From Marshall WA, Tanner JM: Variations in pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 44:291–303, 1969; used with permission.
Схематическое изображение стадий I-V созревания молочных желез по Таннеру
From Marshall WA, Tanner JM: Variations in patterns of pubertal changes in girls. Archives of Disease in Childhood 44:291–303, 1969; used with permission.
Пубертатный период - период развития женских половых признаков
Показатели отражают нормальный диапазон значений.
Справочные материалы по половому созреванию
1. Marshall WA, Tanner JM: Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 45(239):13–23, 1970. doi: 10.1136/adc.45.239.13
2. Marshall WA, Tanner JM: Variations in pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 44(235):291–303, 1969. doi: 10.1136/adc.44.235.291