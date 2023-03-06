Развитие детей

Эмоции и поведение ребенка зависят от его уровня развития и темперамента. Каждый ребенок имеет индивидуальный характер или настрой. Некоторые дети могут быть веселыми, приспосабливающимися и легко развивать регулярные повседневные занятия, такие как сон, бодрствование, питание и другие ежедневные действия. Эти дети, как правило, положительно реагируют на новые ситуации. Другие дети не очень хорошо адаптируются и могут иметь нарушения нормальной деятельности в их повседневной жизни. Эти дети, как правило, негативно реагируют на новые ситуации. Остальные дети находятся между этими группами детей.

Эмоциональный рост и приобретение социальных навыков оценивают, наблюдая взаимодействие детей с другими людьми в повседневной жизни. Когда дети овладевают речью, становится возможным намного более точно понять их эмоциональное состояние. Как и интеллект, эмоциональное состояние можно выявить точнее с помощью специализированных инструментов.

Плач - первоначальное средство общения младенца. Младенцы плачут если они голодны, чувствуют себя не комфортно или болезненно, и по многим другим причинам, которые не могут быть очевидными. Младенцы плачут обычно 3 часа на день в возрасте 6 недель, как правило с уменьшением периодов плача до 1 часа в день, к 3 месяцам. Родители, как правило, предлагают плачущему младенцу пищу, меняют его пеленки, ищут источник боли или дискомфорта. Если эти меры безуспешны, то иногда может помочь убаюкивание ребенка на руках. В некоторых случаях ничего не успокаивает ребёнка. Если причина плача - голод, то ребенок будет охотно есть, если - нет, то родители не должны насильно кормить плачущего младенца.

В возрасте около 8 месяцев младенцы обычно тревожнее переносят, когда родителей нет рядом. Разделение перед сном в таких местах, как детский сад, может быть очень болезненным для ребенка и сопровождаться истерикой. Такое поведение может продолжаться в течение нескольких месяцев. Для многих детей старшего возраста, особое одеяло или мягкая игрушка служит в это время переходным объектом, который действует как символ отсутствующего родителя.

В возрасте 2-3 лет, дети начинают испытывать свои границы и делать то, что им запрещается, просто чтобы посмотреть, что произойдет. Частое слово "нет", которое дети слышат от родителей, отражает стремление к независимости в этом возрасте. Хоть для родителей и детей истерики очень болезненны, но это нормальное состояние, которое помогает детям показать свое замешательство, когда они не могут выразить словами свои чувства. Родители могут помочь уменьшить количество истерик, не позволяя их детям переутомляться или сильно расстраиваться, зная модели поведения детей и избегая ситуаций, которые могут вызвать истерики. Некоторые дети трудно контролируют свои эмоциональные импульсы, поэтому родители должны установить более жесткие ограничения, что поможет урегулировать и сделать безопасным их восприятие мира.

В возрасте 18 месяцев – 2 года у детей обычно происходит половая самоидентификация. В дошкольном возрасте дети также получают представление о гендерной роли, о том, что обычно делают мальчики и девочки, хотя на это также влияет и культура. В этом возрасте дети начинают изучать гениталии и сопоставлять половую принадлежность с телом.

В возрасте от 2 до 3 лет дети начинают играть с другими детьми более интерактивно. Хотя они по-прежнему могут относиться собственнически к игрушкам, они могут начать делиться ими и даже играть ими с соблюдением очереди. Заявление права собственности на игрушки, посредством слов: "Это мое!" помогает им утверждаться как личности. Хотя дети в этом возрасте стремятся к независимости, они по-прежнему нуждаются в родителях, чтобы чувствовать защиту и поддержку. Например, если им любопытно, они могут отойти от своих родителей, но когда позже им становится страшно, они прячутся за своими родителями.

В возрасте 3-5 лет многие дети начинают с интересом играть в воображаемые игры и с воображаемыми друзьями. Воображаемые игры позволяют детям спокойно разыгрывать различные роли и сильные чувства всеми возможными способами. Воображаемые игры также помогают детям развиваться социально. Они учатся разрешать конфликты с родителями или другими детьми путем излияния своей досады и поддержки самооценки. Также в это время появляются типичные детские страхи такие, как "монстры в шкафу". Эти страхи являются нормальными.

В возрасте 7-12 лет дети руководствуются многочисленными личными проблемами: проблемой самооценки, основой для которой является понимание своего места в классе; проблема отношений со сверстниками, которая определяется способностью хорошо общаться и вписываться в среду; и проблема семейных отношений, когда дети питаются получить одобрение от родителей, братьев и сестер. Хоть и кажется, что многие дети равняются на сверстников, но они, по-прежнему, в первую очередь смотрят на родительскую поддержку и указания. Братья и сестры служат образцом для подражания, источником поддержки и критики относительно того, что можно и нельзя делать. Этот период времени очень активный для детей, которые задействованы во многих мероприятиях и они готовы исследовать новые виды деятельности. В этом возрасте дети жаждут знаний и часто хорошо реагируют на советы по безопасности, здоровому образу жизни, избежанию поведения с высокой степенью риска.