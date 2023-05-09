Краснуха – вирусная инфекция, которая может вызвать аденопатию, сыпь и иногда системные симптомы, которые являются обычно умеренными и краткосрочными. Инфекция во время ранних сроков беременности может вызвать самопроизвольный аборт, мертворождение или врожденные дефекты. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. О случаях заболевания сообщают органам общественного здравоохранения. Лечение обычно не требуется. Вакцинация эффективна для профилактики.
(См. также Врожденная краснуха).
Краснуха вызывается РНК-вирусом, который распространяется воздушно-капельным путем при близком контакте. Пациент может передавать вирус краснухи за 7 дней до появления сыпи и до 15 дней после ее появления; период наивысшего риска - это несколько дней до появления сыпи и до 7 дней после ее появления. У некоторых пациентов наблюдается бессимптомное течение, но они могут передавать вирус. Врожденно зараженные младенцы могут передавать краснуху в течение многих месяцев после рождения.
Краснуха является менее инфекционной, чем корь. Заболевание дает пожизненный иммунитет. Однако среди непривитого населения 10–15% молодых людей, не болевших краснухой в детстве, являются восприимчивыми.
В настоящее время уровень заболеваемости в Соединённых Штатах находится на крайне низком уровне из-за плановой вакцинации в детстве; все случаи заболевания начиная с 2004 г., были привозными.
Симптомы и признаки краснухи
Много случаев проходят в легкой форме. После 14–21-дневного инкубационного периода и 1–5-дневного продромального периода, обычно характеризуется субфебрильной температурой, недомоганием, конъюнктивитом и увеличением лимфатических узлов у взрослых, но может протекать с минимальными проявлениями или их отсутствием у детей.
Болезненная припухлость подзатылочных, заушных и задних шейных лимфоузлов.
Вначале наблюдается покраснение горла.
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Развивающаяся впоследствии сыпь подобна сыпи при кори, но менее обширна и менее длительна; это является часто первым симптомом у детей. Сыпь начинается на лице и шее и быстро распространяется по телу и конечностям. Сначала может появиться белесая пятнистая эритема, в особенности на лице. На 2-й день сыпь часто становится более скарлатино-подобной (мелкоточечной) с краснотой. Петехии формируются на мягком нёбе (пятна Форхгеймера), позже они сливаются в область гиперемии. Сыпь длится 3–5 дней.
Признаки общей интоксикации у детей отсутствуют или являются умеренными и могут включать недомогание и редкие артралгии.
У взрослых обычно вообще нет общетоксических признаков, но иногда присутствуют лихорадка, недомогание, головная боль, тугоподвижность суставов, преходящий артрит и умеренный ринит. Температура, как правило, снижается на 2-й день после появления сыпи.
Энцефалит редко случался во время масштабных военных событий. Полное выздоровление типично, но энцефалит является иногда смертельным.
Тромбоцитопеническая пурпура и средний отит встречаются редко.
Диагностика краснухи
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Серологическое тестирование
Краснуху можно заподозрить у пациентов с характерной аденопатией и сыпью.
Лабораторная диагностика необходима для беременных женщин, пациентов с энцефалитом и новорожденных. Кроме того, лабораторная оценка настоятельно рекомендуется во всех предполагаемых случаях краснухи для целей системы здравоохранения. Более чем четырехкратное повышение титров антител между острой стадией и периодом выздоровления (4–8 недель) подтверждает диагноз, так же как положительный результат на антитела класса IgM к вирусу краснухи.
Для подтверждения диагноза может быть выполнено определение вирусного РНК с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в пробе из глотки, носа или мочи; при эпидемиологических исследованиях полезен анализ генотипа.
Дифференциальный диагноз проводится с корью, скарлатиной, вторичным сифилисом, лекарственой сыпью, инфекционной эритемой и инфекционным мононуклеозом, а также с инфекциями, вызванными эховирусом и вирусом Коксаки (см. таблицу Некоторые респираторные вирусы). Инфекции, вызванные энтеровирусами и парвовирусом В19 (инфекционная эритема), могут быть клинически неразличимы.
