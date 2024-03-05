Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и инфекция, вызванная человеческим метапневмовирусом

Предосторожности по контактной передаче (например, мытье рук, перчатки, изоляция) важны, особенно в больницах.

В США доступны два моноклональных антитела, используемых для профилактики РСВ у детей грудного и раннего возраста. Нирсевимаб является предпочтительным, но может быть недоступен для некоторых младенцев из-за из-за ограничений в поставках; если он недоступен, паливизумаб следует назначать подходящим младенцам и детям высокого риска. (См. временные рекомендации по применению нирсевимаба в условиях ограничения поставок от Центров по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]). Для большинства младенцев нирсевимаб не требуется, если во время беременности была проведена вакцинация против РСВ (вакцина против респираторно-синцитиальной инфекции).

Нирсевимаб, моноклональное антитело длительного действия, рекомендуется для профилактики РСВ у следующих детей грудного и раннего возраста (1, 2, 3, 4):

Все дети в возрасте < 8 месяцев, которые либо родились во время первого сезона РСВ или вступают в него

Дети в возрасте от 8 до 19 месяцев с повышенным риском развития тяжелой формы РСВ и вступающие во второй сезон РСВ

Здоровые новорожденные (т.е. те, у кого нет повышенного риска развития тяжелого РСВ) должны получить не более 1 дозы нирсевимаба. Как правило, эта доза вводится ребенку во время его первого сезона РСВ. Те, кто родился в конце первого сезона РСВ, должны получить дозу этого нирсевимаба во время второго сезона РСВ только в том случае, если они все еще остаются в возрасте < 8 месяцев и не получали нирсевимаб во время первого сезона РСВ.

Только дети, отвечающие критериям высокого риска, должны получать более одной дозы нирсевимаба (одна доза в первый сезон РСВ и одна доза во второй сезон РСВ). See the CDC's interim recommendations regarding nirsevimab use amid supply limitations. Дети, получающие нирсевимаб, не должны получать паливизумаб в тот же сезон РСВ.

К детям высокого риска в возрасте от 8 до 19 месяцев относятся:

Дети с хроническим заболеванием легких из-за недоношенности, которым требовалась медицинская помощь в любое время в течение 6 месяцев до начала второго сезона РСВ

Дети с тяжелыми нарушениями иммунитета

Дети с муковисцидозом, имеющие тяжелое заболевание легких или соотношение их веса и роста менее 10-го процентиля

Дети, являющихся американскими индейцами или коренными жителями Аляски

Для детей, соответствующих критериям, нирсевимаб должен быть введен незадолго до сезона РСВ (как правило, с октября по конец марта в большей части континентальной территории США). Детям, не получившим дозу в начале сезона, эту дозу можно ввести в любое время в течение сезона.

Нирсевимаб можно вводить до выписки новорожденного из роддома и одновременно с другими детскими вакцинами.

Паливизумаб, также моноклональное антитело, снижает частоту госпитализаций по поводу РСВ у младенцев с высоким риском (5, 6). Его следует применять только в тех случаях, когда нирсевимаб не доступен.

Паливизумаб экономически эффективен только для младенцев с высоким риском госпитализации, в том числе со следующими характеристиками:

Рождены на сроке < 29 недели беременности и < 1 года на момент начала сезона распространения респираторно-синцитиального вируса

< 1 года с хроническим заболеванием легких, обусловленного недоношенностью (гестационный возраст < 32 недель и 0 дней при необходимости терапии кослородом в течение минимум 28 дней после рождения)

Имеют хроническое заболевание легких недоношенных на 2-м году жизни и в течение 6 месяцев после начала сезона распространения РСВ-вируса получили лечение хроническими кортикостероидами или диуретиками или имели постоянную потребность в кислородной терапии

< 1 года с гемодинамически значимым врожденным пороком сердца

Профилактика паливизумабом также может быть рассмотрена в следующих случаях:

Младенцы в возрасте < 1 года, с анатомическими легочными аномалиями или нервно-мышечными нарушениями, которые препятствуют способности эффективно очищать верхние дыхательные пути

Дети < 24 месяцев, имеющие выраженную иммунную недостаточность

Первую дозу паливизумаба назначают непосредственно перед обычным началом сезона РСВ. Последующие дозы даются с интервалами в 1 месяц на время продолжительности сезона данного вируса (обычно в общей сложности 5 доз). Дополнительные дозы могут быть рекомендованы в течение пролонгированного сезона РСВ или значительной межсезонной активности. (См. также вновь подтвержденные рекомендации Американской академии педиатрии 2014 updated guidance for palivizumab prophylaxis for infants and young children who are at increased risk of hospitalization for RSV).

Младенцам, которым первоначально давали паливизумаб, следует дать однократную дозу нирсевимаба, если она доступна, до завершения серии из 5 доз паливизумаба.

В 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило две вакцины против РСВ (вакцину против респираторного синцитиального вируса) для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, у людей в возрасте ≥ 60 лет (7, 8, 9). Одна из вакцин для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, была одобрена для использования у беременных на сроке 32–36 недель гестации и у детей в возрасте от рождения до 6-месячного возраста (10, 11).

В клинических испытаниях в настоящее время разрабатывается несколько вакцин против РСВ, предназначенных для матерей, детей и взрослых.