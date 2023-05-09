Прогрессивный панэнцефалит краснухи проявляется неврологическими нарушениями у детей с врожденной краснухой. Это заболевание предположительно развивается, благодаря персистированию или реактивации инфекции вируса краснухи.

Врожденная краснуха может поразить плод внутриутробно, если беременная пациентка без предшествующей иммунизации была инфицирована во время беременности.

У некоторых детей с врожденным синдромом краснухи (например, с глухотой, катарактами, микроцефалией и умственный отсталостью), развивается неврологический дефицит в раннем подростковом возрасте.

Диагностика прогрессирующего краснушного панэнцефалита Анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) и серологическое исследование

Компьютерная томография

В некоторых случаях, биопсия мозга Диагноз прогрессирующего энцефалита, вызванного вирусом краснухи рассматривается, когда у ребенка с врожденной краснухой развивается прогрессирующая спастичность, атаксия, психические нарушения и судорожные приступы. Анализы включают, по крайней мере, анализ СМЖ и серологическое тестирование. Общий уровень белка СМЖ и глобулин, и титры антител краснухи в СМЖ и сыворотке повышены. КТ может показать желудочковое расширение из-за мозжечковой атрофии и поражения белого вещества. Биопсия мозга может понадобиться, чтобы исключить другие причины энцефалита или энцефалопатии. Вирус краснухи обычно не может быть выявлен посевом вирусной культуры или иммуногистологическим анализом.