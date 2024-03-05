Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и инфекция, вызванная человеческим метапневмовирусом

Респираторно-синцитиальный вирус и человеческий метапневмовирус – причина инфекций, вызывающих сезонные заболевания нижних дыхательных путей, особенно у младенцев детей младшего возраста. Заболевание может протекать бессимптомно, в легкой или тяжелой форме, включая развитие бронхиолита и пневмонии. Хотя диагноз обычно клинический, допускается лабораторная диагностика. Лечение носит преимущественно поддерживающий характер. Всем младенцам в возрасте < 8 месяцев и детям из группы высокого риска от 8 до 19 месяцев показана пассивная профилактика с применением нирсевимаба или, если нирсевимаб не доступен, – с помощью паливизумаба у некоторых младенцев из группы высокого риска.
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)
РСВ - это РНК-вирус, классифицируемый как пневмовирус. Выделены подгруппы A и B.
Респираторно-синцитиальный вирус – наиболее распространенная причина заболевания нижних дыхательных путей у младенцев и вызывает > 58 000-80 000 госпитализаций детей в возрасте до 5 лет в Соединенных Штатах ежегодно (1).
РСВ обнаруживается повсеместно; почти все дети заражены к возрасту 4 лет (2). Вспышки обычно происходят ежегодно зимой или в начале весны в умеренном климате. Тем не менее во время пандемии COVID-19 были нарушены схемы циркуляции вируса РСВ и других респираторных вирусов (3).
Поскольку иммунный ответ на данный вирус не защищает от повторной инфекции, процент заболеваемости составляет приблизительно 40% для всех подверженных людей. Однако, антитела к респираторно-синцитиальному вирусу уменьшают тяжесть заболевания.
Человеческий метапневмовирус (чМПВ)
Вирус чМПВ – подобный, но отдельный вирус.
Сезонная эпидемиология по данному вирусу подобна ситуации по респираторно-синцитиальному вирусу, но заболеваемость инфекцией существенно ниже.
Общие справочные материалы
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): RSV Surveillance and Research. По состоянию на 11 декабря 2023 г.
2. Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics, Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH: Red Book: 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases, ed. 32, pp. 628–636, 2021. doi: 10.1542/9781610025782
3. Olsen SJ, Winn AK, Budd AP, et al: Changes in influenza and other respiratory virus activity during the COVID-19 pandemic–United States, 2020-2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 70(29):1013–1019, 2021. doi: 10.15585/mmwr.mm7029a1
Симптомы и признаки РСВ и hMPV
Проявления заболеваний, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом и метапневмовирусом человека, являются схожими. Самые распознаваемые клинические синдромы – бронхиолит и пневмония.
Эти болезни, как правило, начинаются с появления симптомов поражения верхних отделов респираторного тракта и лихорадки, а затем могут прогрессировать в течение нескольких дней до одышки, кашля, свистящего дыхания и/или влажных хрипов при аускультации грудной клетки. Апноэ может быть первичным признаком респираторно-синцитиальной инфекции у младенцев в возрасте < 6 месяцев.
У здоровых взрослых и детей старшего возраста болезнь является обычно легкой и может быть бессимптомной или проявляться только как простуда без лихорадки. Однако, у следующих групп пациентов может развиться тяжелая форма болезни:
Пациенты в возрасте < 6 месяцев, пожилые люди или пациенты с ослабленным иммунитетом
Пациенты с сопутствующими сердечно-легочными или нервно-мышечными нарушениями
Диагностика РСВ и чМПВ
Характерные симптомы и признаки, особенно во время обычного сезона или известной вспышки
Иногда экспресс-тесты на антитела, полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) или посев вирусной культуры (все на образцах смывов из носа или мазков)
Инфекции, вызванные респираторно-синцитиальным вирусом (возможно, и метапневмовирусом человека) могут быть заподозрены у младенцев и маленьких детей с признаками бронхиолита или пневмонии с учетом сезона распространения респираторно-синцитиального вируса. Поскольку противовирусное лечение, как правило, не рекомендуется, определенный лабораторный диагноз не нужен для лечения пациентов. Однако, лабораторный диагноз может облегчить контроль за внутрибольничной инфекцией, т.к. позволяет выявить и изолировать детей, зараженных тем же самым вирусом.
Экспресс-тесты на антигены с высокой чувствительностью к РСВ и другим респираторным вирусам доступны для использования у детей; исследуются носовые смывы или тампоны. Эти тесты менее чувствительны для взрослых. Может быть проведено культивирование вирусов Молекулярно-диагностические исследования, такие как ОТ-ПРЦ повысили чувствительность и являются общедоступными, как единичные или комплексные тесты.
Лечение РСВ и чМПВ
Поддерживающая терапия
Лечение данных инфекций, вызванных РСВ и человеческим метапневмовирусом поддерживающее и включает дополнительные ингаляции кислорода и регидратацию при необходимости (см. Лечение бронхиолита).
Кортикостероиды и бронхолитики обычно не помогают и не рекомендуются.