Некоторые из этих состояний можно отличить от краснухи следующим образом:
Корь: Краснуха отличается от кори более умеренной и менее длительной сыпью; более умеренными и более краткими признаками интоксикации и отсутствием пятен Коплика, светобоязни и кашля.
Скарлатина: В отличии от краснухи скарлатина в течение дня после начала заболевания обычно вызывает более тяжелые признаки интоксикации и фарингит.
Вторичный сифилис: при вторичном сифилисе аденопатия не болезненна, а сыпь обычно выражена на ладонях и подошвах ног. Кроме того, лабораторная диагностика сифилиса обычно легкодоступна.
Инфекционный мононуклеоз: инфекционный мононуклеоз может быть дифференцирован по более тяжело протекающему фарингиту, более длительному недомоганию и нетипичному лимфоцитозу, а также по анализу на антитела вируса Эпштейна – Барр.
Лечение краснухи
Поддерживающая терапия
Лечение краснухи является симптоматическим.
Для энцефалита нет специфической терапии.
Профилактика краснухи
Вакцинация живой аттенуированной вирусной вакциной против кори, паротита и краснухи (вакцина КПК) (см. также График вакцинации детей) обычно назначается детям в большинстве стран, которые имеют надежную систему здравоохранения.
Рекомендуются две дозы:
Первая доза в возрасте 12-15 месяцев
Вторая доза в возрасте от 4 до 6 лет
Младенцам, которых вакцинируют в возрасте < 1 года, также требуется 2 дополнительные дозы, которые вводят после первого дня рождения.
Вакцинация КПК обычно обеспечивает длительный иммунитет (1). На основании данных обсервационных исследований (2) эффективность вакцины КПК в профилактике краснухи у детей составила 93–97% после одной дозы и 100% после двух доз, .
Чтобы предотвратить врожденную краснуху, непривитым пациенткам, которые могли забеременеть, следует ввести одну дозу вакцины КПК, а затем подождать 4 недели, прежде чем предпринимать попытки забеременеть. Многие врачи проводят предварительное серологическое тестирование на IgG вируса краснухи для подтверждения иммунитета у пациентов, вакцинированных в детстве, поскольку у некоторых людей иммунитет после начальной иммунизации не появляется. После подтверждения наличия иммунитета к краснухе пациентам не требуется повторное обследование перед последующими беременностями.
Вакцина вызывает легкую или бессимптомную, незаразную инфекцию. Лихорадка с температурой > 38° C начинается спустя 5–12 дней после прививки в 5–15% случаев вакцинации и может сопровождаться сыпью. Реакции центральной нервной системы крайне редки. Вакцина КПК не вызывает аутизм.
ВПКПК является живой вакциной и противопоказана во время беременности.
Для получения дополнительной информации, включая показания, противопоказания и меры предосторожности, дозирование и способы введения и побочные эффекты см. раздел Вакцина КПК.
Справочные материалы по профилактике
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2. Di Pietrantonj C, Rivetti A, Marchione P, et al: Vaccines for measles, mumps, rubella, and varicella in children. Cochrane Database Syst Rev 4(4):CD004407, 2020. doi: 10.1002/14651858.CD004407.pub4
Основные положения
Краснуха вызывает скарлатиноподобную сыпь и часто субфебрильную температуру, недомогание, конъюнктивит и увеличение лимфатических узлов (характерно вовлечение подзатылочных, заушных и задне-боковых лимфоузлов).
Большинство случаев заболевания неострые с малочисленными осложнениями, за исключением редких случаев энцефалита и риска на ранних сроках беременности, что инфекция может вызвать самопроизвольный аборт или врожденные дефекты.
Для целей здравоохранения лабораторная диагностика настоятельно рекомендуется для всех случаев с подозрением на болезнь; могут выполняться серологические анализы и анализы полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией.
Проводится скрининг женщин детородного возраста на антитела к краснухе и иммунизация, предрасположенных к инфицированию, зачатие откладываеься на ≥ 28 дней.
Вакцинация во время беременности противопоказана.