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Прогрессивный панэнцефалит краснухи

Авторы:Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено мая 2023

Прогрессивный панэнцефалит краснухи проявляется неврологическими нарушениями у детей с врожденной краснухой. Это заболевание предположительно развивается, благодаря персистированию или реактивации инфекции вируса краснухи.

Врожденная краснуха может поразить плод внутриутробно, если беременная пациентка без предшествующей иммунизации была инфицирована во время беременности.

У некоторых детей с врожденным синдромом краснухи (например, с глухотой, катарактами, микроцефалией и умственный отсталостью), развивается неврологический дефицит в раннем подростковом возрасте.

Диагностика прогрессирующего краснушного панэнцефалита

  • Анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) и серологическое исследование

  • Компьютерная томография

  • В некоторых случаях, биопсия мозга

Диагноз прогрессирующего энцефалита, вызванного вирусом краснухи рассматривается, когда у ребенка с врожденной краснухой развивается прогрессирующая спастичность, атаксия, психические нарушения и судорожные приступы.

Анализы включают, по крайней мере, анализ СМЖ и серологическое тестирование. Общий уровень белка СМЖ и глобулин, и титры антител краснухи в СМЖ и сыворотке повышены.

КТ может показать желудочковое расширение из-за мозжечковой атрофии и поражения белого вещества.

Биопсия мозга может понадобиться, чтобы исключить другие причины энцефалита или энцефалопатии.

Вирус краснухи обычно не может быть выявлен посевом вирусной культуры или иммуногистологическим анализом.

Лечение прогрессирующего краснушного панэнцефалита

  • Симптоматическая терапия

Специфического лечения прогрессирующего краснушного панэнцефалита не существует.

Симптомы (например, судороги, мышечная спастичность, слабость) лечатся по мере необходимости.

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