Антибиотики назначают пациентам с лихорадкой, признаками пневмонии на рентгенографии грудной клетки и клиническим подозрением на бактериальную сочетанную инфекцию.
Нирсевимаб и паливизумаб (моноклональные антитела к РСВ) не эффективны для лечения.
Рибавирин в небулайзере, противовирусный медицинский препарат с активностью против РСВ, обладает малой эффективностью, потенциально токсичен по отношению к медицинским работникам и больше не рекомендован к применению, за исключением инфекции у пациентов с тяжелым иммунодефицитом (1).
Справочные материалы по лечению
1. Beaird OE, Freifeld A, Ison MG, et al: Current practices for treatment of respiratory syncytial virus and other non-influenza respiratory viruses in high-risk patient populations: A survey of institutions in the Midwestern Respiratory Virus Collaborative. Transpl Infect Dis 18(2):210-215, 2016. doi: 10.1111/tid.12510
Профилактика РСВ и чМПВ
Предосторожности по контактной передаче (например, мытье рук, перчатки, изоляция) важны, особенно в больницах.
В США доступны два моноклональных антитела, используемых для профилактики РСВ у детей грудного и раннего возраста. Нирсевимаб является предпочтительным, но может быть недоступен для некоторых младенцев из-за из-за ограничений в поставках; если он недоступен, паливизумаб следует назначать подходящим младенцам и детям высокого риска. (См. временные рекомендации по применению нирсевимаба в условиях ограничения поставок от Центров по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]). Для большинства младенцев нирсевимаб не требуется, если во время беременности была проведена вакцинация против РСВ (вакцина против респираторно-синцитиальной инфекции).
Нирсевимаб, моноклональное антитело длительного действия, рекомендуется для профилактики РСВ у следующих детей грудного и раннего возраста (1, 2, 3, 4):
Все дети в возрасте < 8 месяцев, которые либо родились во время первого сезона РСВ или вступают в него
Дети в возрасте от 8 до 19 месяцев с повышенным риском развития тяжелой формы РСВ и вступающие во второй сезон РСВ
Здоровые новорожденные (т.е. те, у кого нет повышенного риска развития тяжелого РСВ) должны получить не более 1 дозы нирсевимаба. Как правило, эта доза вводится ребенку во время его первого сезона РСВ. Те, кто родился в конце первого сезона РСВ, должны получить дозу этого нирсевимаба во время второго сезона РСВ только в том случае, если они все еще остаются в возрасте < 8 месяцев и не получали нирсевимаб во время первого сезона РСВ.
Только дети, отвечающие критериям высокого риска, должны получать более одной дозы нирсевимаба (одна доза в первый сезон РСВ и одна доза во второй сезон РСВ). See the CDC's interim recommendations regarding nirsevimab use amid supply limitations. Дети, получающие нирсевимаб, не должны получать паливизумаб в тот же сезон РСВ.
К детям высокого риска в возрасте от 8 до 19 месяцев относятся:
Дети с хроническим заболеванием легких из-за недоношенности, которым требовалась медицинская помощь в любое время в течение 6 месяцев до начала второго сезона РСВ
Дети с тяжелыми нарушениями иммунитета
Дети с муковисцидозом, имеющие тяжелое заболевание легких или соотношение их веса и роста менее 10-го процентиля
Дети, являющихся американскими индейцами или коренными жителями Аляски
Для детей, соответствующих критериям, нирсевимаб должен быть введен незадолго до сезона РСВ (как правило, с октября по конец марта в большей части континентальной территории США). Детям, не получившим дозу в начале сезона, эту дозу можно ввести в любое время в течение сезона.
Нирсевимаб можно вводить до выписки новорожденного из роддома и одновременно с другими детскими вакцинами.
Паливизумаб, также моноклональное антитело, снижает частоту госпитализаций по поводу РСВ у младенцев с высоким риском (5, 6). Его следует применять только в тех случаях, когда нирсевимаб не доступен.
Паливизумаб экономически эффективен только для младенцев с высоким риском госпитализации, в том числе со следующими характеристиками:
Рождены на сроке < 29 недели беременности и < 1 года на момент начала сезона распространения респираторно-синцитиального вируса
< 1 года с хроническим заболеванием легких, обусловленного недоношенностью (гестационный возраст < 32 недель и 0 дней при необходимости терапии кослородом в течение минимум 28 дней после рождения)
Имеют хроническое заболевание легких недоношенных на 2-м году жизни и в течение 6 месяцев после начала сезона распространения РСВ-вируса получили лечение хроническими кортикостероидами или диуретиками или имели постоянную потребность в кислородной терапии
< 1 года с гемодинамически значимым врожденным пороком сердца
Профилактика паливизумабом также может быть рассмотрена в следующих случаях:
Младенцы в возрасте < 1 года, с анатомическими легочными аномалиями или нервно-мышечными нарушениями, которые препятствуют способности эффективно очищать верхние дыхательные пути
Дети < 24 месяцев, имеющие выраженную иммунную недостаточность
Первую дозу паливизумаба назначают непосредственно перед обычным началом сезона РСВ. Последующие дозы даются с интервалами в 1 месяц на время продолжительности сезона данного вируса (обычно в общей сложности 5 доз). Дополнительные дозы могут быть рекомендованы в течение пролонгированного сезона РСВ или значительной межсезонной активности. (См. также вновь подтвержденные рекомендации Американской академии педиатрии 2014 updated guidance for palivizumab prophylaxis for infants and young children who are at increased risk of hospitalization for RSV).
