Физический рост и половое созревание подростков

Скачок роста у мальчиков иногда происходит в возрасте около 12–16 лет, обычно с пиком между 13 и 14 годами; в год пиковой скорости роста можно ожидать увеличения роста > 10 см. Скачок роста у девочек происходит где-то в возрасте 9½–13½ лет обычно с пиком в 11–12½ лет; в год пиковой скорости роста можно ожидать увеличения роста до 9 см в год (1).

Если половое созревание задерживается, рост в высоту может быть значительно замедлен. Если задержка не патологическая, скачок роста у подростка происходит позже и темп роста является догоняющим, пересекая линии перцентиля, пока ребенок не достигнет генетически детерминированного роста.

У детей с истинным преждевременным половым созреванием (обычно определяемым как развитие молочных желез до 8 лет у девочек, рост яичек и полового члена до 9 лет у мальчиков), ранний скачок роста происходит в юном возрасте и, в конечном итоге, из-за раннего закрытия зон роста формируется низкий рост. Хотя преждевременное половое созревание определяется как половое развитие до 8 лет у девочек или до 9 лет у мальчиков, для некоторых детей половое развитие до возраста 8 или 9 лет вполне нормально. Поскольку начало полового созревания происходит в более молодом возрасте в Соединенных Штатах, особенно у женщин, эти традиционные стандарты подвергаются пересмотру.

В пубертатном периоде происходит основной рост всех систем органов и тела в целом; груди у девочек, половые органы и волосяной покров на теле у детей обоих полов подвергаются наиболее очевидным изменениям. Даже если этот процесс протекает нормально, требуется существенная психологическая адаптация. Если сроки развития нарушаются, особенно у мальчиков с задержкой физического развития или у девочек с преждевременным созреванием, возможно развитие дополнительного эмоционального стресса. У большинства медленно растущих детей это связано с конституциональными особенностями, и в конечном счете они благополучно догоняют сверстников. Необходимо проводить обследование для исключения патологических причин такого отставания или их подтверждения.

Детям в подростковом периоде нужно дать рекомендации по питанию, физической нагрузке и образу жизни, уделяя особое внимание роли различного рода активности, такой как спорт, искусство, социальная активность и общественные работы. Относительные потребности в белках и энергии (г или ккал/кг массы тела) постепенно снижаются с окончания грудного периода до подросткового возраста (см. таблицу Рекомендуемые диетические нормы потребления некоторых макронутриентов, Совет по продовольствию и питанию, Институт медицины Национальных академий), хотя при этом абсолютные потребности возрастают. Потребность в белках для мальчиков в возрасте от 15 до 18 лет составляет 0,9 г/кг/день и для девочек того же возраста – 0,8 г/кг/день; относительные потребности в энергии для мальчиков в возрасте от 15 до 18 лет в среднем составляет 45,5 ккал/кг и для девочек того же возраста – 40 ккал/кг.