Развитие детей

Описание развития часто делится на определенные периоды, такие как периоды развития грубой моторики, мелкой моторики, языка, когнитивных функций и социального/эмоционального роста. Это разделение полезно, но существует значительное перекрытие периодов.
В исследованиях установили средний возраст, при котором достигаются определенные вехи развития, а также пределы нормы. У нормального ребенка может наблюдаться неоднородное развитие в различных областях. Так, например, малыш может поздно начать ходить, но рано начать говорить связными предложениями (см. таблицу Этапы развития).
Этапы развития*
Возраст
Поведение
Сразу после рождения
Спит большую часть времени
Сосание
Очищает дыхательные пути
Плачет в ответ на дискомфорт и вмешательства
4 недели
Подносит руки к глазам и рту
Двигает головой из стороны в сторону в положении лежа на животе
Сопровождает объект движущийся по дуге на расстоянии около 15 см над лицом по средней линии
Реагирует на шум некоторым образом (например, пугается, плачет, успокаивается)
Может повернуться лицом к знакомым звукам и голосам
Фокусируется на лице
6 недель
Рассматривает объекты в поле зрения
Начинает улыбаться, когда c ним разговаривают
Лежит плашмя на животе
Держит голову при помещении в сидячее положение
3 месяца
Держит голову сидя
Поднимает голову на 45° в положении лежа на животе
Раскрывает и сжимает ладони
Отталкивается, когда ступни прикосаются к плоской поверхности
Раскачивается и тянется к свисающим игрушкам
Сопровождает объект, перемещающийся по дуге над лицом от одной стороны к другой
Пристально рассматривает лица
Улыбается в ответ на звук голоса ухаживающего за ним человека
Издает звуки
5-6 месяцев
Держит голову неподвижно в вертикальном положении
Сидит с поддержкой
Переворачивается, как правило, с живота на спину
Тянется к объектам
Узнает людей на расстоянии
Внимательно слушает человеческие голоса
Улыбается спонтанно
Издает визг в восторге
Лепечет на игрушки
7 месяцев
Сидит без поддержки
Переносит некоторый вес на ноги, находясь вертикальном положении
Передает объекты из руки в руку
Сам держит бутылку
Ищет упавший объект
Реагирует на свое имя
Реагирует на когда ему говорят "нет"
Объединяет гласные и согласные, когда лепечет
Двигает телом с волнением при ожидании игры
Играет в "ку-ку"
9 месяцев
Сидит хорошо
Ползает на животе или перемещается на руках и коленях
Самостоятельно пытается встать из положения сидя
Проявляет активность, чтобы достать игрушку, которая находится вне досягаемости; протестует, если игрушку забрали
Садится из положения лежа на животе
Стоит, держась за что-то или за кого-то
Говорит "мама" или "папа" без разбора
12 месяцев
Ходит, держась за мебель («прогуливаясь») или чью-то руку
Может пройти 1 или 2 шага без поддержки
Стоит несколько секунд
Говорит "папа" и "мама" соответствующему лицу
Пьет из чашки
Хлопки руками и машет рукой до свидания
Произносит несколько слов
18 месяцев
Ходит хорошо
Может подняться по лестнице с поддержкой
Рисует вертикальные штрихи
Делает башню из 4 кубиков
Переворачивает несколько страниц книги за раз
Произносит около 10 слов
Тянет игрушки за веревку
Частично питается самостоятельно
2-2½ года
Бегает хорошо/с координацией
Карабкается вверх по мебели
Прыгает
Поднимается вверх и вниз по лестнице самостоятельно
Хорошо держит ложку в руке
Переворачивает отдельные страницы книги
Делает башню из 7 кубиков
Открывает двери
Рисует каракули в средине круга
Одевает простую одежду
Составляет предложения из 2 или 3 слов
Озвучивает потребность пойти в туалет
3 года
Сформировавшаяся походка при ходьбе
Катается на трехколесном велосипеде
Отдает предпочтение одной руке над другой
Копирует круги
Одевается хорошо, за исключением кнопок и шнурков
Считает до 10 и использует множественные числа
Распознает, по крайней мере, 3 цвета
Постоянно задает вопросы
Хорошо ест самостоятельно
Может позаботиться о туалетной потребности (примерно 50% детей)
4 года
Чередует ноги, поднимаясь или спускаясь по лестнице
Бросает мяч над головой
Подпрыгивает на одной ноге
Копирует крестообразные схемы
Самостоятельно одевается
Моет руки и лицо
5 лет
Бегает вприпрыжку
Ловит отскакивающий мяч
Копирует треугольник
Рисует человека из 6 частей
Распознает 4 цвета
Одевается и раздевается без помощи
6 лет
Прогуливается вдоль прямой линии с пятки на носок
Пишет имя
* Последовательность достаточно постоянна, но сроки наступления этапов варьируют; время вверху показывает средние значения.
Влияние окружающей среды, начиная от питания и до стимуляции и от влияния болезней до воздействия психологических факторов, взаимодействует с генетическими факторами и определяет темпы и характер развития.