Младенцам, которым первоначально давали паливизумаб, следует дать однократную дозу нирсевимаба, если она доступна, до завершения серии из 5 доз паливизумаба.
В 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило две вакцины против РСВ (вакцину против респираторного синцитиального вируса) для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, у людей в возрасте ≥ 60 лет (7, 8, 9). Одна из вакцин для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, была одобрена для использования у беременных на сроке 32–36 недель гестации и у детей в возрасте от рождения до 6-месячного возраста (10, 11).
В клинических испытаниях в настоящее время разрабатывается несколько вакцин против РСВ, предназначенных для матерей, детей и взрослых.
Справочные материалы по профилактике
1. Hammitt LL, Dagan R, Yuan Y, et al: Nirsevimab for Prevention of RSV in Healthy Late-Preterm and Term Infants. N Engl J Med 386(9):837-846, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2110275
2. Griffin MP, Yuan Y, Takas T, et al: Single-Dose Nirsevimab for Prevention of RSV in Preterm Infants. N Engl J Med 383(5):415-425, 2020. doi: 10.1056/NEJMoa1913556
3. Simões EAF, Madhi SA, Muller WJ, et al: Efficacy of nirsevimab against respiratory syncytial virus lower respiratory tract infections in preterm and term infants, and pharmacokinetic extrapolation to infants with congenital heart disease and chronic lung disease: A pooled analysis of randomised controlled trials. Lancet Child Adolesc Health 7(3):180-189, 2023. doi: 10.1016/S2352-4642(22)00321-2
4. Jones JM, Fleming-Dutra KE, Prill MM, et al: Use of nirsevimab for the prevention of respiratory syncytial virus disease among infants and young children: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices–United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72(34):920-925, 2023. doi: 10.15585/mmwr.mm7234a4
5. Garegnani L, Styrmisdóttir L, Roson Rodriguez P, et al: Palivizumab for preventing severe respiratory syncytial virus (RSV) infection in children. Cochrane Database Syst Rev 11(11):CD013757, 2021. doi: 10.1002/14651858.CD013757.pub2
6. The IMpact-RSV Study Group: Palivizumab, a humanized respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalization from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. Pediatrics 102(3):531–537, 1998.
7. Melgar M, Britton A, Roper LE, et al: Use of Respiratory Syncytial Virus Vaccines in Older Adults: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72:793–801, 2023. doi: 10.15585/mmwr.mm7229a4
8. Papi A, Ison MG, Langley JM, et al: Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 388(7):595-608, 2023. doi: 10.1056/NEJMoa2209604
9. Walsh EE, Pérez Marc G, Zareba AM, et al: Efficacy and Safety of a Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 388(16):1465-1477, 2023. doi: 10.1056/NEJMoa2213836
10. Kampmann B, Madhi SA, Munjal I, et al: Bivalent Prefusion F Vaccine in Pregnancy to Prevent RSV Illness in Infants. N Engl J Med 388(16):1451-1464, 2023. doi: 10.1056/NEJMoa2216480
11. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Practice Advisory: Maternal Respiratory Syncytial Virus Vaccination. По состоянию на 27 ноября 2023 года.
Основные положения
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и метапневмовирус человека, как правило, вызывают синдром бронхиолита, однако также может возникнуть пневмония.
Диагноз обычно клинический, но также доступно использование экспресс-тестов на антиген и молекулярные исследования (например, метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией).
Назначается поддерживающее лечение; не рекомендуются кортикостероиды, бронхолитические средства, нирсевимаб и паливизумаб.
Рибавирин в небулайзере может быть полезен при РСВ, но потенциально токсичен для медицинских работников и используется только у пациентов с тяжелым иммунодефицитом.
Перед началом сезона РСВ назначьте нирсевимаб всем детям, отвечающим критериям для его введения; если нирсевимаб не доступен, назначьте паливизумаб определенным детям из группы высокого риска.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
American Academy of Pediatrics (AAP): Updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection (2014)
ACIP and AAP: ACIP and AAP Recommendations for Nirsevimab (2023)
CDC: Limited Availability of Nirsevimab in the United States—Interim CDC Recommendations to Protect Infants from Respiratory Syncytial Virus (RSV) during the 2023–2024 Respiratory Virus Season
CDC: Urgent Need to Increase Immunization Coverage for Influenza, COVID-19, and RSV and Use of Authorized/Approved Therapeutics in the Setting of Increased Respiratory Disease Activity During the 2023–2024 Winter Season