Краснуха – вирусная инфекция, которая может вызвать аденопатию, сыпь и иногда системные симптомы, которые являются обычно умеренными и краткосрочными. Инфекция во время ранних сроков беременности может вызвать самопроизвольный аборт, мертворождение или врожденные дефекты. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. О случаях заболевания сообщают органам общественного здравоохранения. Лечение обычно не требуется. Вакцинация эффективна для профилактики.

(См. также Врожденная краснуха).

Краснуха вызывается РНК-вирусом, который распространяется воздушно-капельным путем при близком контакте. Пациент может передавать вирус краснухи за 7 дней до появления сыпи и до 15 дней после ее появления; период наивысшего риска - это несколько дней до появления сыпи и до 7 дней после ее появления. У некоторых пациентов наблюдается бессимптомное течение, но они могут передавать вирус. Врожденно зараженные младенцы могут передавать краснуху в течение многих месяцев после рождения.

Краснуха является менее инфекционной, чем корь. Заболевание дает пожизненный иммунитет. Однако среди непривитого населения 10–15% молодых людей, не болевших краснухой в детстве, являются восприимчивыми.

В настоящее время уровень заболеваемости в Соединённых Штатах находится на крайне низком уровне из-за плановой вакцинации в детстве; все случаи заболевания начиная с 2004 г., были привозными.

Симптомы и признаки краснухи Много случаев проходят в легкой форме. После 14–21-дневного инкубационного периода и 1–5-дневного продромального периода, обычно характеризуется субфебрильной температурой, недомоганием, конъюнктивитом и увеличением лимфатических узлов у взрослых, но может протекать с минимальными проявлениями или их отсутствием у детей. Болезненная припухлость подзатылочных, заушных и задних шейных лимфоузлов. Вначале наблюдается покраснение горла. Краснуха (Лимфаденопатия) Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Развивающаяся впоследствии сыпь подобна сыпи при кори, но менее обширна и менее длительна; это является часто первым симптомом у детей. Сыпь начинается на лице и шее и быстро распространяется по телу и конечностям. Сначала может появиться белесая пятнистая эритема, в особенности на лице. На 2-й день сыпь часто становится более скарлатино-подобной (мелкоточечной) с краснотой. Петехии формируются на мягком нёбе (пятна Форхгеймера), позже они сливаются в область гиперемии. Сыпь длится 3–5 дней. Краснуха (распространение сыпи) Скрыть подробности Сыпь при краснухе по распределению подобна на сыпи при кори, но менее интенсивного красного цвета и характеризуется сливанием. Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Признаки общей интоксикации у детей отсутствуют или являются умеренными и могут включать недомогание и редкие артралгии. У взрослых обычно вообще нет общетоксических признаков, но иногда присутствуют лихорадка, недомогание, головная боль, тугоподвижность суставов, преходящий артрит и умеренный ринит. Температура, как правило, снижается на 2-й день после появления сыпи. Энцефалит редко случался во время масштабных военных событий. Полное выздоровление типично, но энцефалит является иногда смертельным. Тромбоцитопеническая пурпура и средний отит встречаются редко.

Диагностика краснухи Сбор анамнеза и физикальное обследование

Серологическое тестирование Краснуху можно заподозрить у пациентов с характерной аденопатией и сыпью. Лабораторная диагностика необходима для беременных женщин, пациентов с энцефалитом и новорожденных. Кроме того, лабораторная оценка настоятельно рекомендуется во всех предполагаемых случаях краснухи для целей системы здравоохранения. Более чем четырехкратное повышение титров антител между острой стадией и периодом выздоровления (4–8 недель) подтверждает диагноз, так же как положительный результат на антитела класса IgM к вирусу краснухи. Для подтверждения диагноза может быть выполнено определение вирусного РНК с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в пробе из глотки, носа или мочи; при эпидемиологических исследованиях полезен анализ генотипа. Дифференциальный диагноз проводится с корью, скарлатиной, вторичным сифилисом, лекарственой сыпью, инфекционной эритемой и инфекционным мононуклеозом, а также с инфекциями, вызванными эховирусом и вирусом Коксаки (см. таблицу Некоторые респираторные вирусы). Инфекции, вызванные энтеровирусами и парвовирусом В19 (инфекционная эритема), могут быть клинически неразличимы. Некоторые из этих состояний можно отличить от краснухи следующим образом: Корь: Краснуха отличается от кори более умеренной и менее длительной сыпью; более умеренными и более краткими признаками интоксикации и отсутствием пятен Коплика, светобоязни и кашля.

Скарлатина: В отличии от краснухи скарлатина в течение дня после начала заболевания обычно вызывает более тяжелые признаки интоксикации и фарингит.

Вторичный сифилис: при вторичном сифилисе аденопатия не болезненна, а сыпь обычно выражена на ладонях и подошвах ног. Кроме того, лабораторная диагностика сифилиса обычно легкодоступна.

Инфекционный мононуклеоз: инфекционный мононуклеоз может быть дифференцирован по более тяжело протекающему фарингиту, более длительному недомоганию и нетипичному лимфоцитозу, а также по анализу на антитела вируса Эпштейна – Барр.

Лечение краснухи Поддерживающая терапия Лечение краснухи является симптоматическим. Для энцефалита нет специфической терапии.