Оценка развития происходит постоянно родителями, персоналом школы и врачами при обследовании детей. Для более специфического мониторинга развития доступны многие инструменты. Денверский скрининговый тест оценки развития II облегчает оценку нескольких периодов. Распределение по баллам указывает средний возраст наступления определенных этапов и хорошо показывает критическую концепцию диапазона нормальности. Могут быть использованы также и другие инструменты.
Развитие моторики у детей
Развитие моторных навыков включает развитие мелкой моторики (например, способность брать в руки мелкие предметы, рисование) и грубой моторики (ходьба, подъем по лестнице). Это непрерывный процесс, зависящий от особенностей семьи, факторов окружающей среды (например, если деятельность ограничена продолжительной болезнью), а также специфических расстройств (например, ДЦП, умственной отсталостью, мышечной дистрофей).
Дети обычно начинают ходить в 12 месяцев, могут подняться по лестнице в 18 месяцев и хорошо бегать в 2 года, но возраст достижения этих этапов развития у нормальных детей варьируется в широких пределах. Развитие моторных навыков не может быть значительно ускорено применением усиленной стимуляции.
Язык и речевое развитие у детей
Способность понимать язык предшествует способности говорить; дети, способные произнести несколько слов, обычно в состоянии понять значительно больше. Хотя задержка выразительной речи обычно не сопровождается другими задержками развития, всех детей с выраженной задержкой речевого развития необходимо обследовать на другие задержки развития. Дети, у которых выражена задержка как восприятия, так и выразительной речи, часто имеют и другие проблемы развития. Оценку любой задержки нужно начинать с оценки слуха. Большинство детей с задержкой речевого развития имеют нормальный интеллект. Некоторые исследования указывают на то, что дети с ускоренным развитием речи обладают интеллектом выше среднего.
Речь прогрессирует от произнесения гласных звуков (гуление) к составлению слогов, начинающихся с согласных (ба-ба-ба). Большинство детей могут сказать «папа» и «мама», особенно к 12 месяцев, произносят несколько слов в 18 месяцев и формируют 2-3 фразы к 2-м годам. Среднестатистический трехлетний ребенок может вести разговор. 4-летний ребенок может рассказывать простые истории и участвовать в беседе со взрослыми или другими детьми. 5-летний ребенок имеет словарный запас в несколько тысяч слов.
Даже в возрасте до 18 месяцев, дети могут слушать и понимать историю, которую им читают. К 5 годам дети способны расказать алфавит и распознавать простые напечатанные слова. Эти навыки являются фундаментальными для обучения чтению простых слов, фраз и предложений. В зависимости от восприятия книг и природных способностей, большинство детей начинают читать в возрасте 6-7 лет. Эти временные интервалы крайне непостоянны.
Когнитивное развитие у детей
Когнитивное развитие относится к интеллектуальному созреванию детей. В большей степени соответствующие приспособления и воспитание в младенчестве и раннем детстве признают важнейшими факторами когнитивного развития и эмоционального здоровья. Например, чтение детям с самого раннего возраста дает опыт, стимулирующий умственное развитие, обеспечивает теплые и конструктивные отношения, серьезно влияющие на развитие в этих областях.
Интеллект маленьких детей оценивают по языковым навыкам, любознательности и способности решать задачи. Когда дети начинают больше общаться вербально, интеллектуальные функции становится легче оценить с помощью ряда специализированных клинических инструментов. Как только дети идут в школу, они подвергаются постоянному мониторингу в рамках учебного процесса.
В возрасте 2 лет, большинство детей понимают концепцию времени в широком смысле. Многие 2- и 3-летние дети считают, что все, что произошло в прошлом случилось "вчера", и все, что будет происходить в будущем произойдет "завтра". Ребенок в этом возрасте имеет яркое воображение, но ему трудно отличить фантазии от реальности.
К 4 годам, большинство детей имеют более сложное понимание времени. Они понимают, что день делится на утро, день, и ночь. Они могут даже различать изменения во временах г.
К 7 годам, интеллектуальные возможности детей становятся более сложными. К этому времени дети становятся все более способными сосредотачиваться более чем на одном аспекте события или ситуации одновременно. Например, дети школьного возраста могут понять, что высокий узкий контейнер может содержать такое же количество воды, как - низкий широкий. Они могут понять, что лекарства могут иметь неприятный вкус, но приняв их, им станет лучше, или, что их мать может злиться на них, но все равно будет любить их. У детей все в большей степени увеличивается восприятие значения другого человека и таким образом они учатся понимать очередность действий при разговорах и играх. К тому же, дети школьного возраста становятся способными соблюдать согласованные правила игры. Дети этого возраста все более склонны рассуждать, используя наблюдательность и несколько точек зрения.
Эмоциональное и поведенческое развитие у детей
Эмоции и поведение ребенка зависят от его уровня развития и темперамента. Каждый ребенок имеет индивидуальный характер или настрой. Некоторые дети могут быть веселыми, приспосабливающимися и легко развивать регулярные повседневные занятия, такие как сон, бодрствование, питание и другие ежедневные действия. Эти дети, как правило, положительно реагируют на новые ситуации. Другие дети не очень хорошо адаптируются и могут иметь нарушения нормальной деятельности в их повседневной жизни. Эти дети, как правило, негативно реагируют на новые ситуации. Остальные дети находятся между этими группами детей.
Эмоциональный рост и приобретение социальных навыков оценивают, наблюдая взаимодействие детей с другими людьми в повседневной жизни. Когда дети овладевают речью, становится возможным намного более точно понять их эмоциональное состояние. Как и интеллект, эмоциональное состояние можно выявить точнее с помощью специализированных инструментов.
Плач - первоначальное средство общения младенца. Младенцы плачут если они голодны, чувствуют себя не комфортно или болезненно, и по многим другим причинам, которые не могут быть очевидными. Младенцы плачут обычно 3 часа на день в возрасте 6 недель, как правило с уменьшением периодов плача до 1 часа в день, к 3 месяцам. Родители, как правило, предлагают плачущему младенцу пищу, меняют его пеленки, ищут источник боли или дискомфорта. Если эти меры безуспешны, то иногда может помочь убаюкивание ребенка на руках. В некоторых случаях ничего не успокаивает ребёнка. Если причина плача - голод, то ребенок будет охотно есть, если - нет, то родители не должны насильно кормить плачущего младенца.
В возрасте около 8 месяцев младенцы обычно тревожнее переносят, когда родителей нет рядом. Разделение перед сном в таких местах, как детский сад, может быть очень болезненным для ребенка и сопровождаться истерикой. Такое поведение может продолжаться в течение нескольких месяцев. Для многих детей старшего возраста, особое одеяло или мягкая игрушка служит в это время переходным объектом, который действует как символ отсутствующего родителя.
В возрасте 2-3 лет, дети начинают испытывать свои границы и делать то, что им запрещается, просто чтобы посмотреть, что произойдет. Частое слово "нет", которое дети слышат от родителей, отражает стремление к независимости в этом возрасте. Хоть для родителей и детей истерики очень болезненны, но это нормальное состояние, которое помогает детям показать свое замешательство, когда они не могут выразить словами свои чувства. Родители могут помочь уменьшить количество истерик, не позволяя их детям переутомляться или сильно расстраиваться, зная модели поведения детей и избегая ситуаций, которые могут вызвать истерики. Некоторые дети трудно контролируют свои эмоциональные импульсы, поэтому родители должны установить более жесткие ограничения, что поможет урегулировать и сделать безопасным их восприятие мира.
В возрасте 18 месяцев – 2 года у детей обычно происходит половая самоидентификация. В дошкольном возрасте дети также получают представление о гендерной роли, о том, что обычно делают мальчики и девочки, хотя на это также влияет и культура. В этом возрасте дети начинают изучать гениталии и сопоставлять половую принадлежность с телом.
В возрасте от 2 до 3 лет дети начинают играть с другими детьми более интерактивно. Хотя они по-прежнему могут относиться собственнически к игрушкам, они могут начать делиться ими и даже играть ими с соблюдением очереди. Заявление права собственности на игрушки, посредством слов: "Это мое!" помогает им утверждаться как личности. Хотя дети в этом возрасте стремятся к независимости, они по-прежнему нуждаются в родителях, чтобы чувствовать защиту и поддержку. Например, если им любопытно, они могут отойти от своих родителей, но когда позже им становится страшно, они прячутся за своими родителями.
В возрасте 3-5 лет многие дети начинают с интересом играть в воображаемые игры и с воображаемыми друзьями. Воображаемые игры позволяют детям спокойно разыгрывать различные роли и сильные чувства всеми возможными способами. Воображаемые игры также помогают детям развиваться социально. Они учатся разрешать конфликты с родителями или другими детьми путем излияния своей досады и поддержки самооценки. Также в это время появляются типичные детские страхи такие, как "монстры в шкафу". Эти страхи являются нормальными.
В возрасте 7-12 лет дети руководствуются многочисленными личными проблемами: проблемой самооценки, основой для которой является понимание своего места в классе; проблема отношений со сверстниками, которая определяется способностью хорошо общаться и вписываться в среду; и проблема семейных отношений, когда дети питаются получить одобрение от родителей, братьев и сестер. Хоть и кажется, что многие дети равняются на сверстников, но они, по-прежнему, в первую очередь смотрят на родительскую поддержку и указания. Братья и сестры служат образцом для подражания, источником поддержки и критики относительно того, что можно и нельзя делать. Этот период времени очень активный для детей, которые задействованы во многих мероприятиях и они готовы исследовать новые виды деятельности. В этом возрасте дети жаждут знаний и часто хорошо реагируют на советы по безопасности, здоровому образу жизни, избежанию поведения с высокой степенью риска.